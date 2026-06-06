සුරේෂ් සල්ලේගේ රඳවාගැනීම සම්බන්ධයෙන් ගම්මන්පිල කළ චෝදනා ශ්රී ලංකා පොලිසිය ප්රතික්ෂේප කරයි
හිටපු රාජ්ය බුද්ධි අංශ (SIS) ප්රධානී සුරේෂ් සල්ලේ රඳවා තබාගෙන සිටි කාලය තුළ ඔහුට සලකන ලැබූ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී උදය ගම්මන්පිල විසින් නගන ලද චෝදනා පදනම් විරහිත හා නොමඟ යවන සුළු බව සඳහන් කරමින් ශ්රී ලංකා පොලිසිය එම චෝදනා තරයේ ප්රතික්ෂේප කර ඇත.
චෝදනාවලට පොලිසියේ ප්රතිචාරය
නිළ ප්රතිචාරයක් ලෙස, රඳවාතබාගෙන සිටි කාලය තුළ සල්ලේට කිසිඳු අමානුෂික සැලකිල්ලක් ලැබී නොමැති බව පොලිස් බලධාරීන් ප්රතික්ෂේප කරමින්, අනුගමනය කරන ලද සියලු ක්රියා පටිපාටි තහවුරු වූ නීතිමය නියෝගවලට සම්පූර්ණයෙන් අනුකූලව ක්රියාත්මක වූ බවත්, හිටපු බුද්ධි අංශ ප්රධානියාට රඳවාගෙන සිටින පුද්ගලයකුට හිමි සම්පූර්ණ අයිතිවාසිකම් ලබාදී ඇති බවත් ප්රකාශ කළේය.
著名 දේශපාලන චරිතයක් හා හිටපු කැබිනට් අමාත්යවරයකු වන ගම්මන්පිල, සල්ලේ රඳවා තබාගෙන සිටි තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් සිය කනස්සල්ල ප්රසිද්ධියේ ප්රකාශ කරමින්, ඔහුට සලකන ලැබූ ආකාරය නුසුදුසු හා නීතිවිරෝධී විය හැකි බව පෙන්වා දුන්නේය. හිටපු මන්ත්රීවරයා, රඳවාගැනීම වටා පවතින බව ඔහු විස්තර කළ කලකිරීම් සහිත තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් පිළිතුරු දිය යුතු බව 촉구 කළේය.
දේශපාලන අවධානය ආකර්ෂණය කරගත් ප්රමුඛ නඩුවක්
සුරේෂ් සල්ලේගේ නඩුව ශ්රී ලංකාවේ දැඩි දේශපාලන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇති අතර, විවිධ පාර්ශ්ව හිටපු බුද්ධි අංශ ප්රධානියාට එරෙහිව ගෙන යනු ලබන නඩු කටයුතුවල නීත්යානුකූලභාවය හා සුදුසුකම පිළිබඳ අදහස් ප්රකාශ කරමින් සිටී. වරෙක රාජ්ය බුද්ධි අංශය මෙහෙයවූ සල්ලේ, දේශපාලන කවයන් හා සාමාන්ය ජනතාව යන දෙඅංශයෙන්ම දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇති පවත්නා නීතිමය කටයුතුවල කේන්ද්රීය චරිතයක් බවට පත්ව ඇත.
පොලිසිය ප්රකාශ කළේ, මෙම කරුණ හැසිරවීමේදී ස්වීය කටයුතු විනිවිදභාවයෙන් හා වෘත්තීයමය ආකාරයෙන් ක්රියාත්මක කළ බවත්, රඳවාගෙන සිටින්නාගේ සැලකිල්ලට බාහිර දේශපාලන පීඩනයන් හෝ පෞද්ගලික අභිප්රායන් බලපෑ බවට කරන ඕනෑම ඇඟවීමක් ප්රතික්ෂේප කරන බවත්ය.
ගම්මන්පිල සිය තීරණයේ ස්ථිරව සිටී
නිළ ප්රතික්ෂේපය තිබියදීත්, ගම්මන්පිල සිය ස්ථාවරයෙන් ඉවත් වීමට අකමැති බවක් පෙනෙන අතර, ඉදිරි දිනවලදී හිටපු නීති立法 සභිකයා හා නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් අතර ඇති මෙම ගැටුම ජනතාවගේ හා පාර්ලිමේන්තුවේ අවධානය දිගින් දිගටම ආකර්ෂණය කරගන්නා බව සංඥා කරයි.
මෙම හුවමාරුව, ප්රමුඛ අත්අඩංගුවට ගැනීම් හා දේශපාලනිකව අභිප්රේරිත නීතිමය ක්රියාවන් ගැන චෝදනා මගින් සංලක්ෂිත සංකීර්ණ දේශපාලන භූ දර්ශනයක් හරහා ශ්රී ලංකාව ගමන් කරන මෙම අවස්ථාවේ, ඇතැම් දේශපාලන කවයන් හා වත්මන් නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතනය අතර පවතින පුළුල් 긴張 තතත්ත්වය ඉස්මතු කරයි.
සල්ලේ නඩුවේ තවදුරටත් ඇතිවිය හැකි සිදුවීම් දෙඅංශයෙන්ම අමතර ප්රතිචාර ඇති කරාවිද යන්න දෙස ශ්රී ලාංකික නිරීක්ෂකයන් සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත; විශේෂයෙන්ම බුද්ධි අංශ සම්බන්ධ රඳවාගැනීම්වල සංවේදී ස්වභාවය හා ඒවා නිරන්තරයෙන් ජනනය කරන මහජන සැලකිල්ල සැලකිල්ලට ගත් කල.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.