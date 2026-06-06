Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පොලිසිය පැහැදිලි කරයි: සංගීත ප්‍රසංගවලට සමස්ත තහනමක් නැත, එල්ටීටීඊය ප්‍රවර්ධනය කරන අන්තර්ගතයට පමණක් සීමාවන් පනවා ඇත

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පොලිසිය පැහැදිලි කරයි: සංගීත ප්‍රසංගවලට සමස්ත තහනමක් නැත, එල්ටීටීඊය ප්‍රවර්ධනය කරන අන්තර්ගතයට පමණක් සීමාවන් පනවා ඇත

සමාජ මාධ්‍යවල පුළුල් ලෙස පැතිරෙන වැරදි තොරතුරු払払 දුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති අතර, රට පුරා විනෝදාස්වාද උත්සවවලදී සංගීත ප්‍රසංග පැවැත්වීම පුළුල් ලෙස තහනම් කර ඇතැයි වාර්තා වන කරුණු තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ තහනම් සංවිධානයක් වන ද්‍රවිඩ ඊළම් විමුක්ති කොටි සංවිධානය (එල්ටීටීඊය) ප්‍රවර්ධනය කරන බවට චෝදනා එල්ල වූ ගීත ගායනා කළ බවට සැකකරුවකු අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු මෙම පැහැදිලි කිරීම සිදු කෙරිණ. එම අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව, සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල නොමඟ යවන ලද සටහන් රැල්ලක් පැතිරුණු අතර, එහිදී පොදු උත්සවවල සියලු සජීවී සංගීත ප්‍රසංග තහනම් කර ඇතැයි යෝජනා කෙරිණ.

පොලිසිය නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරයි

නිල ප්‍රකාශයක් මගින් පොලිසිය අවධාරණය කළේ එවැනි පුළුල් තහනමක් නොපවතින බවයි. ගනු ලැබූ බලාත්මක කිරීමේ පියවර, තහනම් එල්ටීටීඊ සංවිධානය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට හෝ උදාත්ත කිරීමට හේතු වන බව සැළකෙන අන්තර්ගතයට විශේෂිත ව ඉලක්ක කළ එකක් බවත්, එය සාමාන්‍ය සංගීත ප්‍රසංගවලට ඇති සීමාවක් ලෙස අර්ථකථනය නොකළ යුතු බවත් බලධාරීන් පැහැදිලි කළහ.

සබැඳිව පැතිරෙන නිවැරදි නොවන තොරතුරුවලින් රැවටෙන්නේ නැතිලෙස පොලිසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටි අතර, සජීවී සංගීතය සහිත විනෝදාස්වාද උත්සව සාමාන්‍ය පරිදි පැවැත්විය හැකි බව අවධාරණය කළේ, තහනම් සංවිධානවලට සම්බන්ධ පවතින නීති උල්ලංඝනය වන අන්තර්ගතය ඒවායේ ඇතුළත් නොවන තාක් කල් ය.

නීතිමය පසුබිම

දශක ගණනාවක් පුරා පැවති සිවිල් ගැටුම 2009 දී නිමාවට පත්වීමෙන් පසු, ශ්‍රී ලංකාවේ එල්ටීටීඊය තහනම් සංවිධානයක් ලෙස නම් කර ඇත. එම සංවිධානය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට, උදාත්ත කිරීමට හෝ සහාය දැක්වීමට හේතු වන ඕනෑම ක්‍රියාකාරකමක් ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ සාපරාධී වරදක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

  • තහනම් එල්ටීටීඊය ප්‍රවර්ධනය කරන ගීත ගායනා කළ බවට කරන ලද චෝදනා සම්බන්ධයෙන් විශේෂිත ව සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
  • සංගීත හෝ විනෝදාස්වාද ප්‍රසංගවලට සාමාන්‍ය තහනමක් හඳුන්වා දී නොමැත.
  • සමාජ මාධ්‍යවල බෙදාගැනීමට පෙර තොරතුරු තහවුරු කර ගන්නා ලෙස පොලිසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිට ඇත.

පොදු රැස්වීම්වලදී ඉදිරිපත් කෙරෙන හෝ ප්‍රවර්ධනය කෙරෙන අන්තර්ගතය සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ නීතිමය වගකීම් මතක් කිරීමටද බලධාරීන් මෙම අවස්ථාව ගත් අතර, තහනම් සංවිධානවලට සම්බන්ධ නීති උල්ලංඝනය කරන බව සොයාගත් අයට නිසි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලැබෙන බව අනතුරු ඇඟවූහ.

අනාවරණය නොකළ කරුණු පැතිරවීමෙන් වැළකී සිටීමටත්, අනවශ්‍ය ලෙස මහජනතාව කලබලයට හෝ ව්‍යාකූලත්වයට පත් කළ හැකි තහවුරු නොකළ කරුණු බෙදාහැරීමෙන් වැළකී සිටීමටත් මාධ්‍ය ආයතන සහ සමාජ මාධ්‍ය පරිශීලකයන් දෙඅතරම වගකීමෙන් කටයුතු කරන ලෙස පොලිසිය ඉල්ලා සිටියේය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි Sinhala

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම නොමිලේ දින 30ක සංචාරක වීසා යෝජනා ක්‍රමය රටවල් 42ක් දක්වා පුළුල් කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය, ප්‍රංශය සහ තායිලන්තය ඇතුළු…

06 Jun 2026 Discuss
හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර නැවත පිරවීම සඳහා ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි රුපියල් මිලියන 30කට අධික මුදලක් සොරකම් කිරීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධ බව සැකසිය යුතු හොරණ ප්‍රාදේශීය…

06 Jun 2026 Discuss
තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි Sinhala

තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි

ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ වෙලාගෙන ඇති අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් Fitch Ratings ආයතනය ලෝක ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳ සිය අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කර ඇති අතර, 2026 වර්ෂය සඳහා වූ…

06 Jun 2026 Discuss