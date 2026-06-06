Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologyGeneralSportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නාමල් රාජපක්ෂ 2029 මැතිවරණයේදී දේශපාලන නැවත පැමිණීමක් සිදු කරනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරයා පෙනවා දෙයි

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නාමල් රාජපක්ෂ 2029 මැතිවරණයේදී දේශපාලන නැවත පැමිණීමක් සිදු කරනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරයා පෙනවා දෙයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාමනාතන් අර්ච්චුන, සෙසු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ 2029 මහ මැතිවරණයේදී නැවතත් දේශපාලන රඟදැල්වීමකට පිවිසෙනු ඇතැයි විශ්වාසයෙන් යුතුව කියා සිටි අතර, දේශපාලන තලයේ මතු නොවන ලෙස බලාපොරොත්තු කෙරෙන වෙනසක් සඳහා ප්‍රේරකය ලෙස වත්මන් රජය කෙරෙහි ජනතාව තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින කලකිරීම දක්වා ඇත.

විපක්ෂ ආසනවලින් ඉදිරිපත් වූ විශ්වාසජනක අනාවැකියක්

ප්‍රසිද්ධියේ අදහස් දැක්වූ මන්ත්‍රී අර්ච්චුන, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්‍රයා වන අතරම ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ වඩාත් ප්‍රකට මුහුණුවරක් වන නාමල් රාජපක්ෂ, 2029 වසරේ ශ්‍රී ලාංකික ඡන්දදායකයන් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට යොමු වන විට සැලකිය යුතු දේශපාලන භූමිය නැවත අත්කරගැනීමට සුදුසු තත්ත්වයක සිටිනු ඇතැයි ශක්තිමත් විශ්වාසයක් ප්‍රකාශ කළේය.

මේ මන්ත්‍රීවරයා තර්ක කළේ, වත්මන් රජයේ ප්‍රතිපත්ති හා කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර ඉහළ යන අතෘප්තිය, අවසානයේදී ඡන්දදායකයන් රාජපක්ෂ කඳවුර දෙසට නැවත ඇදගෙන යනු ඇති බවත්, එය අළුත් දේශපාලන නැගීමක් සඳහා සාරවත් පරිසරයක් නිර්මාණය කරනු ඇති බවත්ය.

නාමල්ගේ දේශපාලන ගමන් මග

නාමල් රාජපක්ෂ, ක්‍රියාශීලී හා හඬ නගන විපක්ෂ ප්‍රමුඛයෙකු ලෙස සිය භූමිකාව දිගටම පවත්වාගෙන ගොස් ඇති අතර, මෑත මැතිවරණ තරඟවලදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සැලකිය යුතු පසුබෑමකට ලක් වූවද ජනතාව අතර සිය ප්‍රතිරූපය ගොඩනගා ගැනීම ඔහු අඛණ්ඩව කරගෙන ගොස් ඇත. පක්ෂය තුළ ඔහුගේ සහාය දක්වන්නන්, ඕනෑම අනාගත ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු නැවත නැගිටීමේ උපාය මාර්ගයේ කේන්ද්‍රීය ශක්තිය ලෙස ඔහු දකිති.

මන්ත්‍රී අර්ච්චුන්ගේ අදහස් විපක්ෂයේ ඇතැම් කොටස් තුළ පවතින පුළුල් හැඟීමක් පිළිබිඹු කරයි — ආර්ථික දුෂ්කරතා හා පාලනය පිළිබඳ ගැටළු ජනතාව මත බලපෑමක් ඇති කිරීම දිගටම සිදු වෙද්දී, දේශපාලන චක්‍රය අවසානයේදී ඔවුන්ට වාසිදායක ලෙස හැරෙනු ඇති බවය.

දේශපාලන සන්දර්භය

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන පරිසරය ඉතා තරඟකාරී හා නොස්ථිරව පවතින අතර, අඛණ්ඩ රජයන් කෙරෙහි ඉතා ඉවසිලිවිරහිතව කටයුතු කරන ඡන්දදායක පාදස්ථානයේ විශ්වාසය දිනාගැනීම සඳහා බහුවිධ පක්ෂ තරඟ කරති. ශක්තිමත් පාර්ලිමේන්තු බහුතරයක් අතින් ඉදිරියේ සිටි ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, ජාතික දේශපාලනයේ කලබලකාරී සමයකින් අනතුරුව සිය බලය ප්‍රතිසාධනය කිරීමේ ව්‍යායාමයේ නිරත වෙමින් සිටී.

මන්ත්‍රී අර්ච්චුන්ගේ අනාවැකිය නිවැරදි බව ඔප්පු වේද යන්න බොහෝ දුරට රඳා පවතින්නේ ඉදිරි වසරවලදී රටේ ආර්ථික යථාර්ථය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය මත හා ඊළඟ ප්‍රධාන මැතිවරණ චක්‍රයට ප්‍රථම ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සිය විපක්ෂ විශ්වසනීයත්වය කෙතරම් ඵලදායී ලෙස තහවුරු කරගනීද යන්න මත ය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

රෝමයේ පැවති ක්‍රීඩා උළෙලකදී රුමේෂ් තරංග විශිෂ්ට දස්කමක් පෙන්නුම් කරමින් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම සටහන් කර ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ 육상…

06 Jun 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර උසස් මට්ටමේ හමුදා සබඳතා ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාපතිවරයා දැනට ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක නිරත වන අතර, එම සංචාරය අරමුණු කරගෙන ඇත්තේ දෙරටේ ආරක්ෂක…

06 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට යාමට සූදානම් වන අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර සිදුවන වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික…

06 Jun 2026 Discuss