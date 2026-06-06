මැදපෙරදිග අර්බුදය උත්සන්න වත්ම ශ්රී ලාංකිකයන් මිලියන 1.3කට ආහාර අනාරක්ෂිතතාවේ තර්ජනය — WFP අනතුරු අඟවයි
ලෝක ආහාර වැඩසටහන (WFP) ශ්රී ලාංකික පවුල් වෙත ඉහළ යන ආහාර අනාරක්ෂිතතාවේ අවදානම සම්බන්ධයෙන් අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කරමින්, මැදපෙරදිග උත්සන්න වන ගැටුම රටේ දැනටමත් අස්ථිර ආර්ථික යථාවත් කිරීමේ ක්රියාවලිය තවදුරටත් සංකීර්ණ කරන බව පෙන්වා දී ඇත.
තවමත් අස්ථිර පසුබිමක රැඳී සිටින රාජ්යය
දශක ගණනාවක් තුළ රට අත්දුටු දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමට තවමත් ශ්රී ලංකාව ප්රයත්න දරන අතරතුර, මැදපෙරදිග කලාපීය අස්ථාවරත්වය නිසා ප්රේෂණ ප්රවාහයන් බාධාවට පත් වීමේ, ගෝලීය භාණ්ඩ මිල ඉහළ යාමේ සහ ඉන්ධන ආනයන පිරිවැය වැඩිවීමේ නව බාහිර පීඩනයන්ට රට මුහුණ දෙමින් සිටී. මෙම සාධක සියල්ල දිවයිනේ ගෘහස්ථ ආහාර සුරක්ෂිතතාවේ මූලික කඳට කෙලින්ම පහර එල්ල කරයි.
WFP හි තොරතුරු අනුව, මැදපෙරදිග අර්බුදයෙන් පැනනඟින ආර්ථික රැල්ලේ ප්රතිඵලයක් ලෙස ශ්රී ලාංකිකයන් ආසන්න වශයෙන් මිලියන 1.3ක් ආහාර අනාරක්ෂිතතාවට ඇද වැටීමේ ඉහළ අවදානමකට ලක්ව සිටිති.
ප්රේෂණ හා ඉහළ යන වියදම් අවදානමට
ශ්රී ලංකාවේ කාර්ය බල සේනාවෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් මැදපෙරදිග රටවල රැකියාවල නිරත වන අතර, ඔවුන් යවන ප්රේෂණ ගෙදරදී සිටින ලක්ෂ සංඛ්යාත පවුල් සඳහා ජීවදායී ශක්තියක් ලෙස ක්රියා කරයි. එම කලාපයෙන් ලැබෙන රැකියා හෝ මූල්ය මාරු දිගු කාලයක් කඩාකප්පල් වුවහොත් ගෘහස්ථ ආදායම් සහ මිලදී ගැනීමේ ශක්තිය දැඩි ලෙස අඩපණ කළ හැකිය.
ඒ සමඟම, ගැටුම ගෝලීය තෙල් මිල ඉහළ දැමිය හැකි අතර, එය ප්රවාහන හා නිෂ්පාදන පිරිවැයට කෙලින්ම බලපාමින් අවසානයේ ශ්රී ලංකාවේ රාක්කවල ආහාර මිල ඉහළ නංවනු ඇත. දැනටමත් මූලික අවශ්යතා දරාගැනීමට බොහෝ පවුල් අරගල කරන මෙම අවස්ථාවේ දී එය තවත් බරපතළ ප්රශ්නයක් බවට පත් වේ.
අවදානමට වඩාත් නිරාවරණය වූ ප්රජාවන්
WFP හි අනතුරු ඇඟවීම විශේෂ අවධානය යොමු කරන්නේ අඩු ආදායම්ලාභී නාගරික ගෘහස්ථ, දිනිමු වැටුප් ශ්රමිකයන් සහ ග්රාමීය ප්රදේශවල ජනතාව ඇතුළු, ආහාරය සඳහා ඔවුන්ගේ ආදායමෙන් අසාමාන්ය ලෙස විශාල කොටසක් දැනටමත් වැය කරන ප්රජාවන් වෙතය.
- මිලදී ගැනීමේ ශක්තිය අඩු වී ඇති අඩු ආදායම්ලාභී නාගරික පවුල්
- කෘෂිකාර්මික ආදායම මත රඳා පවත්නා ග්රාමීය ගෘහස්ථ
- මැදපෙරදිග රැකියාවලින් ලැබෙන ප්රේෂණ මත යැපෙන පවුල්
- වෙළඳ මිල උච්චාවචනයන්ට ගොදුරු වන දිනිමු වැටුප් ශ්රමිකයන්
හදිසි ක්රියාමාර්ග ගැනීමට ඉල්ලීමක්
WFP, බලධාරීන් සහ ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, ඉහළ යන බාහිර කම්පනවලින් අවදානමට ලක් වූ ශ්රී ලාංකිකයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සමාජ ආරක්ෂණ යාන්ත්රණ සහ ආහාර සහාය වැඩසටහන් ශක්තිමත් කරන ලෙසය.
2022 අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා රජය ජාත්යන්තර මූල්ය ආයතන සමඟ එක්ව කටයුතු කරමින් සිටින නමුත්, මෙවැනි බාහිර කම්පන빈곤ය අඩු කිරීමේ සහ ජීවන මට්ටම් ඉහළ නැංවීමේ ක්රියාවලියේ ළඟා කරගත් ප්රගතිය පහසුවෙන් අඩාල කළ හැකි බව විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.
WFP හි තක්සේරුව ශ්රී ලාංකික ලක්ෂ සංඛ්යාත පවුල් සඳහා යථාවත් වීමේ මාවත තවමත් අනතුරින් පිරී ඇති බවත්, රටේ සීමාවෙන් බොහෝ ඈතින් සිදු වන ගෝලීය සිදුවීම් ඉතා ඉක්මනින් දේශීය මට්ටමේ කුසගින්නක් හා දුකසේ ජීවත් වීමක් බවට පරිවර්තනය විය හැකි බවත් තීව්ර ලෙස මතක් කර දෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.