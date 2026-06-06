Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologyGeneralSportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විදේශ ආයෝජකයින් රුපියලේ අවප්‍රමාණය මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර වලින් ඩොලර් මිලියන 15කට අධික මුදලක් ඉවත් කරයි

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විදේශ ආයෝජකයින් රුපියලේ අවප්‍රමාණය මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර වලින් ඩොලර් මිලියන 15කට අධික මුදලක් ඉවත් කරයි

මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති තීව්‍ර කිරීම මධ්‍යයේ බැඳුම්කර විකිණීම අඛණ්ඩව ඉදිරියට යයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පොළී අනුපාත ඉහළ නංවා ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට ගත් පියවර මධ්‍යයේ පවා, විදේශ ආයෝජකයින් මෙම සතිය තුළ ශ්‍රී ලංකා රජයේ බැඳුම්කර ඩොලර් මිලියන 15කට අධික ප්‍රමාණයක් විකිණ දමා ඇත. අඛණ්ඩව සිදුවන මෙම විකිණීම ශ්‍රී ලංකා රුපියල මත නැවුම් පීඩනයක් එල්ල කර ඇති අතර, එම කාලය තුළ රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණය විය.

පොළී අනුපාත ඉහළ නැංවීමෙන් විදේශ ප්‍රාග්ධන ප්‍රවාහය වැළැක්වීමට නොහැකි වෙයි

විදේශ ප්‍රාග්ධනය ආකර්ෂණය කර ගැනීමටත්, දේශීය මුදල් ආරක්ෂා කිරීමටත් සාමාන්‍යයෙන් ගනු ලබන පියවරක් වන පොළී අනුපාත ඉහළ නැංවීමේ මහ බැංකු තීරණය, විදේශ බැඳුම්කර හිමිකරුවන් සන්සුන් කිරීමට ප්‍රමාණවත් වී නොමැති බව පෙනේ. ප්‍රතිපත්ති සංශෝධනය සිදු වුවද, විදේශ ආයෝජකයින් ශ්‍රී ලංකා රජයේ සුරැකුම්පත්වල තම තනතුරු අත්හැර දැමීමට තෝරා ගෙන ඇති අතර, ඒ හරහා රටේ ආර්ථික අනාගතය සම්බන්ධ අඛණ්ඩ අවිනිශ්චිතතාවක් ඇඟවෙයි.

එක් සතියක් තුළ ඩොලර් මිලියන 15 ඉක්මවූ මෙම ප්‍රාග්ධන ප්‍රවාහයේ පරිමාණය, ශ්‍රී ලංකා වත්කම් සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර වෙළඳපල සහභාගිවන්නන් අතර පවතින සතර්ක ආකල්පය මනාව ඉස්මතු කරයි.

රුපියල අඛණ්ඩ පීඩනයට ලක් වෙයි

ශ්‍රී ලංකා රුපියල මෙම සතිය තුළ තවදුරටත් දුර්වල වූ අතර, ඉහළ උද්ධමනයක්, අභියෝගාත්මක ගෙවුම් ශේෂ තත්ත්වයක් සහ ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් වීමේ පුළුල් පීඩන සමඟ දැනටමත් කටයුතු කරන ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන්ගේ කනස්සල්ල වඩාත් තීව්‍ර කළේය. මුදල් ඒකකයේ අවප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සහ ඉන්ධන ඇතුළු ආනයන ද්‍රව්‍යවල පිරිවැය ඉහළ නංවන අතර, දිවයිනේ සිටින ගෘහස්ථ හා ව්‍යාපාරික ආයතන කෙරෙහි අතිරේක බරක් පැටවෙයි.

වෙළඳපල නිරීක්ෂකයින් අවධානයෙන් සිටිති

මෑත පොළී අනුපාත සංශෝධනය ඉදිරි සතිවල ප්‍රතිඵල ලබා දීමට පටන් ගනීද, නැතහොත් බැඳුම්කර වෙළඳපලෙන් සිදුවන විදේශ ප්‍රාග්ධන ප්‍රවාහය රුපියල හා ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි ආයෝජකයින්ගේ පුළුල් විශ්වාසය කෙරෙහි බලපෑම් කිරීම ඉදිරියටද යයිද යන්න විශ්ලේෂකයින් සහ වෙළඳපල නිරීක්ෂකයින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

මෙම සිදුවීම් ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයේ සංවේදී හන්දියක දී මතු වී ඇති අතර, අදාළ ආර්ථිකය මෑත කාලය තුළ සැලකිය යුතු මූල්‍ය ආතතිවල හා ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ කාලපරිච්ඡේදයක් හරහා ගමන් කර ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

රෝමයේ පැවති ක්‍රීඩා උළෙලකදී රුමේෂ් තරංග විශිෂ්ට දස්කමක් පෙන්නුම් කරමින් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම සටහන් කර ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ 육상…

06 Jun 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර උසස් මට්ටමේ හමුදා සබඳතා ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාපතිවරයා දැනට ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක නිරත වන අතර, එම සංචාරය අරමුණු කරගෙන ඇත්තේ දෙරටේ ආරක්ෂක…

06 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට යාමට සූදානම් වන අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර සිදුවන වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික…

06 Jun 2026 Discuss