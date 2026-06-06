නාමල් රාජපක්ෂ 2029 මැතිවරණයේදී දේශපාලන නැවත පැමිණීමක් සිදු කරනු ඇතැයි ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්රීවරයා පෙනවා දෙයි
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී රාමනාතන් අර්ච්චුන, සෙසු මන්ත්රී නාමල් රාජපක්ෂ 2029 මහ මැතිවරණයේදී නැවතත් දේශපාලන රඟදැල්වීමකට පිවිසෙනු ඇතැයි විශ්වාසයෙන් යුතුව කියා සිටි අතර, දේශපාලන තලයේ මතු නොවන ලෙස බලාපොරොත්තු කෙරෙන වෙනසක් සඳහා ප්රේරකය ලෙස වත්මන් රජය කෙරෙහි ජනතාව තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින කලකිරීම දක්වා ඇත.
විපක්ෂ ආසනවලින් ඉදිරිපත් වූ විශ්වාසජනක අනාවැකියක්
ප්රසිද්ධියේ අදහස් දැක්වූ මන්ත්රී අර්ච්චුන, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්රයා වන අතරම ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ වඩාත් ප්රකට මුහුණුවරක් වන නාමල් රාජපක්ෂ, 2029 වසරේ ශ්රී ලාංකික ඡන්දදායකයන් ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමට යොමු වන විට සැලකිය යුතු දේශපාලන භූමිය නැවත අත්කරගැනීමට සුදුසු තත්ත්වයක සිටිනු ඇතැයි ශක්තිමත් විශ්වාසයක් ප්රකාශ කළේය.
මේ මන්ත්රීවරයා තර්ක කළේ, වත්මන් රජයේ ප්රතිපත්ති හා කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් අතර ඉහළ යන අතෘප්තිය, අවසානයේදී ඡන්දදායකයන් රාජපක්ෂ කඳවුර දෙසට නැවත ඇදගෙන යනු ඇති බවත්, එය අළුත් දේශපාලන නැගීමක් සඳහා සාරවත් පරිසරයක් නිර්මාණය කරනු ඇති බවත්ය.
නාමල්ගේ දේශපාලන ගමන් මග
නාමල් රාජපක්ෂ, ක්රියාශීලී හා හඬ නගන විපක්ෂ ප්රමුඛයෙකු ලෙස සිය භූමිකාව දිගටම පවත්වාගෙන ගොස් ඇති අතර, මෑත මැතිවරණ තරඟවලදී ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සැලකිය යුතු පසුබෑමකට ලක් වූවද ජනතාව අතර සිය ප්රතිරූපය ගොඩනගා ගැනීම ඔහු අඛණ්ඩව කරගෙන ගොස් ඇත. පක්ෂය තුළ ඔහුගේ සහාය දක්වන්නන්, ඕනෑම අනාගත ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු නැවත නැගිටීමේ උපාය මාර්ගයේ කේන්ද්රීය ශක්තිය ලෙස ඔහු දකිති.
මන්ත්රී අර්ච්චුන්ගේ අදහස් විපක්ෂයේ ඇතැම් කොටස් තුළ පවතින පුළුල් හැඟීමක් පිළිබිඹු කරයි — ආර්ථික දුෂ්කරතා හා පාලනය පිළිබඳ ගැටළු ජනතාව මත බලපෑමක් ඇති කිරීම දිගටම සිදු වෙද්දී, දේශපාලන චක්රය අවසානයේදී ඔවුන්ට වාසිදායක ලෙස හැරෙනු ඇති බවය.
දේශපාලන සන්දර්භය
ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන පරිසරය ඉතා තරඟකාරී හා නොස්ථිරව පවතින අතර, අඛණ්ඩ රජයන් කෙරෙහි ඉතා ඉවසිලිවිරහිතව කටයුතු කරන ඡන්දදායක පාදස්ථානයේ විශ්වාසය දිනාගැනීම සඳහා බහුවිධ පක්ෂ තරඟ කරති. ශක්තිමත් පාර්ලිමේන්තු බහුතරයක් අතින් ඉදිරියේ සිටි ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, ජාතික දේශපාලනයේ කලබලකාරී සමයකින් අනතුරුව සිය බලය ප්රතිසාධනය කිරීමේ ව්යායාමයේ නිරත වෙමින් සිටී.
මන්ත්රී අර්ච්චුන්ගේ අනාවැකිය නිවැරදි බව ඔප්පු වේද යන්න බොහෝ දුරට රඳා පවතින්නේ ඉදිරි වසරවලදී රටේ ආර්ථික යථාර්ථය ක්රියාත්මක වන ආකාරය මත හා ඊළඟ ප්රධාන මැතිවරණ චක්රයට ප්රථම ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සිය විපක්ෂ විශ්වසනීයත්වය කෙතරම් ඵලදායී ලෙස තහවුරු කරගනීද යන්න මත ය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.