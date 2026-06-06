Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologyGeneralSportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විදේශ විනිමය සංචිත ආරක්ෂා කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ආනයනික වාහන මත 50%ක අතිරේක ගාස්තුවක් පනවයි

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විදේශ විනිමය සංචිත ආරක්ෂා කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ආනයනික වාහන මත 50%ක අතිරේක ගාස්තුවක් පනවයි

ශ්‍රී ලංකාව, රටේ විදේශ විනිමය සංචිත ආරක්ෂා කිරීමේ උත්සාහයන්ගේ කොටසක් ලෙස යතුරුපැදි ආනයන සඳහා සියයට 50ක අතිරේක ගාස්තුවක් හඳුන්වා දී ඇති අතර, මෙම පියවර ද්වීපයට වාහන ගෙනඒමේ පිරිවැය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවීමට නියමිතය.

විදේශ විනිමය මුදා යාම සීමා කිරීමේ පියවරක්

වාහන ආනයන ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිත මත පවත්වන බරපතළ බලපෑම පිළිබඳ දිගින් දිගටම පවතින කනස්සල්ල මෙම රජයේ තීරණයෙන් පිළිබිඹු වේ. යතුරුපැදි ඓතිහාසිකව රටේ ආනයන වියදමට ඉහළම දායකත්වයක් ලබා දෙන කාණ්ඩයන් අතර වූ අතර, ජාතික ආර්ථිකය ආරක්ෂා කිරීමේ පියවරක් ලෙස බලධාරීන් මෙම අතිරේක බද්ද පැනවීමට කටයුතු කර ඇත.

සියයට 50ක අතිරේක ගාස්තුව ආනයනික වාහන පාරිභෝගිකයන්ට සැලකිය යුතු ලෙස මිල අධික කරවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එය ඉල්ලුම අඩාල කිරීමටත්, ආනයන බිල්පත් ගෙවීම සඳහා රටෙන් ගලා යන විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය අඩු කිරීමටත් හේතු විය හැකිය.

පුළුල් ආර්ථික පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාව පසුගිය වසර කිහිපය තුළ දැඩි ආර්ථික අභියෝගාත්මක තත්ත්වයන් හමුවේ ගමන් කරමින් සිටින අතර, රටට ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍යවල දැඩි හිඟයක් ඇති කළ දරුණු විදේශ විනිමය අර්බුදය එයට හේතු විය. රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන්ට ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ක්‍රියාවලිය තහවුරු කිරීමේ කාර්යයේදී සංචිත ස්ථාවර කිරීම ප්‍රධාන මුල් අරමුණක් ව පවතී.

විදේශ විනිමය මුදා යාම කළමනාකරණය කිරීමේ මෙවලමක් ලෙස වාහන ආනයන සීමා කිරීම් පෙර අවස්ථාවලදී ද භාවිත කර ඇති අතර, මෙම නවතම අතිරේක ගාස්තුව, ආනයන මත රඳා පවතින සංචිත මත ඇති විය හැකි ඕනෑම නැවත ඇති වීමක් ගැන රජය ප්‍රවේශමෙන් සිටින බව සංඥා කරයි.

පාරිභෝගිකයන් හා මෝටර් රථ කර්මාන්තය මත බලපෑම

ආනයනික වාහන මත රඳා සිටින පෞද්ගලික ගැනුම්කරුවන් සහ ව්‍යාපාර දෙකටම මෙම අතිරේක ගාස්තුව ඉතා ප්‍රකට බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයෝ අපේක්ෂා කරති. නව ගාස්තුවට ප්‍රතිචාර ලෙස මිල ගණන් තියුනු ලෙස ඉහළ යත්ම, මෝටර් රථ වෙළෙන්දන් සහ වාහන ආනයනකරුවන්ට පාරිභෝගික කැමැත්ත අඩු වීමට සිදු වනු ඇත.

වාහනයක් මිලදී ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට, ඉහළ ගිය පිරිවැය බර හේතුවෙන් හිමිකාරිත්වය තව දුරටත් අත්‍නොරිය හැකි දෙයක් වී යා හැකිය. විශේෂයෙන් විදේශයෙන් ලබා ගන්නා නව හෝ ඉහළ අගයකින් යුත් ආකෘති සලකා බලන අය මෙයට වඩාත් ගොදුරු වනු ඇත.

විදුලි කාර් හෝ වාණිජ ප්‍රවාහනය වැනි නිශ්චිත වාහන කාණ්ඩ සඳහා ඕනෑම නිදහසක් හෝ සහන ලබා දෙනු ලැබේද යන්න රජය තවමත් පැහැදිලි කර නොමැති අතර, ඉදිරි දිනවල තවදුරටත් විස්තර ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

රෝමයේ පැවති ක්‍රීඩා උළෙලකදී රුමේෂ් තරංග විශිෂ්ට දස්කමක් පෙන්නුම් කරමින් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම සටහන් කර ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ 육상…

06 Jun 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර උසස් මට්ටමේ හමුදා සබඳතා ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාපතිවරයා දැනට ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක නිරත වන අතර, එම සංචාරය අරමුණු කරගෙන ඇත්තේ දෙරටේ ආරක්ෂක…

06 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට යාමට සූදානම් වන අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර සිදුවන වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික…

06 Jun 2026 Discuss