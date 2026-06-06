Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologyGeneralSportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ රඳවා තබාගෙන සිටියදී උපවාසයක් ආරම්භ කරයි — අත්අඩංගුවේදී අපරාධ සිදුවන බව චෝදනා

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ රඳවා තබාගෙන සිටියදී උපවාසයක් ආරම්භ කරයි — අත්අඩංගුවේදී අපරාධ සිදුවන බව චෝදනා

සල්ලේ, තමාට අපරාධ සිදුවන බවට විරෝධය පළකරමින් උපවාසයක් ආරම්භ කරයි

රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ (SIS) හිටපු අධ්‍යක්ෂ, විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් සුරේෂ් සල්ලේ, රඳවා තබාගෙන සිටියදී උපවාස වර්ජනයක් ආරම්භ කර ඇති බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල විසින් පාර්ලිමේන්තුවේදී කළ චෝදනාවලට අනුව හෙළිවේ.

රඳවාගත් පුද්ගලයාගේ තත්ත්වය පිළිබඳව ගම්මන්පිල අනතුරු අඟවයි

ප්‍රමුඛ විපක්ෂ දේශපාලනඥයෙකු වන ගම්මන්පිල, අද (අදාළ දිනය) මෙම කරුණ මහජන අවධානයට යොමු කරමින්, විශ්‍රාමික හමුදා නිලධාරියා රඳවා තබාගෙන සිටියදී තමාට සිදුවන්නේ යැයි ඔහු විස්තර කළ අපරාධවලට විරෝධය දක්වා මෙම උපවාස වර්ජනයට අවතීර්ණ වී ඇති බව ප්‍රකාශ කළේය.

හිටපු මන්ත්‍රීවරයා, සල්ලේ රඳවා තබා ගෙන ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳව දැඩි කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කරමින්, ප්‍රකට රඳවා සිටින්නෙකු වන ඔහු සමඟ ගනු ලබන ආකාරය රටේ රඳවා ගැනීමේ පහසුකම් තුළ පවත්වාගෙන යනු ලබන ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ බරපතළ ප්‍රශ්න මතු කරන බව සඳහන් කළේය.

සල්ලේ රඳවා ගැනීම පිළිබඳ පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය බුද්ධි සේවය මීට පෙර භාරව සිටි සුරේෂ් සල්ලේ, මෑත කාලයේ නීතිමය පරීක්ෂණවලට මුහුණ දී ඇති ජ්‍යෙෂ්ඨ ආරක්ෂක හා බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් කිහිප දෙනාගෙන් එක් අයෙකි. රටේ බුද්ධි යන්ත්‍රණය තුළ ඔහු ඉටු කළ ප්‍රමුඛ භූමිකාව හේතුවෙන්, ඔහු රඳවා ගැනීම දේශපාලන කවයන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.

හිටපු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල චෝදනා කළේ, සල්ලේ රඳවා තබාගෙන සිටියදී උපවාස වර්ජනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර ඔහුට අපරාධ සිදු කෙරෙන බවත්, ඒ හේතුවෙන් ඔහුගේ යහපැවැත්ම පිළිබඳ ජරාතුර කනස්සල්ල ඇති වී ඇති බවත්ය.

විනිවිදභාවය සඳහා ඉල්ලීම්

මෙම චෝදනා හේතුවෙන්, සල්ලේ රඳවා ගෙන ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ විනිවිද පෙනෙන ආකාරයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරන ලෙස කිහිප දිශාවකින් ම අදාළ බලධාරීන්ට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වී තිබේ. ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට එල්ල වන චෝදනාවලින් නොසලකා, රඳවා සිටින්නන්ට මානවීය සැලකිලි දැක්වීම රාජ්‍යය විසින් රකිනු ලැබිය යුතු අත් නොහළ හැකි ප්‍රමිතියක් බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.

සල්ලේගේ උපවාස වර්ජනය සහ ඔහුට සිදු වන්නේ යැයි කියනු ලබන අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ගම්මන්පිල ඉදිරිපත් කළ ප්‍රකාශ පිළිබඳ බලධාරීන් තවමත් නිල ප්‍රතිචාරයක් දක්වා නොමැත. තත්ත්වය පිළිබඳ පැහැදිලිකමක් ලබා ගැනීම සඳහා දේශපාලන පීඩනය ඉහළ යත්ම, මෙම කාරණාව සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් වර්ධනයන් ඇතිවීමට බලාපොරොත්තු වේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

රෝමයේ පැවති ක්‍රීඩා උළෙලකදී රුමේෂ් තරංග විශිෂ්ට දස්කමක් පෙන්නුම් කරමින් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම සටහන් කර ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ 육상…

06 Jun 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර උසස් මට්ටමේ හමුදා සබඳතා ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාපතිවරයා දැනට ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක නිරත වන අතර, එම සංචාරය අරමුණු කරගෙන ඇත්තේ දෙරටේ ආරක්ෂක…

06 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට යාමට සූදානම් වන අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර සිදුවන වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික…

06 Jun 2026 Discuss