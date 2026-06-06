පැය කිලෝමීටර් 50ක් දක්වා තද සුළං රැල්ලක් ශ්රී ලංකාවේ කිහිපයක් ප්රදේශවලට හමා එයි — කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි
පැය කිලෝමීටර් 50ක් දක්වා වේගයෙන් හමන තද සුළං රැල්ලක් දිවයිනේ කිහිපයක් ප්රදේශ හරහා හමා යාමට අපේක්ෂිත බැවින්, වැසියන් සහ මාර්ගගාමීන් ප්රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස ශ්රී ලංකාවේ කාලගුණ විද්යා අධිකාරීන් අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත.
අනතුරු ඇඟවීමට ලක් වූ ප්රදේශ
දැඩි සුළං තත්ත්වයන් දෛනික ජීවිතයට බාධා ඇති කළ හැකි අතර, විවෘත ස්ථානවල හා වෙරළාසන්නයේ සිටින්නන්ට අවදානමක් එල්ල කළ හැකි බැවින්, ප්රදේශ ගණනාවක් සතුටු ඇඟවීම් යටතේ තබා ඇත. අවශ්ය ආරක්ෂිත පූර්වාරක්ෂාවන් ගනිමින් සූදානමෙන් සිටින ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
අපේක්ෂා කළ යුතු තත්ත්වය
පැය කිලෝමීටර් 50ක සුළං වේගයන් එළිමහන් කටයුතුවලට බලපෑම් ඇති කිරීමට, තාවකාලික ව්යුහයන් අස්ථාවර කිරීමට, සහ මෝටර් රථ රියදුරන් මෙන්ම පදිකයන්ටද භයානක තත්ත්වයන් ඇති කිරීමට ප්රමාණවත් තරම් ශක්තිමත් විය හැකිය. අපේක්ෂිත සුළං රැල්ලට පෙර නිවාස හා දේපල අවට ඇති ලිහිල් වස්තූන් සුරක්ෂිත කරගන්නා ලෙස වැසියන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇත.
ආරක්ෂිත පූර්වාරක්ෂාවන් ගන්නා ලෙස ඉල්ලීම
- එළිමහන් ගහනකම, දර්ශන පුවරු සහ වහල් ද්රව්ය වැනි ලිහිල් භාණ්ඩ සුරක්ෂිත කරන්න.
- සුළං තත්ත්වය උච්චතම අවස්ථාවේදී දැඩිව බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශවල අනවශ්ය ගමන් ගැනීමෙන් වළකින්න.
- ධීවරයන් සහ මුහුදේ කටයුතු කරන්නන්, තත්ත්වය හොඳ වන තෙක් වෙරළේ රැඳී සිටින ලෙස දැඩිව ඉල්ලා සිටී.
- කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිකුත් කෙරෙන නවතම නිවේදන සමඟ යාවත්කාලීනව සිටින්න.
රට පුරා කාලගුණ තත්ත්වයේ ප්රගතිය සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම බලධාරීන් විසින් ඉදිරියටත් සිදු කරන අතර, විකාශනය වෙමින් පවතින කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳ නවතම තොරතුරු සඳහා නිල නාලිකා හරහා දැනුවත්ව සිටින ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.