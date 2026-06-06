නව පරපෝෂිත වර්ගයක් සෞඛ්ය අවදානම් මතු කරමින් ශ්රී ලංකාවට නැවුම් මලේරියා තර්ජනයක්
ශ්රී ලංකාවේ මහජන සෞඛ්ය බලධාරීන් දැඩි අවධානයකින් සිටින්නේ, දිවයිනේ වෛද්ය විශේෂඥයන් සහ රෝග පාලන ප්රවීණයන් අතර බරපතල සැලකිල්ලක් ඇති කළ නව මලේරියා පරපෝෂිත තර්ජනයක් මතු වීමත් සමඟය.
මලේරියාව පරාජය කළ රටකට නැවත ඇති වූ තර්ජනයක්
ශ්රී ලංකාව 2016 වර්ෂයේදී ලෝක සෞඛ්ය සංවිධානය විසින් මලේරියා රහිත රටක් ලෙස සහතික කරනු ලැබීය; එය රෝගය撲滅 කිරීම සඳහා දශක ගණනාවක් පුරා දරන ලද අඛණ්ඩ උත්සාහයේ ඓතිහාසික ජයග්රහණයකි. එහෙත්, නව පරපෝෂිත වර්ගයක් මතු වීම, දිනෙල් ලද එම තත්ත්වය කෙරෙහි නැවතත් විමර්ශනාත්මක අවධානය යොමු කර ඇති අතර, තීව්ර නිරීක්ෂණ හා වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග සඳහා ඉල්ලීම් හදිසි ලෙස මතු වී තිබේ.
නව පරපෝෂිත තර්ජනය නිසි ලෙස පාලනය නොකළහොත් රටේ මලේරියා撲滅 ජයග්රහණ අනතුරට ලක් විය හැකි බවට සැලකිල්ල වර්ධනය වත්ම, සෞඛ්ය නිලධාරීන් තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
මෙම තර්ජනය ශ්රී ලංකාවට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
ප්ලාස්මෝඩියම් පරපෝෂීන් නිසා ඇති වන මදුරු-වාහිත රෝගයක් වන මලේරියාව, වරක් ශ්රී ලංකාවේ රෝගාබාධ හා මරණවලට ප්රධාන හේතුවක් විය. රටේ සාර්ථක撲滅 ව්යාපාරය ඇතුළත් වූයේ දීර්ඝ වසර ගණනාවක් පුරා ක්රියාත්මක කළ ක්රමවත් මදුරු පාලන වැඩසටහන්, පුළුල් පරීක්ෂණ, සහ ශක්තිමත් ප්රතිකාර පිළිවෙත් ය.
ආනයනික රෝගීන් හරහා වේවා, මදුරු ජනගහනවල වෙනස්වීම් හරහා වේවා, නැතහොත් අලුතින් හඳුනා ගත් වර්ගයක් හරහා වේවා — මලේරියා පරපෝෂිත තර්ජනය නැවත මතු වීම, රාජ්යේ මහජන සෞඛ්ය යටිතල ව්යුහයට සැලකිය යුතු අභියෝගයක් එල්ල කරයි.
- සෞඛ්ය බලධාරීන් මහජනතාවට ඉල්ලා සිටින්නේ මලේරියා හා සම්බන්ධ උණ, ශීතල දැනීම සහ තෙහෙට්ටුව වැනි ඕනෑම රෝග ලක්ෂණයක් වාර්තා කරමින් අවදියෙන් සිටින ලෙසය.
- අවදානම් සහිත ප්රදේශවල වැඩිදියුණු කළ මදුරු පාලන ක්රියාමාර්ග සලකා බලමින් පවතී.
- ආනයනික රෝග අවස්ථා වළක්වා ගැනීම සඳහා ප්රවේශ වරායන්හි නිරීක්ෂණ ක්රමවේද නැවත සමාලෝචනය කෙරේ.
විශේෂඥයන් ක්ෂණික ක්රියාමාර්ගක් ඉල්ලා සිටිති
වෛද්ය විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවන්නේ, මලේරියා撲滅 කිරීමෙන් පසු ඇති වන ලිහිල් ආකල්පය, රටකට මුහුණ දිය හැකි විශාලතම අවදානමක් ලෙස සැලකිය යුතු බව; මන්ද, දුර්වල නිරීක්ෂණ සහ අඩු මහජන දැනුවත්භාවය රෝගය නිහඬව නැවත ස්ථාපිත වීමට ඉඩ සලසන නිසාය.
මලේරියා රහිත තත්ත්වය පවත්වා ගැනීම සඳහා නිරීක්ෂණ පද්ධති, ඉක්මන් ප්රතිචාර හැකියාවන් සහ මහජන අධ්යාපනය කෙරෙහි අඛණ්ඩ ආයෝජනය අවශ්ය වේ —撲滅 සහතිකය ලැබීමත් සමඟ කාර්ය නිමා නොවේ.
නව පරපෝෂිත තර්ජනය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ ඉදිරියට යාමත් සමඟ බලධාරීන් තවදුරටත් මඟ පෙන්වීම් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂිතය. මහජනතාව මදුරු මර්දන ආලේපන භාවිතා කිරීමට, අධිජෝඛිම ප්රදේශවල ප්රතිකාර කළ දැල් යට නිදා ගැනීමට, සහ මලේරියා රෝග ලක්ෂණ දක්නට ලැබේ නම් ක්ෂණිකව වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකාවේ මලේරියා-විරෝධී ව්යාපාරය සහ සෞඛ්ය අමාත්යාංශය, ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අවදානමේ පරිමාණය තක්සේරු කිරීමට සහ සුදුසු ප්රතිරෝධක ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මක කිරීමට කේන්ද්රගතව කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.