පළාත් සභා මැතිවරණ පරාජය බිය කරමින් රජය ප්රමාද කරවයි - සජිත් චෝදනා කරයි
විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස, රජය බලයට පත් වූ දා සිට ජනතා සහාය අඩු වී ඇති බව දැනෙන නිසා හිතාමතාම පළාත් සභා මැතිවරණ කල් දමමින් සිටින බවට සත්තන් චෝදනා එල්ල කර ඇත.
මැතිවරණ ප්රමාදයන් සම්බන්ධව විපක්ෂය ප්රශ්න කරයි
සමගි ජන බලවේගයේ නායක ප්රේමදාස, රජය පළාත් සභා ඡන්ද පැවැත්වීමට පැකිලෙනුයේ ඡන්ද පෙට්ටියේ දී දුර්වල ප්රතිඵලයක් ලැබේ යැයි ඇති කනස්සල්ලෙන් ගත් හිතාමතා ගත් තීරණයක් බව චෝදනා කළේය. තමන්ගේ ජනාධිපතිත්ව බලය ගැන විශ්වාසයෙන් සිටින රජයකට පළාත් මට්ටමේ දී ඡන්දදායකයන් ඉදිරියට ඒමෙන් බිය විය යුතු හේතුවක් නොමැති බව ඔහු තර්ක කළේය.
විපක්ෂ නායකවරයාගේ ප්රකාශ මතු වූයේ, ශ්රී ලංකාවේ වසර ගණනාවක් තිස්සේ පළාත් සභා මැතිවරණ නොපැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ පක්ෂ සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතර ඇතිවෙමින් පවතින කලකිරීම මධ්යයේය.
ප්රජාතන්ත්රීය වගවීමේ ප්රශ්නයක්
ප්රේමදාස මෙම ප්රමාදයන් ප්රජාතන්ත්රීය පාලනයට එල්ල වන පුළුල් තර්ජනයක් ලෙස සංලක්ෂිත කරමින්, රජය ජනතාවගේ පළාත් නියෝජිතයන් තෝරා ගැනීමේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය අයිතිවාසිකම් ඉක්මවා, තමන්ගේ දේශපාලන පැවැත්ම ප්රමුඛ කරගනිමින් සිටින බව යෝජනා කළේය.
රජය ජනතාවගේ තීරණයට බිය වෙනවා. මෙම මැතිවරණ වාරයෙන් වාරය කල් දැමෙන්නේ ඒ නිසා පමණයි.
ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවේ 13 වන සංශෝධනය යටතේ පිහිටුවන ලද පළාත් සභා, රටේ පළාත් වෙත බලය විමධ්යගත කිරීමේ ප්රධාන යාන්ත්රණයක් ලෙස ක්රියා කරයි. මෙම මැතිවරණ දිගු කාලයක් නොපැවැත්වීම සංශෝධනයේ අභිප්රාය දුර්වල කරන අතර ප්රජාවන්ට පළාත් පාලනය සම්බන්ධයෙන් අර්ථවත් නියෝජනයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව හීන කරවන බව දිගු කලක සිටම විවේචකයෝ තර්ක කරති.
රජය කෙරෙහි පීඩනය වැඩිවෙයි
මෙම චෝදනාව, පළාත් සභා මැතිවරණ සඳහා නිශ්චිත දිනයක් නියම කරන ලෙස රජය මත ගොඩනැගෙමින් පවතින පීඩනයට තව දුරටත් එකතු වෙයි. ඡන්ද කොමිසම සහ අදාළ බලධාරීන් ලවා තවදුරටත් ප්රමාදයකින් තොරව ඡන්ද පැවැත්වීම සහතික කරන ලෙස විපක්ෂ පක්ෂ නැවත නැවතත් 촉구 කර ඇත.
ප්රේමදාසගේ නවතම ප්රකාශ සම්බන්ධයෙන් රජය තවමත් නිල ප්රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කර නොමැත. ප්රධාන ආර්ථික හා සාමාජීය ප්රශ්න සම්බන්ධයෙන් ජනමතය වෙනස් වෙමින් පවතින මෙම අවස්ථාවේ, ඉදිරියේ දී පැවැත්විය හැකි ඕනෑම පළාත් ඡන්දයක කාලය සියලු පාර්ශවයන්ට තීරණාත්මක වනු ඇතැයි දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.