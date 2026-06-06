හිටපු රාජ්ය බුද්ධි අංශ ප්රධානී සුරේෂ් සල්ලේ රඳවා තබාගෙන සිටියදී උපවාසයක් ආරම්භ කරයි — අත්අඩංගුවේදී අපරාධ සිදුවන බව චෝදනා
සල්ලේ, තමාට අපරාධ සිදුවන බවට විරෝධය පළකරමින් උපවාසයක් ආරම්භ කරයි
රාජ්ය බුද්ධි සේවයේ (SIS) හිටපු අධ්යක්ෂ, විශ්රාමික මේජර් ජෙනරාල් සුරේෂ් සල්ලේ, රඳවා තබාගෙන සිටියදී උපවාස වර්ජනයක් ආරම්භ කර ඇති බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී උදය ගම්මන්පිල විසින් පාර්ලිමේන්තුවේදී කළ චෝදනාවලට අනුව හෙළිවේ.
රඳවාගත් පුද්ගලයාගේ තත්ත්වය පිළිබඳව ගම්මන්පිල අනතුරු අඟවයි
ප්රමුඛ විපක්ෂ දේශපාලනඥයෙකු වන ගම්මන්පිල, අද (අදාළ දිනය) මෙම කරුණ මහජන අවධානයට යොමු කරමින්, විශ්රාමික හමුදා නිලධාරියා රඳවා තබාගෙන සිටියදී තමාට සිදුවන්නේ යැයි ඔහු විස්තර කළ අපරාධවලට විරෝධය දක්වා මෙම උපවාස වර්ජනයට අවතීර්ණ වී ඇති බව ප්රකාශ කළේය.
හිටපු මන්ත්රීවරයා, සල්ලේ රඳවා තබා ගෙන ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳව දැඩි කනස්සල්ල ප්රකාශ කරමින්, ප්රකට රඳවා සිටින්නෙකු වන ඔහු සමඟ ගනු ලබන ආකාරය රටේ රඳවා ගැනීමේ පහසුකම් තුළ පවත්වාගෙන යනු ලබන ප්රමිතීන් පිළිබඳ බරපතළ ප්රශ්න මතු කරන බව සඳහන් කළේය.
සල්ලේ රඳවා ගැනීම පිළිබඳ පසුබිම
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය බුද්ධි සේවය මීට පෙර භාරව සිටි සුරේෂ් සල්ලේ, මෑත කාලයේ නීතිමය පරීක්ෂණවලට මුහුණ දී ඇති ජ්යෙෂ්ඨ ආරක්ෂක හා බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් කිහිප දෙනාගෙන් එක් අයෙකි. රටේ බුද්ධි යන්ත්රණය තුළ ඔහු ඉටු කළ ප්රමුඛ භූමිකාව හේතුවෙන්, ඔහු රඳවා ගැනීම දේශපාලන කවයන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.
හිටපු මන්ත්රී උදය ගම්මන්පිල චෝදනා කළේ, සල්ලේ රඳවා තබාගෙන සිටියදී උපවාස වර්ජනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර ඔහුට අපරාධ සිදු කෙරෙන බවත්, ඒ හේතුවෙන් ඔහුගේ යහපැවැත්ම පිළිබඳ ජරාතුර කනස්සල්ල ඇති වී ඇති බවත්ය.
විනිවිදභාවය සඳහා ඉල්ලීම්
මෙම චෝදනා හේතුවෙන්, සල්ලේ රඳවා ගෙන ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ විනිවිද පෙනෙන ආකාරයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරන ලෙස කිහිප දිශාවකින් ම අදාළ බලධාරීන්ට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වී තිබේ. ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට එල්ල වන චෝදනාවලින් නොසලකා, රඳවා සිටින්නන්ට මානවීය සැලකිලි දැක්වීම රාජ්යය විසින් රකිනු ලැබිය යුතු අත් නොහළ හැකි ප්රමිතියක් බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
සල්ලේගේ උපවාස වර්ජනය සහ ඔහුට සිදු වන්නේ යැයි කියනු ලබන අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ගම්මන්පිල ඉදිරිපත් කළ ප්රකාශ පිළිබඳ බලධාරීන් තවමත් නිල ප්රතිචාරයක් දක්වා නොමැත. තත්ත්වය පිළිබඳ පැහැදිලිකමක් ලබා ගැනීම සඳහා දේශපාලන පීඩනය ඉහළ යත්ම, මෙම කාරණාව සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් වර්ධනයන් ඇතිවීමට බලාපොරොත්තු වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.