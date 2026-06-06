ලෙබනනයේ ඊශ්රායල් ප්රහාරවලදී මිය ගිය ශ්රී ලාංකිකයා හඳුනා ගැනීමට තානාපති කාර්යාලය කටයුතු කරයි
තානාපති කාර්යාලය තහවුරු කිරීමේ ක්රියාවලිය ආරම්භ වී ඇතැයි තහවුරු කරයි
ලෙබනනයේ පවතින ඊශ්රායල් හමුදා ප්රහාරවලදී ශ්රී ලාංකික සංක්රමණික කම්කරුවෙකු මිය ගිය බවට වාර්තා වීමත් සමඟ, එම පුද්ගලයාගේ අනන්යතාව තහවුරු කිරීමේ කටයුතු ලෙබනනයේ ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය මේ වනවිට ආරම්භ කර ඇති බව නිලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
මෑත සති කිහිපය තුළ ලෙබනනය ග්රාස කර ගත් උත්සන්න වන ප්රචණ්ඩත්වය මධ්යේ ශ්රී ලාංකික පුරවැසියෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බවට වාර්තා ලැබීමත් සමඟ, බේරූත් නගරයේ පිහිටි මෙම මෙහෙවරේ රාජතාන්ත්රික නිලධාරීන් විධිමත් හඳුනාගැනීමේ절차 ආරම්භ කර ඇත.
ගැටුම් කලාපයේ සිරවූ සංක්රමණික කම්කරුවන්
ශ්රී ලාංකික සංක්රමණික කම්කරුවන් සැලකිය යුතු සංඛ්යාවක් ලෙබනනයේ, බොහෝ විට ගෘහස්ථ සේවා අංශවල, කටයුතු කරති. ලෙබනනයේ ඊශ්රායල් හමුදා මෙහෙයුම් තීව්ර වීම හේතුවෙන් මෙම කම්කරුවන්ගේ ආරක්ෂාව හා සුබසාධනය පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ලක් මතු වී ඇති අතර, ගැටුම් කලාපවලින් ගැලවී යාමට ඔවුන්ට බොහෝ විට සීමිත හැකියාවක් පමණක් ඇත.
තානාපති කාර්යාලය භූමියේ තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කිරීමේදී හා රටේ ආපදාවට ලක් වූ ප්රදේශවල විසිරී සිටින ශ්රී ලාංකික පුරවැසීන් සමඟ සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීමේදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් සිටී.
තත්ත්වය අස්ථිර ලෙස පවතින අතර ප්රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලීමක්
ලෙබනනයේ රැඳී සිටින ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන්, තානාපති කාර්යාලය සමඟ සම්බන්ධතා පවත්වා ගෙන, දේශීය හා ජාත්යන්තර බලධාරීන් නිකුත් කරන සියලු ආරක්ෂක උපදෙස් පිළිපදින ලෙස බලධාරීන් 촉구 කර ඇත. ලෙබනනයේ තත්ත්වය ඉතා අස්ථිර ලෙස පවතින අතර, ප්රදේශ රැසක සිවිල් වැසියන්ට හානි සිදු වී ඇති බවට වාර්තා ලැබේ.
ශ්රී ලංකා රජය ඊට පෙර ද ගැටුම් උත්සන්න වූ සමයන්හිදී ලෙබනනයේ සිටි තම පුරවැසියන් ආපසු ගෙන්වා ගැනීමේ ව්යාපෘති සංවිධානය කර ඇති අතර, හඳුනාගැනීමේ ක්රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යන විට නිලධාරීන් තවදුරටත් තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
කොළඹ විදේශ කටයුතු අමාත්යාංශය ද මෙම සිද්ධිය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින්, අනන්යතාව තහවුරු වුවහොත් මියගිය පුද්ගලයාගේ පවුලට අවශ්ය කොන්සියුලර් සහාය ලබා දීම ඇතුළු සුදුසු ප්රතිචාරය සහතික කිරීම සඳහා තානාපති කාර්යාලය සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටින බව විශ්වාස කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.