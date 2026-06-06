ශ්රී ලංකාව මාධ්ය වෘත්තිකයන් සඳහා නව පනතක් මගින් ප්රඥප්ත ආයතනයක් පිහිටුවීමට පියවර ගනී
රජය මාධ්ය වෘත්තිය විධිමත් කිරීමට පියවර ගනී
ශ්රී ලංකා රජය, ශ්රී ලංකාවේ මාධ්ය වෘත්තිකයන්ගේ ප්රඥප්ත ආයතන පනත් කෙටුම්පත් ගැසට් කිරීමෙන් රටේ මාධ්ය ක්ෂේත්රය නියාමනය කිරීමට සහ වෘත්තීයකරණය කිරීමට සැලකිය යුතු පියවරක් ගෙන ඇත.
යෝජිත නීති සම්පාදනය මගින් දිවයිනේ මාධ්ය වෘත්තිකයන් සඳහා විධිමත් වෘත්තීය ආයතනයක් පිහිටුවීම අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, මාධ්යවේදය සහ පුළුල් මාධ්ය ක්ෂේත්රවල නිරත වන්නන් පිළිගැනීමට සහ පාලනය කිරීමට රජය අදහස් කරන ආකාරය පිළිබඳ සැලකිය යුතු වෙනසක් පෙන්නුම් කරයි.
පනත් කෙටුම්පතේ යෝජනා
දැන් නිල වශයෙන් රජයේ ගැසට් පත්රයට ඇතුළත් කර ඇති මෙම පනත් කෙටුම්පත, ශ්රී ලංකාවේ මාධ්ය වෘත්තිකයන් සඳහා අධිකාරීමය වෘත්තීය සංවිධානයක් ලෙස කටයුතු කළ හැකි ප්රඥප්ත ආයතනයක් ස්ථාපිත කිරීමේ පදනම සකසයි. එවැනි ආයතනයක් පිහිටුවනු ලැබුවහොත්, එය කර්මාන්තය තුළ ප්රමිතීන්, සුදුසුකම් සහ වෘත්තීය හැසිරීම් අධීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ මාධ්ය ක්ෂේත්රය, නිල වශයෙන් පිළිගත් එකම වෘත්තීය පාලන ආයතනයක් නොමැතිව දිගු කලක් ක්රියාත්මක වූ බැවින්, එයට වැඩි ව්යුහයක් සහ책 වගකීමක් ගෙන ඒමේ පුළුල් උත්සාහයන්ගේ කොටසක් ලෙස මෙම පියවර සැලකෙයි.
ශ්රී ලංකාවේ මාධ්ය කර්මාන්තයට ඇති වැදගත්කම
පනත් කෙටුම්පත ගැසට් කිරීම, නීති සම්පාදන ක්රියාවලියේ මූලික නමුත් අත්යවශ්ය පියවරක් වන අතර, යෝජිත නීතිය පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ගෙන සම්මත කර ගැනීමට මග සකසයි. නිරීක්ෂකයන් සහ මාධ්ය කොටස්කරුවන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂිත ප්රධාන අංශ අතර:
- මාධ්ය වෘත්තිකයන් සඳහා සාමාජිකත්වයේ විෂය පථය සහ සුදුසුකම් නිර්ණායක
- යෝජිත ආයතනයේ බලතල සහ ස්වාධීනත්වය
- ආයතනයට නියාමන හෝ විනය බලතල ලැබෙනු ඇත්දැයි යන්න
- මාධ්ය නිදහස කෙරෙහි හානියක් නොවන බව සහතික කිරීමේ ආරක්ෂිත පියවරයන්
රටේ මාධ්ය ක්ෂේත්රය කෙරෙහි රජයේ බලපෑම පිළිබඳ දීර්ඝකාලීන කනස්සල්ල හේතුවෙන්, ශ්රී ලංකාවේ මාධ්ය නිදහස පිළිබඳ ආධාරකරුවන් සහ මාධ්යවේද සංවිධාන මෙම පනත් කෙටුම්පත ඉතා සූක්ෂ්මව පරීක්ෂා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
නීති සම්පාදන ක්රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම, පනත් කෙටුම්පතේ නිශ්චිත විධිවිධාන පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.