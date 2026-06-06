විදේශ ආයෝජකයින් රුපියලේ අවප්රමාණය මධ්යයේ ශ්රී ලංකා බැඳුම්කර වලින් ඩොලර් මිලියන 15කට අධික මුදලක් ඉවත් කරයි
මූල්ය ප්රතිපත්ති තීව්ර කිරීම මධ්යයේ බැඳුම්කර විකිණීම අඛණ්ඩව ඉදිරියට යයි
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව පොළී අනුපාත ඉහළ නංවා ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට ගත් පියවර මධ්යයේ පවා, විදේශ ආයෝජකයින් මෙම සතිය තුළ ශ්රී ලංකා රජයේ බැඳුම්කර ඩොලර් මිලියන 15කට අධික ප්රමාණයක් විකිණ දමා ඇත. අඛණ්ඩව සිදුවන මෙම විකිණීම ශ්රී ලංකා රුපියල මත නැවුම් පීඩනයක් එල්ල කර ඇති අතර, එම කාලය තුළ රුපියල තවදුරටත් අවප්රමාණය විය.
පොළී අනුපාත ඉහළ නැංවීමෙන් විදේශ ප්රාග්ධන ප්රවාහය වැළැක්වීමට නොහැකි වෙයි
විදේශ ප්රාග්ධනය ආකර්ෂණය කර ගැනීමටත්, දේශීය මුදල් ආරක්ෂා කිරීමටත් සාමාන්යයෙන් ගනු ලබන පියවරක් වන පොළී අනුපාත ඉහළ නැංවීමේ මහ බැංකු තීරණය, විදේශ බැඳුම්කර හිමිකරුවන් සන්සුන් කිරීමට ප්රමාණවත් වී නොමැති බව පෙනේ. ප්රතිපත්ති සංශෝධනය සිදු වුවද, විදේශ ආයෝජකයින් ශ්රී ලංකා රජයේ සුරැකුම්පත්වල තම තනතුරු අත්හැර දැමීමට තෝරා ගෙන ඇති අතර, ඒ හරහා රටේ ආර්ථික අනාගතය සම්බන්ධ අඛණ්ඩ අවිනිශ්චිතතාවක් ඇඟවෙයි.
එක් සතියක් තුළ ඩොලර් මිලියන 15 ඉක්මවූ මෙම ප්රාග්ධන ප්රවාහයේ පරිමාණය, ශ්රී ලංකා වත්කම් සම්බන්ධයෙන් ජාත්යන්තර වෙළඳපල සහභාගිවන්නන් අතර පවතින සතර්ක ආකල්පය මනාව ඉස්මතු කරයි.
රුපියල අඛණ්ඩ පීඩනයට ලක් වෙයි
ශ්රී ලංකා රුපියල මෙම සතිය තුළ තවදුරටත් දුර්වල වූ අතර, ඉහළ උද්ධමනයක්, අභියෝගාත්මක ගෙවුම් ශේෂ තත්ත්වයක් සහ ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමේ පුළුල් පීඩන සමඟ දැනටමත් කටයුතු කරන ප්රතිපත්ති立案කරුවන්ගේ කනස්සල්ල වඩාත් තීව්ර කළේය. මුදල් ඒකකයේ අවප්රමාණය සාමාන්යයෙන් අත්යවශ්ය භාණ්ඩ සහ ඉන්ධන ඇතුළු ආනයන ද්රව්යවල පිරිවැය ඉහළ නංවන අතර, දිවයිනේ සිටින ගෘහස්ථ හා ව්යාපාරික ආයතන කෙරෙහි අතිරේක බරක් පැටවෙයි.
වෙළඳපල නිරීක්ෂකයින් අවධානයෙන් සිටිති
මෑත පොළී අනුපාත සංශෝධනය ඉදිරි සතිවල ප්රතිඵල ලබා දීමට පටන් ගනීද, නැතහොත් බැඳුම්කර වෙළඳපලෙන් සිදුවන විදේශ ප්රාග්ධන ප්රවාහය රුපියල හා ශ්රී ලංකාව කෙරෙහි ආයෝජකයින්ගේ පුළුල් විශ්වාසය කෙරෙහි බලපෑම් කිරීම ඉදිරියටද යයිද යන්න විශ්ලේෂකයින් සහ වෙළඳපල නිරීක්ෂකයින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
මෙම සිදුවීම් ශ්රී ලංකා ආර්ථිකයේ සංවේදී හන්දියක දී මතු වී ඇති අතර, අදාළ ආර්ථිකය මෑත කාලය තුළ සැලකිය යුතු මූල්ය ආතතිවල හා ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ කාලපරිච්ඡේදයක් හරහා ගමන් කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.