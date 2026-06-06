ශ්රී ලංකාව ඉලක්ක කරගත් ව්යාජ ෂකීරා කච්චේරි පෝස්ටරය අසත්ය තොරතුරක් ලෙස හෙළිදරව් වේ
ජාත්යන්තර පොප් සංගීත සුපිරි තරුවක් වන ෂකීරා ශ්රී ලංකාවේ මහනුවරදී සජීවී කච්චේරියක් පැවැත්වීමට නියමිත බව සඳහන් කරමින් සමාජ මාධ්යවල වෛරස් ලෙස ව්යාප්ත වූ පෝස්ටරය සම්පූර්ණයෙන්ම ව්යාජ එකක් බව තහවුරු වී ඇති අතර, සත්යාපනය නොකළ අන්තර්ගතයන් බෙදා හැරීමට පෙර ප්රවේශම් වන ලෙස කරුණු පරීක්ෂකයෝ මහජනතාවට අනතුරු අඟවති.
වෛරස් වූ කියමන
සමාජ මාධ්ය වේදිකා හරහා පුළුල් ලෙස ව්යාප්ත වූ එම පෝස්ටරයේ, කොලොම්බියානු ගායිකාව හා ගෝලීය සංගීත අයිකනය වන ෂකීරා කඳුකර අගනුවර වන මහනුවරදී විශාල කච්චේරියක් පැවැත්වීමට සූදානම් බව සඳහන් විය. ශ්රී ලාංකික අන්තර්ජාල පරිශීලකයන් අතර ඉහළ ජනප්රියත්වයක් ලැබූ එම රූපය, ස්වදේශීය පසුබිමක් මත ඉහළ මට්ටමේ ජාත්යන්තර ප්රසංගයක් පිළිබඳ අපේක්ෂාවෙන් උද්යෝගයෙන් ප්රතිචාර දැක්වූ බොහෝ දෙනෙකුගේ අවධානය ඇදගත්තේය.
තීර්පුව: සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්යය
කරුණු පරීක්ෂකයෝ එම කියමන සමස්තයක් ලෙස විමර්ශනය කර, පෝස්ටරය ව්යාජ එකක් බව තහවුරු කර ඇත. ෂකීරාගේ කළමනාකාරිත්වයෙන්, නිල නියෝජිතයන්ගෙන් හෝ ශ්රී ලංකාවේ එවැනි වැඩසටහනක් සත්ය බව තහවුරු කරන කිසිදු නීත්යානුකූල කච්චේරි ප්රවර්ධකයෙකුගෙන් විශ්වාසදායක නිවේදනයක් නොමැත. එම කච්චේරිය සැබෑ නොවේ.
එවැනි අසත්ය තොරතුරු ව්යාප්ත වන්නේ ඇයි
සුප්රසිද්ධ පුද්ගලයන්ගේ නම් යොදාගෙන නිර්මාණය කරන ව්යාජ සිදුවීම් පෝස්ටර, වෛරස් සහභාගිත්වය ජනනය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද සාමාන්ය ඩිජිටල් අසත්ය තොරතුරු ආකාරයකි. එසේ නිර්මාණය කරන ලද සටහන් බොහෝ විට ජනප්රිය චරිත වටා පවතින මහජන උද්යෝගය උපයෝගී කරගෙන, අසත්යය නිවැරදි කිරීමට පෙර ඉතා ඉක්මනින් ව්යාප්ත වේ. ව්යාජ සිදුවීම් පෝස්ටර හඳුනාගත හැකි ප්රධාන අනතුරු ලකුණු අතර:
- කලාකරුවාගේ සත්යාපිත සමාජ මාධ්ය ගිණුම් හරහා නිල නිවේදනයක් නොමැතිකම
- නම් කරන ලද, විශ්වාසදායක කච්චේරි ප්රවර්ධකයෙකු හෝ ටිකට් පත් වේදිකාවක් නොමැතිකම
- දුර්වල ග්රැෆික් නිර්මාණය හෝ නොගැලපෙන සන්නාම රූපය
- සිදුවීම පිළිබඳ ප්රධාන ධාරාවේ මාධ්ය ආවරණයක් නොමැතිකම
ශ්රී ලාංකික සමාජ මාධ්ය පරිශීලකයන්ට මතක් කිරීමක්
සංවේදී ආරංචියක් ඇත්තට වඩා ආකර්ෂණීය යැයි හැඟෙන විට, බොහෝ විට එය එසේමය. අන් අය සමඟ බෙදා ගැනීමට පෙර සෑම විටම නිල මාර්ග හරහා තොරතුරු සත්යාපනය කරන්න.
ඒ හා සමාන කියමන් විශ්වාස කිරීමට හෝ බෙදා හරිනු ලැබීමට පෙර සත්යාපිත මූලාශ්රවලින් නිල තහවුරු කිරීමක් සොයා බැලීමට මහජනතාවට දැඩි ලෙස නිර්දේශ කෙරේ. මෑත වසරවල ශ්රී ලංකාව තුළ සමාජ මාධ්ය වේදිකා හරහා අසත්ය තොරතුරු ව්යාප්තිය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බැවින්, ඩිජිටල් සාක්ෂරතාව ඊට කවරදාටත් වඩා වැදගත් වී ඇත.
ප්රධාන පොදු සිදුවීම්, සුප්රසිද්ධ පුද්ගලයන්ගේ පැමිණීම් හෝ විශාල ජනකායකට නොමඟ යැවීමේ හැකියාවක් ඇති ඕනෑම දෙයක් සම්බන්ධ සටහන් ඇති විට විශේෂයෙන්, වගකිවයුතු බෙදා හැරීමේ පුරුදු장려 කිරීම බලධාරීන් හා මාධ්ය සංවිධාන විසින් දිනෙන් දිනෙ දිරිගන්වනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.