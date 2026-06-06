Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අංගුරුවාතොට වෘද්ධාගාර ගිනිගැනීමේ මරණ සංඛ්‍යාව 13 දක්වා ඉහළට — රෝගීන් මිය යෑම අඛණ්ඩව

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අංගුරුවාතොට වෘද්ධාගාර ගිනිගැනීමේ මරණ සංඛ්‍යාව 13 දක්වා ඉහළට — රෝගීන් මිය යෑම අඛණ්ඩව

අංගුරුවාතොට, බටගොඩ ප්‍රදේශයේ වෘද්ධාගාරයක ඇති වූ භයානක ගිනිගැනීමෙන් මිය ගිය අයගේ සංඛ්‍යාව 13 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි පොලීසිය 어제 තහවුරු කළේ, හොරණ රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි තවත් නේවාසිකයකු මිය යෑමත් සමඟිනි.

ප්‍රතිකාර මධ්‍යේ තවත් ජීවිතයක් බිලිවෙයි

අවාසනාවන්ත ගිනිගැනීමෙන් අනතුරුව හොරණ රෝහලට ඇතුළත් කර සිටි සත්කාර මධ්‍යස්ථානයේ නේවාසිකයකු වන නවතම피해 ගියා ලද තැනැත්තා, ලද තුවාල නිසා ජීවිතය බේරා ගැනීමට අවසානයේ නොහැකි විය. මෙම මරණය සමඟ සිද්ධියෙන් සිදු වූ සම්පූර්ණ මරණ සංඛ්‍යාව 13 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මෑත කාලීන ශ්‍රී ලාංකික ඉතිහාසයේ නේවාසික සත්කාර පහසුකමකට සම්බන්ධ මාරාන්තිකතම ව්‍යසනයක් ලෙස මෙය සටහන් වේ.

තවත් ගණනාවක් ජීවිත තර්ජනය සහිත තත්ත්වයන් සමඟ රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටීම නිසා තත්ත්වය තවමත් නාසීරිත්ව පවතින බව සඳහන් කරමින් පොලීසිය යාවත්කාලීන මරණ සංඛ්‍යාව තහවුරු කළේය.

නේවාසිකයන් හය දෙනකු බරපතළ තත්ත්වයේ

වෘද්ධාගාරයේ තවත් නේවාසිකයන් හය දෙනකු බරපතළ තුවාල සහිතව රෝහල්ගත කර ඇතැයි බලධාරීන් ප්‍රකාශ කර ඇත. තවමත් ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින අයගේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් කනස්සල්ල පවතින මධ්‍යේ, වෛද්‍ය කණ්ඩායම් දිවිතිබෙන්නන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටී.

තවමත් රෝහල් ප්‍රතිකාර ලබන අය ලද තුවාල බරපතළ ස්වභාවයක් ගන්නා බැවින් මරණ සංඛ්‍යාව තව දුරටත් ඉහළ යා හැකි බව පොලීසිය අනතුරු ඇඟවීය.

ශෝකයෙන් කිමිදුණු ප්‍රජාව

බටගොඩ වෘද්ධාගාරයේ ගිනිගැනීම දේශීය ප්‍රජාව කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, රට පුරා පුළුල් කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇත. වැඩිහිටි හා අවදානම් සහිත නේවාසිකයන් රඳවා ගන්නා සත්කාර පහසුකම් දැඩි ආරක්ෂිත ප්‍රමිතීන් පවත්වා ගත යුතු බවට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, රට පුරා ඇති මෙවන් ආයතනවල ගිනි ආරක්ෂණ පියවරවල ප්‍රමාණවත් බව පිළිබඳ මහජන විවාදය මෙම ඛේදවාචකය හරහා නැවත ජ්වලිතය.

ගිනිගැනීමට හේතු සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන බව දැනගන්නට ඇති අතර, ගිනිගැනීමට තුඩු දුන් හේතු සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් තවමත් නිල නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි Sinhala

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම නොමිලේ දින 30ක සංචාරක වීසා යෝජනා ක්‍රමය රටවල් 42ක් දක්වා පුළුල් කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය, ප්‍රංශය සහ තායිලන්තය ඇතුළු…

06 Jun 2026 Discuss
හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර නැවත පිරවීම සඳහා ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි රුපියල් මිලියන 30කට අධික මුදලක් සොරකම් කිරීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධ බව සැකසිය යුතු හොරණ ප්‍රාදේශීය…

06 Jun 2026 Discuss
තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි Sinhala

තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි

ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ වෙලාගෙන ඇති අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් Fitch Ratings ආයතනය ලෝක ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳ සිය අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කර ඇති අතර, 2026 වර්ෂය සඳහා වූ…

06 Jun 2026 Discuss