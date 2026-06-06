හම්බන්තොට වරාය වටා පැවති 'චීන ණය උගුල' මිථ්යාව අවසානයේ කඩා වැටුණු හැටි
වසර ගණනාවක් තිස්සේ, ශ්රී ලංකාවේ හම්බන්තොට වරාය 'චීන ණය උගුල් රාජ්යතාන්ත්රිකත්වය' යැයි හඳුන්වනු ලබන සංකල්පයේ මූලික නිදසුන ලෙස උපුටා දක්වනු ලැබීය — එනම්, පීජිං දිළිඳු රටවල් හිතාමතාම ගෙවිය නොහැකි ණය බරකට යටත් කොට, ඒවායේ උපායමාර්ගික වත්කම් ඇප ලෙස අත්පත් කරගනු ලබන බවට කියැවෙන කතාන්දරයයි. එහෙත් එම කතාව, එය ප්රවර්ධනය කළ අය කීවාට වඩා බෙහෙවින් අඩු සාරයක් ඇති බව ඔප්පු වී ඇත.
බලවත් කතාන්දරයක් බිහිවූ ආකාරය
2017 දී ශ්රී ලංකාව දකුණු වරායේ මෙහෙයුම් පාලනය චීන මර්චන්ට්ස් පෝට් හෝල්ඩිංග්ස් සමාගමට වසර 99ක බදු ගිවිසුමකින් පවරා දීමෙන් අනතුරුව, හම්බන්තොට කතාව ලොව පුරා සංහිඳියාව ලැබීය. බටහිර රජයන්, චින්තනාගාර සහ මාධ්ය ආයතන ඉක්මනින්ම මෙම ගනුදෙනුව, යටිතල පහසුකම් මූල්යකරණය භූ-දේශපාලනික බලහත්කාරයේ මෙවලමක් ලෙස චීනය භාවිත කරන බවට සාක්ෂියක් ලෙස ඉදිරිපත් කළේය — අප්රිකාව, ආසියාව සහ පැසිෆික් කලාපය පුරා නැවත නැවත අනුකරණය වන ආකෘතියක් ලෙස ඔවුහු අනතුරු ඇඟවූහ.
කතාන්දරය ආකර්ෂණීය වූ අතර බහුලව පුනරාවර්තනය විය. නමුත් ගනුදෙනුවේ සත්ය කරුණු විමර්ශනය කළ විද්වතුන් සහ පර්යේෂකයන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් නිගමනවලට එළඹීමට පටන් ගත්හ.
සාක්ෂිය සැබවින්ම පෙන්නුම් කරන දෙය
හම්බන්තොට සැලැස්ම සූක්ෂ්මව විමර්ශනය කිරීමෙන් ණය උගුල් නිබන්ධනය ප්රවර්ධනය කළ අයට අපහසු සත්ය කිහිපයක් හෙළිදරව් වේ. වරාය බදු ගිවිසුම ණය පැහැරහැරීමකින් පසු චීන ණය දෙන්නන් විසින් පැනවූ කොන්දේසියක් නොවීය. ඊට ප්රතිවිරුද්ධව, ගෙවුම් ශේෂ පීඩනය සමනය කිරීමට විදේශ විනිමය ඉපැයීමේ මාර්ගයක් ලෙස ශ්රී ලංකා රජය විසින්ම ක්රියාකාරීව ගොනු කළ ගනුදෙනුවකි.
වැදගත්ම කරුණ නම්, හම්බන්තොට වරාය ඉදිකිරීම් සඳහා මූල්ය සැපයූ ණය ශ්රී ලංකාවේ ණය අර්බුදයේ මූලික හේතුව නොවීය. ශ්රී ලංකාවේ ණය දුෂ්කරතා ප්රධාන වශයෙන් ඇති වූයේ — විශේෂයෙන් ජාත්යන්තර මූල්ය වෙළෙඳපොළවල විකිණූ ස්වෛරී බැඳුම්කර — වාණිජ ණය ලබාගැනීමෙන් වන අතර, සාපේක්ෂව සහන ලත් කොන්දේසි සහිත චීන රාජ්ය ණය හේතු නොවේ.
- හම්බන්තොට සඳහා වූ චීන ණයවල පොළී අනුපාත වාණිජ වෙළෙඳපොළ අනුපාතවලට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස අඩු විය
- බටහිර මූල්ය වෙළෙඳපොළවලට ශ්රී ලංකාව ගෙවූ ස්වෛරී බැඳුම්කර ගෙවීම් චීන ණය දෙන්නන්ට ඇති වගකීම් ඉක්මවා ගියේය
- 2017 වරාය බදු ගිවිසුම කොළඹට ආසන්න වශයෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1.12ක මූලික ගෙවීමක් ලබා දුන්නේය
- බදු ගිවිසුම යටතේ හම්බන්තොටදී චීනය හමුදා ප්රවේශ අයිතිවාසිකම් දරන්නේ නොවේ
පර්යේෂකයන්ගේ ප්රතිවිරෝධය
ජෝන්ස් හොප්කින්ස් විශ්වවිද්යාලයේ චීන-අප්රිකා පර්යේෂණ මූලාශ්රය ඇතුළු ශාස්ත්රීය පර්යේෂකයන්, ණය උගුල් කතාන්දරයට අභියෝග කළ වඩාත් කැපී පෙනෙන කටහඬ අතර වූහ. ඔවුන්ගේ සොයාගැනීම් නිරන්තරයෙන් පෙන්නුම් කළේ, ණය ගෙවීමට නොහැකි රටවලින් චීනය ඓතිහාසිකව වත්කම් අත්පත් කරගෙන නොමැති බවත්, හම්බන්තොට නඩුව ආරම්භයේ සිටම වැරදි ලෙස විස්තර කළ බවත්ය.
ණය උගුල් කතාන්දරය ගොඩනැගුණේ චීන ණය ලබාදීමේ හැසිරීම හෝ හම්බන්තොට ගනුදෙනුවේ නිශ්චිත තත්ත්වයන් පිළිබඳ ලේඛනගත සාක්ෂිවලට වඩා, භූ-දේශපාලනික කාංසාව මතය.
ශ්රී ලංකාවට ඒ වැදගත් ඇයි
ශ්රී ලාංකිකයන්ට, මෙම වෙනස ඉමහත් වැදගත්කමක් ගනී. රටේ ස්වාධීනත්වයෙන් පසු ඉතිහාසයේ නරකම ආර්ථික අර්බුදය ලෙස සැලකෙන 2022 ව්යසනය — විදේශ සංචිත කඩා වැටීම, ඉන්ධන හා ඖෂධ හිඟය, සහ ඓතිහාසික ස්වෛරී ණය පැහැරහැරීම ප්රකාශ කිරීම — ශ්රී ලංකාව තවමත් ජය ගනිමින් සිටී. එවැනි කඩා වැටීමක් නොනැවතෙන බව සහතික කිරීමට
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.