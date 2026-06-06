ගිනි ගැනීමෙන් රෝගීන් 13 දෙනෙකු මිය ගිය ශ්රී ලාංකික සෙනසුරු නිවාසයක දම්වැල් බැඳ රෝගීන් සිටි බව හෙළිවේ
ශ්රී ලංකාවේ පෞද්ගලික සෙනසුරු නිවාසයක ඇති වූ මාරාන්තික ගින්නෙන් රෝගීන් 13 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, ගින්න ඇති වූ අවස්ථාවේ රෝගීන් සමහරෙකු දම්වැල් ගසා භෞතිකව රඳවාගෙන සිටි බවත් යන ගැඹුරු කම්පනයට පත් කරවන සොයාගැනීම බලධාරීන් හෙළි කර ඇත.
මාරාන්තික ගින්නෙන් කම්පනජනක තත්ත්වයන් නිරාවරණය වේ
මෙම ඛේදවාචකය ශ්රී ලංකාව පුරා කම්පනයක් ඇති කර ජාත්යන්තර අවධානය ද ආකර්ෂණය කරගෙන ඇති අතර, දිවයිනේ පෞද්ගලික සෙනසුරු ආයතනවල රෝගීන් මුහුණ දෙන තත්ත්වයන් දෙස දැඩි අවධානය යොමු කර ඇත. සිදුවීම් ස්ථානයට ළඟා වූ විමර්ශකයන් හා හදිසි ප්රතිචාර කාර්ය මණ්ඩලය ගිනිගැනීමේ ඉතිරිව පැවති තත්ත්වයට පමණක් නොව, රෝගීන් පලා යාමේ හැකියාව බරපතල ලෙස සීමා කළ ආකාරයට රඳවාගෙන සිටි බවට සාක්ෂිද සමඟ මුහුණ දෙන්නට සිදු විය.
රෝගීන් ආයතනය තුළ දම්වැල් ගසා සිටි බව කියාපාන කරුණ, රෝගාබාධිතයන් ගේ රැකවරණය භාර ගත් අය ඔවුන් භෞතිකව රඳවාගැනීමට තෝරා ගැනීමේ හේතු සහ එවැනි ක්රියාවලීන් ජීවිත අහිමි වීමට සෘජුවම හේතු වූවාද යන්න පිළිබඳ බරපතළ ප්රශ්න මතු කරයි.
නියාමනය හා අධීක්ෂණය පිළිබඳ ප්රශ්න
මෙම සිදුවීම හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාවේ පෞද්ගලික සෙනසුරු නිවාස හා සෙනසුරු ආයතන නිරීක්ෂණය කරන ආකාරය හා නියාමනය කරන ආකාරය පිළිබඳ ක්ෂණික සමාලෝචනයක් සඳහා හඬ නැඟෙමින් පවතී. ප්රමාණවත් රජයේ අධීක්ෂණයක් නොමැති කමෙන් වැඩිහිටියන්, මානසික රෝගීන් හෝ වෙනත් අසරණ පුද්ගලයන් රැකබලා ගන්නා ඇතැම් ආයතනවල භයානක හා අමානුෂික ක්රියාවලීන් පාලනයකින් තොරව පැවතීමට ඉඩ සලසා ඇති බව විවේචකයන් තර්ක කරති.
- සෙනසුරු නිවාසයේ ගින්නෙන් රෝගීන් දහතුන් දෙනෙකු ජීවිතය අහිමි විය
- සමහර රෝගීන් දම්වැල් ගසා භෞතිකව රඳවාගෙන සිටි බව බලධාරීන් සොයා ගත්හ
- ගිනිගන්නා ගොඩනැගිල්ලෙන් පලා යාමට ගොදුරු වූවන්ගේ හැකියාව රඳවීම් හේතුවෙන් බාධා වූ බව විශ්වාස කෙරේ
- ගිනිගැනීමේ හේතුව හා ආයතන කළමනාකාරිත්වයේ හැසිරීම සම්බන්ධ විමර්ශන පවතී
වගවීම හා ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
මානව හිමිකම් ක්රියාකාරිකයන් හා වෛද්ය වෘත්තිකයන් රෝගීන්ට භෞතික සීමා පැනවීම ක්රෘරකාරී ක්රියාවක් ලෙසත්, රෝගී අයිතිවාසිකම් හා ගෞරවය පිළිබඳ මූලික උල්ලංඝනයක් ලෙසත් හෙළා දැක ඇත. වගකිව යුත්තන්ව වගකීමට ලක් කිරීමට හා නේවාසික සෙනසුරු ආයතනවල රෝගීන්ගේ සුභසාධනය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ප්රතිසංස්කරණ හඳුන්වා දීමට බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීම් ශීඝ්රයෙන් ඉහළ යමින් ඇත.
ඕනෑම සෙනසුරු ආයතනයක රෝගීන් දම්වැල් ගැසීම සම්පූර්ණයෙන්ම පිළිගත නොහැකි අතර එය මූලික මානව හිමිකම්වල බරපතල උල්ලංඝනයකි. සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් අත්යාවශ්ය වේ.
ගිනිගැනීමේ හේතුව හා ආයතනයේ පුළුල් තත්ත්වයන් සම්බන්ධ විමර්ශන සක්රීයව ක්රියාත්මක බව ශ්රී ලංකා බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. මියගිය අයගේ පවුල් විනාශකාරී දුකට පත්ව සිටින අතර, එවැනි ඛේදවාචකයකට ඉඩ සලසන ලද්දේ කෙසේදැයි බොහෝ දෙනෙකු පිළිතුරු ඉල්ලා සිටිති.
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාවේ සෙනසුරු නිවාස පාලනය කිරීම සඳහා ශක්තිමත් නියාමන රාමු ස්ථාපිත කිරීමේ හදිසි අවශ්යතාව දෙස කල්පනාකාරී ලෙස සිහිපත් කිරීමකි — සමාජයේ වඩාත්ම අසරණ අය ආරක්ෂා කිරීම සහතික කිරීම සඳහා, ඔවුන්ගේ යහපැවැත්ම භාර ගත් ආයතන විසින්ම ඔවුන් තවදුරටත් අනතුරකට ලක් නොකිරීම සඳහා.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.