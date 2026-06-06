Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologyGeneralSportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත මැයි මාසයේදී ඩොලර් බිලියන 6.87 දක්වා ඉහළට — මහ බැංකුව හෙළිකරයි

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත මැයි මාසයේදී ඩොලර් බිලියන 6.87 දක්වා ඉහළට — මහ බැංකුව හෙළිකරයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) නිකුත් කළ නවතම දත්තවලට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ දළ නිල සංචිත මැයි මාසයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 6,873 දක්වා ඉහළ යමින් ඊර්ෂ්‍යාවෙන් ඉදිරියට ගමන් කිරීම අඛණ්ඩව සිදු වී ඇත.

2022 වසරේ දිවයිනට දැඩි ලෙස පීඩා එල්ල කළ විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව ගෙන යන ආර්ථික ය立直 ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ ප්‍රයත්නයන්හි ඉදිරි ගමන පිළිබිඹු කරමින්, මෙම සංඛ්‍යාව රටේ බාහිර මූල්‍ය තත්ත්වය අඛණ්ඩව ශක්තිමත් වෙමින් පවතින බව සනාථ කරයි.

ආර්ථික තත්ත්වය ස්ථාවර වීමේ ලකුණක්

දළ නිල සංචිතවල වැඩිවීම ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වයේ ධනාත්මක දර්ශකයක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ. ජාත්‍යන්තර ගෙවීම් බැඳීම් ඉටු කිරීමට, මුදල් ඒකකය ස්ථාවර කිරීමට සහ ආයෝජක විශ්වාසය පවත්වා ගැනීමට රටකට ප්‍රමාණවත් විදේශ සංචිත අතිශය වැදගත් වේ.

ආර්ථික අර්බුදය උච්ඡතම අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචිත අතිශය අවම මට්ටමකට පහත වැටීමෙන්, ඉන්ධන, ඖෂධ සහ ආහාර වැනි අත්‍යවශ්‍ය ආනයන සඳහා මුදල් සම්පාදනය කිරීමට රට අසමර්ථ විය. එතැන් සිට සංචිත මට්ටම් ප්‍රකෘතිමත් වීම ජාත්‍යන්තර ණය හිමියන් සහ මූල්‍ය ආයතන විසින් නිරීක්ෂණය කරන ප්‍රධාන මිම්මන් දණ්ඩවලින් එකක් බවට පත්ව ඇත.

අඛණ්ඩ ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ ප්‍රයත්නයන්

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල (IMF) සමඟ ගත කරන වැඩසටහන යටතේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරන අතරතුර මහ බැංකුවේ නිවේදනය ඉදිරිපත් විය. රාජ්‍ය මූල්‍ය විනය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීමට, ණය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමට සහ සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීමට රට කටයුතු කරමින් සිටී.

  • මැයි මාස වන විට දළ නිල සංචිත ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 6,873 ක් ලෙස වාර්තා විය
  • දත්ත ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් තහවුරු කර නිකුත් කරන ලදී
  • සංචිත වර්ධනය ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ප්‍රගතියේ ප්‍රධාන දර්ශකයක් ලෙස සැලකේ

ශ්‍රී ලංකාව ණය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සාර්ථකව ඉදිරියට ගෙන යමින් ජාත්‍යන්තර ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළවලට සම්පූර්ණ ප්‍රවේශය යළි ලබා ගැනීමට ප්‍රයත්න දරන මෙම සන්ධිස්ථානයේ, ඉදිරි මාසවලදීද සංචිතවල ඊර්ෂ්‍යාවෙන් ඉහළ ගමන් කිරීමේ ගති ලක්ෂණය පවත්වා ගත හැකි දැයි විශ්ලේෂකයන් සහ ප්‍රතිපත්ති立案 සම්පාදකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

දළ නිල සංචිතවල ක්‍රමානුකූල ඉහළ යාම, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ස්ථාවරීකරණ ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රමයෙන් ඵල맺음 ලබමින් ඇති බව සංඥා කරමින්, රටේ ප්‍රකෘතිමත් වීම නිරීක්ෂණය කරන පුරවැසියන්ට සහ ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන්ට සතුටු දායක ප්‍රවේශමෙන් ගත් ශුභාශාවක් ලබා දෙයි.

ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ කාලය තුළ විනිවිදභාවය සඳහා ගත් කැපවීමේ කොටසක් ලෙස සංචිත මට්ටම් පිළිබඳ නිත්‍ය යාවත්කාලීන කිරීම් ලබා දීම මහ බැංකුව විසින් අඛණ්ඩව සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

රෝමයේ පැවති ක්‍රීඩා උළෙලකදී රුමේෂ් තරංග විශිෂ්ට දස්කමක් පෙන්නුම් කරමින් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම සටහන් කර ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ 육상…

06 Jun 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර උසස් මට්ටමේ හමුදා සබඳතා ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාපතිවරයා දැනට ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක නිරත වන අතර, එම සංචාරය අරමුණු කරගෙන ඇත්තේ දෙරටේ ආරක්ෂක…

06 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට යාමට සූදානම් වන අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර සිදුවන වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික…

06 Jun 2026 Discuss