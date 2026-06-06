යෝජිත එක්සත් ජනපද තීරු බද්දෙන් නිදහස් කිරීමක් ලබා ගැනීමට ශ්රී ලංකාව බලාපොරොත්තු වේ - ඇමැතිවරයා
එක්සත් ජනපදය විසින් නව යෝජිත බද්දකින් නිදහස් කිරීමක් සුරක්ෂිත කර ගැනීමට ශ්රී ලංකාවට හැකි වනු ඇතැයි රට ශුභවාදීව බලාපොරොත්තු වන බව ජ්යෙෂ්ඨ රජයේ ඇමැතිවරයෙකු පෙන්වා දී ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවේ වෙළඳ අවස්ථා ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා කොළඹ රාජතාන්ත්රික හා ආර්ථික මාර්ග ක්රියාශීලීව අනුගමනය කරමින් සිටින බව ද ඉඟි කරයි.
රජය මෘදු ශුභවාදිත්වයක් ප්රකාශ කරයි
ඇමැතිවරයාගේ ප්රකාශ මඟින් ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන වෙළඳ හවුල්කරුවෙකු වන එක්සත් ජනපදයට කරනු ලබන අපනයනවලට සැලකිය යුතු ලෙස බලපෑ හැකි යෝජිත ඇමෙරිකානු බදු සම්බන්ධ වර්ධනයන් නිරීක්ෂණය කරන ශ්රී ලංකා රජය තුළ හටගෙන ඇති හදිසි හැඟීමක් පිළිබිඹු වේ.
පවත්නා සාකච්ඡාවල සම්පූර්ණ විස්තර මහජනයාට හෙළි නොකළද, වොෂිංටනය සමඟ අඛණ්ඩ සම්බන්ධතා තුළින් යෝජිත බද්ද ඉවත් කිරීමට හෝ සංශෝධනය කිරීමට ශ්රී ලංකාවට සාධාරණ අවස්ථාවක් ඇතැයි ඇමැතිවරයා විශ්වාසය ප්රකාශ කළේය.
වෙළඳ සබඳතාවය අවදානමට ලක්ව ඇත
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ කොඳු නාරටිය වන හා ලක්ෂ ගණනක් කම්කරුවන්ට රැකියා සපයන ඇඳුම් හා පැළඳුම් අංශය සඳහා විශේෂයෙන්, එක්සත් ජනපදය ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම වැදගත් අපනයන ගමනාන්ත රටවල් අතරට ගැනේ.
ශ්රී ලංකාව ව්යසනකාරී ආර්ථික අර්බුදයකින් ගොඩ ඒමේ ගමනේ තවමත් නිරත වන මෙම අවස්ථාවේදී, එක්සත් ජනපදය විසින් අමතර තීරු බදු බරක් පැනවීම ශ්රී ලංකාවේ අපනයන තරඟකාරිත්වය ක්ෂය කළ හැකිය.
පුළුල් පසුබිම
ශ්රී ලංකාව සිය ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ හා නැවත ගොඩනැගීමේ පුළුල් උත්සාහයන්ගේ කොටසක් ලෙස විදේශ ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටී. එක්සත් ජනපද බදු යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් රජය ගන්නා ක්රියාශීලී ස්ථාවරය, ජීවාධාරී ආදායම් ප්රවාහ ආරක්ෂා කිරීමට හා දේශීය කර්මාන්ත බාහිර කම්පනවලින් රැකගැනීමට ගත් ව්යාපක උපාය මාර්ගයේ කොටසක් ලෙස සැලකේ.
ඉදිරි සති කිහිපය තුළ දෙරට අතර ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා අඛණ්ඩව පැවැත්වෙද්දී, තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබෙනු අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.