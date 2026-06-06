ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්රී ලංකාව පුළුල් කරයි
ශ්රී ලංකාව තම නොමිලේ දින 30ක සංචාරක වීසා යෝජනා ක්රමය රටවල් 42ක් දක්වා පුළුල් කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය, ප්රංශය සහ තායිලන්තය ඇතුළු ප්රධාන සංචාරක වෙළඳපොළවල් දැනටමත් ඇතුළත් ලැයිස්තුවට ජර්මනිය නවතම එකතුවක් ලෙස සම්බන්ධ වී තිබේ.
සංචාරක ව්යාපාරය නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ උපායමාර්ගික ප්රයත්නයක්
නොමිලේ වීසා මුලපිරීම පුළුල් කිරීම, රටේ වඩාත්ම වැදගත් විදේශ විනිමය ආදායම් ප්රභවයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතින සංචාරක ක්ෂේත්රයේ ප්රකෘතිය වේගවත් කිරීමේ ශ්රී ලංකා රජයේ අධිෂ්ඨාන සහගත ප්රයත්නය පිළිබිඹු කරයි. ප්රධාන සංචාරක-යොමු රටවල පුරවැසියන් සඳහා වීසා ගාස්තු නමැති මූල්යමය බාධාව ඉවත් කිරීමෙන්, දේශයපුරා සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම සහ වියදම් සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කිරීමට බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වේ.
යෝජනා ක්රමය යටතේ, නම් කරන ලද රටවල් 42 ට අයත් සුදුසුකම් ලත් සංචාරකයන්ට වීසා ගාස්තු නොගෙවා ශ්රී ලංකාවට ඇතුළු වී දින 30ක් දක්වා රැඳී සිටිය හැකි අතර, දිවයිනේ විවිධ ආකර්ෂණීය ස්ථාන ගවේෂණය කිරීමට ප්රමාණවත් කාලයක් ලබා ගත හැකිය.
ශ්රී ලංකාව සංචාරකයන්ට ලබා දෙන්නේ කුමක්ද?
ශ්රී ලංකාව පුළුල් පරාසයක සංචාරක අවශ්යතා සපුරාලන ගමනාන්තයක් ලෙස ස්ථානගත කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරයි. එහි ප්රධාන ආකර්ෂණ අතර:
- පුරාණ විහාර, යාපනේ යුගයේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහ යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවීන් ඇතුළු පොහොසත් සංස්කෘතික උරුමය
- තේ රට, වෙරළාබද මාර්ග සහ වනජීවී සම්පත්වලින් පොහොසත් ජාතික උද්යාන හරහා ඇති සුන්දර ධාවන මාර්ග
- රළ පැදීම, කඳු නැගීම සහ තිමි නැරඹීම වැනි වාරනා සංචාරක අවස්ථා
- උණුසුම් ආගන්තුක සත්කාරය සහ බූතික් අමුත්තන් නිවාසවල සිට සුඛෝපභෝගී නිවාඩු නිකේතන දක්වා ව්යාප්ත වෙමින් පවතින නවාතැන් විකල්ප
ජර්මනිය ඇතුළත් වීම සාදරයෙන් පිළිගත් දියුණුවක්
ජර්මන් සංචාරකයන් අනෙකුත් සංචාරක ජනවිකාස කණ්ඩායම් බොහොමයකට සාපේක්ෂව දීර්ඝ රැඳීම් සහ ඉහළ ඒක පුද්ගල වියදම් සඳහා ප්රසිද්ධ බැවින්, නොමිලේ වීසා ලැයිස්තුවට ජර්මනිය ඇතුළත් කිරීම විශේෂයෙන් වැදගත් ලෙස සැලකේ. ජර්මනිය යුරෝපයේ විශාලතම විදේශ සංචාරක වෙළඳපොළවල්ගෙන් එකක් නියෝජනය කරන බැවින්, එය ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක සංඛ්යා ලේඛනවලට ඉමහත් වාසිදායක දායකත්වයක් ලබා දිය හැකිය.
නොමිලේ වීසා ප්රතිපත්තිය ශ්රී ලංකාවේ ලෝකයට විවෘත භාවය සහ සත්යවාදී, විවිධාකාර හා දරාගත හැකි නිවාඩු අත්දැකීම් අපේක්ෂා කරන සංචාරකයන් ආගන්තුකයන් ලෙස පිළිගැනීමේ සූදානම පිළිබිඹු කරයි.
අනාගතය සඳහා ගතිවේගය ගොඩනැගීම
ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්ර පාර්ශ්වකරුවන් පුළුල් කරන ලද වීසා ප්රතිපත්තිය පුළුල් ලෙස සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත; ගමනාන්ත තෝරාගැනීමේ ප්රධාන සාධකයක් ලෙස ඇතුළු වීමේ පහසුව ජාත්යන්තර සංචාරකයන් විසින් නිරන්තරයෙන් සඳහන් කරන බව ඔවුහු පෙන්වා දෙති. මෑත වසරවලදී දරුණු ආර්ථික අපහසුතා මැදින් ගමන් කළ රටේ, සංචාරක සංඛ්යාවල ස්ථිර ප්රකෘතිය පුළුල් ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට ඉතා ඉහළ වැදගත්කමක් ඇතැයි සලකනු ලබේ.
සුදුසුකම් ලත් රටවල් ලැයිස්තුව ගැන සමාලෝචනය ඉදිරියේදීත් කරිනු ඇතැයි රජය අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, වත්මන් වැඩසටහනේ මුල් ප්රතිඵල මත පදනම්ව තවදුරටත් පුළුල් කිරීම් සලකා බැලිය හැකිය. සුදුසුකම් ලත් රටවල් 42 ට අයත් සංචාරකයන්ට, ශ්රී ලංකාව දැන් ඉතිහාසයේ කවරදාටත් වඩා ප්රවේශ සුලු වී ඇත — ආසියාවේ වඩාත්ම සම්මෝහනීය දිවයිනේ ගමනාන්තයක් සොයා යාමේ කාලෝචිත අවස්ථාවක්.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.