Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologyGeneralSportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මැදපෙරදිග අර්බුදය උත්සන්න වත්ම ශ්‍රී ලාංකිකයන් මිලියන 1.3කට ආහාර අනාරක්ෂිතතාවේ තර්ජනය — WFP අනතුරු අඟවයි

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මැදපෙරදිග අර්බුදය උත්සන්න වත්ම ශ්‍රී ලාංකිකයන් මිලියන 1.3කට ආහාර අනාරක්ෂිතතාවේ තර්ජනය — WFP අනතුරු අඟවයි

ලෝක ආහාර වැඩසටහන (WFP) ශ්‍රී ලාංකික පවුල් වෙත ඉහළ යන ආහාර අනාරක්ෂිතතාවේ අවදානම සම්බන්ධයෙන් අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කරමින්, මැදපෙරදිග උත්සන්න වන ගැටුම රටේ දැනටමත් අස්ථිර ආර්ථික යථාවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තවදුරටත් සංකීර්ණ කරන බව පෙන්වා දී ඇත.

තවමත් අස්ථිර පසුබිමක රැඳී සිටින රාජ්‍යය

දශක ගණනාවක් තුළ රට අත්දුටු දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමට තවමත් ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රයත්න දරන අතරතුර, මැදපෙරදිග කලාපීය අස්ථාවරත්වය නිසා ප්‍රේෂණ ප්‍රවාහයන් බාධාවට පත් වීමේ, ගෝලීය භාණ්ඩ මිල ඉහළ යාමේ සහ ඉන්ධන ආනයන පිරිවැය වැඩිවීමේ නව බාහිර පීඩනයන්ට රට මුහුණ දෙමින් සිටී. මෙම සාධක සියල්ල දිවයිනේ ගෘහස්ථ ආහාර සුරක්ෂිතතාවේ මූලික කඳට කෙලින්ම පහර එල්ල කරයි.

WFP හි තොරතුරු අනුව, මැදපෙරදිග අර්බුදයෙන් පැනනඟින ආර්ථික රැල්ලේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ශ්‍රී ලාංකිකයන් ආසන්න වශයෙන් මිලියන 1.3ක් ආහාර අනාරක්ෂිතතාවට ඇද වැටීමේ ඉහළ අවදානමකට ලක්ව සිටිති.

ප්‍රේෂණ හා ඉහළ යන වියදම් අවදානමට

ශ්‍රී ලංකාවේ කාර්ය බල සේනාවෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් මැදපෙරදිග රටවල රැකියාවල නිරත වන අතර, ඔවුන් යවන ප්‍රේෂණ ගෙදරදී සිටින ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පවුල් සඳහා ජීවදායී ශක්තියක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. එම කලාපයෙන් ලැබෙන රැකියා හෝ මූල්‍ය මාරු දිගු කාලයක් කඩාකප්පල් වුවහොත් ගෘහස්ථ ආදායම් සහ මිලදී ගැනීමේ ශක්තිය දැඩි ලෙස අඩපණ කළ හැකිය.

ඒ සමඟම, ගැටුම ගෝලීය තෙල් මිල ඉහළ දැමිය හැකි අතර, එය ප්‍රවාහන හා නිෂ්පාදන පිරිවැයට කෙලින්ම බලපාමින් අවසානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ රාක්කවල ආහාර මිල ඉහළ නංවනු ඇත. දැනටමත් මූලික අවශ්‍යතා දරාගැනීමට බොහෝ පවුල් අරගල කරන මෙම අවස්ථාවේ දී එය තවත් බරපතළ ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වේ.

අවදානමට වඩාත් නිරාවරණය වූ ප්‍රජාවන්

WFP හි අනතුරු ඇඟවීම විශේෂ අවධානය යොමු කරන්නේ අඩු ආදායම්ලාභී නාගරික ගෘහස්ථ, දිනිමු වැටුප් ශ්‍රමිකයන් සහ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ජනතාව ඇතුළු, ආහාරය සඳහා ඔවුන්ගේ ආදායමෙන් අසාමාන්‍ය ලෙස විශාල කොටසක් දැනටමත් වැය කරන ප්‍රජාවන් වෙතය.

  • මිලදී ගැනීමේ ශක්තිය අඩු වී ඇති අඩු ආදායම්ලාභී නාගරික පවුල්
  • කෘෂිකාර්මික ආදායම මත රඳා පවත්නා ග්‍රාමීය ගෘහස්ථ
  • මැදපෙරදිග රැකියාවලින් ලැබෙන ප්‍රේෂණ මත යැපෙන පවුල්
  • වෙළඳ මිල උච්චාවචනයන්ට ගොදුරු වන දිනිමු වැටුප් ශ්‍රමිකයන්

හදිසි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ඉල්ලීමක්

WFP, බලධාරීන් සහ ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, ඉහළ යන බාහිර කම්පනවලින් අවදානමට ලක් වූ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සමාජ ආරක්ෂණ යාන්ත්‍රණ සහ ආහාර සහාය වැඩසටහන් ශක්තිමත් කරන ලෙසය.

2022 අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන සමඟ එක්ව කටයුතු කරමින් සිටින නමුත්, මෙවැනි බාහිර කම්පන빈곤ය අඩු කිරීමේ සහ ජීවන මට්ටම් ඉහළ නැංවීමේ ක්‍රියාවලියේ ළඟා කරගත් ප්‍රගතිය පහසුවෙන් අඩාල කළ හැකි බව විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.

WFP හි තක්සේරුව ශ්‍රී ලාංකික ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පවුල් සඳහා යථාවත් වීමේ මාවත තවමත් අනතුරින් පිරී ඇති බවත්, රටේ සීමාවෙන් බොහෝ ඈතින් සිදු වන ගෝලීය සිදුවීම් ඉතා ඉක්මනින් දේශීය මට්ටමේ කුසගින්නක් හා දුකසේ ජීවත් වීමක් බවට පරිවර්තනය විය හැකි බවත් තීව්‍ර ලෙස මතක් කර දෙයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

රෝමයේ පැවති ක්‍රීඩා උළෙලකදී රුමේෂ් තරංග විශිෂ්ට දස්කමක් පෙන්නුම් කරමින් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම සටහන් කර ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ 육상…

06 Jun 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර උසස් මට්ටමේ හමුදා සබඳතා ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාපතිවරයා දැනට ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක නිරත වන අතර, එම සංචාරය අරමුණු කරගෙන ඇත්තේ දෙරටේ ආරක්ෂක…

06 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට යාමට සූදානම් වන අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර සිදුවන වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික…

06 Jun 2026 Discuss