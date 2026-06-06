Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologyGeneralSportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය මුදල් හා සම්බන්ධ රුපියල් මිලියන 30ක දේපළ රඳවා ගන්නා ලෙස කොළඹ මහාධිකරණය නියෝග කරයි

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මත්ද්‍රව්‍ය මුදල් හා සම්බන්ධ රුපියල් මිලියන 30ක දේපළ රඳවා ගන්නා ලෙස කොළඹ මහාධිකරණය නියෝග කරයි

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමෙන් උපයා ගත් මුදල් භාවිතයෙන් අත්පත් කර ගන්නා ලදැයි සැක කෙරෙන රුපියල් මිලියන 30කට ආසන්න වටිනාකමක් ඇති දේපළ රඳවා ගන්නා ලෙස කොළඹ මහාධිකරණය නියෝගයක් නිකුත් කළ බව ඊයේ බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

එම දේපළ කොළඹ තොතලංග ප්‍රදේශයේ පදිංචි කාන්තා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කාරියකගේ දෙවන සැමියාට අයත් ඒවා වේ. මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමෙන් උපයා ගත් බව සැකසහිත සම්පත් සොයා ගෙන හිමිකාරිත්වය අත්හිටුවීමේ බලය බලධාරීන්ට ලබා දෙන එම පනත යටතේ අධිකරණ නියෝගය නිකුත් කළ බව පොලිසිය ප්‍රකාශ කළේය.

මත්ද්‍රව්‍ය ආදායම් හා සම්බන්ධ දේපළ හඳුනා ගැනේ

සැකකරු විසින් සමුච්චය කර ගත් දේපළ හා අනෙකුත් වත්කම් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් මගින් ලබා ගත් ලාභ සමඟ සෘජුවම සම්බන්ධ බව විමර්ශකයෝ චෝදනා කරති. මෙම රඳවා ගැනීම, නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම පවත්වා ගෙන යන මූල්‍ය ජාලයන් විනාශ කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නයෙහි තවත් පියවරක් සනිටුහන් කරයි.

මත්ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීමට සෘජුව සම්බන්ධ අයව අත්අඩංගුවට ගැනීම පමණක් නොව, එවැනි අපරාධ කටයුතු හරහා ජනනය කෙරෙන සම්පත් ඉලක්ක කර ගනිමින් මත්ද්‍රව්‍ය ජාලයන්ගේ මූල්‍ය ජීවනාධාරය සිඳ දැමීම සඳහා ද බලධාරීන් ක්‍රමයෙන් අවධානය යොමු කර ඇත.

මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ සම්පත් වෙත පුළුල් මර්දන ව්‍යාපාරය

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ හා ඒ ආශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මක වන මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ජාලයන් ඉලක්ක කරගත් පුළුල් මෙහෙයුම්වල කොටසක් ලෙස ඊට පෙර ද තොතලංග ප්‍රදේශය නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවධානයට ලක් වී තිබේ.

දේපළ රඳවා ගැනීම් අධිකරණ හරහා හඹා යාම, සංවිධිත මත්ද්‍රව්‍ය අපරාධ මැඩලීමේ ප්‍රධාන උපාය මාර්ගයක් ලෙස පවතින බව පොලිසිය අවධාරණය කළ අතර, මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමෙන් වක්‍රාකාරව ලාභ ලබන්නෝ ද ශ්‍රී ලංකා නීතිය ඉදිරියේ වගවිය යුතු බව එමගින් සහතික කෙරේ.

ජාවාරම් ජාලයට සම්බන්ධ අය වෙත විරුද්ධව ඔවුන්ගේ නඩුව ගොඩ නැගීම විමර්ශකයෝ අඛණ්ඩව සිදු කරන හෙයින්, නඩුව අධිකරණ ක්‍රියාවලිය ඔස්සේ ඉදිරියට යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

රෝමයේ පැවති ක්‍රීඩා උළෙලකදී රුමේෂ් තරංග විශිෂ්ට දස්කමක් පෙන්නුම් කරමින් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම සටහන් කර ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ 육상…

06 Jun 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර උසස් මට්ටමේ හමුදා සබඳතා ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාපතිවරයා දැනට ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක නිරත වන අතර, එම සංචාරය අරමුණු කරගෙන ඇත්තේ දෙරටේ ආරක්ෂක…

06 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට යාමට සූදානම් වන අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර සිදුවන වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික…

06 Jun 2026 Discuss