මත්ද්රව්ය මුදල් හා සම්බන්ධ රුපියල් මිලියන 30ක දේපළ රඳවා ගන්නා ලෙස කොළඹ මහාධිකරණය නියෝග කරයි
මත්ද්රව්ය ජාවාරමෙන් උපයා ගත් මුදල් භාවිතයෙන් අත්පත් කර ගන්නා ලදැයි සැක කෙරෙන රුපියල් මිලියන 30කට ආසන්න වටිනාකමක් ඇති දේපළ රඳවා ගන්නා ලෙස කොළඹ මහාධිකරණය නියෝගයක් නිකුත් කළ බව ඊයේ බලධාරීන් තහවුරු කළේය.
එම දේපළ කොළඹ තොතලංග ප්රදේශයේ පදිංචි කාන්තා මත්ද්රව්ය ජාවාරම්කාරියකගේ දෙවන සැමියාට අයත් ඒවා වේ. මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ නීති විරෝධී මත්ද්රව්ය ජාවාරමෙන් උපයා ගත් බව සැකසහිත සම්පත් සොයා ගෙන හිමිකාරිත්වය අත්හිටුවීමේ බලය බලධාරීන්ට ලබා දෙන එම පනත යටතේ අධිකරණ නියෝගය නිකුත් කළ බව පොලිසිය ප්රකාශ කළේය.
මත්ද්රව්ය ආදායම් හා සම්බන්ධ දේපළ හඳුනා ගැනේ
සැකකරු විසින් සමුච්චය කර ගත් දේපළ හා අනෙකුත් වත්කම් මත්ද්රව්ය ජාවාරම් මගින් ලබා ගත් ලාභ සමඟ සෘජුවම සම්බන්ධ බව විමර්ශකයෝ චෝදනා කරති. මෙම රඳවා ගැනීම, නීති විරෝධී මත්ද්රව්ය ජාවාරම පවත්වා ගෙන යන මූල්ය ජාලයන් විනාශ කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ අඛණ්ඩ ප්රයත්නයෙහි තවත් පියවරක් සනිටුහන් කරයි.
මත්ද්රව්ය බෙදා හැරීමට සෘජුව සම්බන්ධ අයව අත්අඩංගුවට ගැනීම පමණක් නොව, එවැනි අපරාධ කටයුතු හරහා ජනනය කෙරෙන සම්පත් ඉලක්ක කර ගනිමින් මත්ද්රව්ය ජාලයන්ගේ මූල්ය ජීවනාධාරය සිඳ දැමීම සඳහා ද බලධාරීන් ක්රමයෙන් අවධානය යොමු කර ඇත.
මත්ද්රව්ය සම්බන්ධ සම්පත් වෙත පුළුල් මර්දන ව්යාපාරය
කොළඹ දිස්ත්රික්කය තුළ හා ඒ ආශ්රිතව ක්රියාත්මක වන මත්ද්රව්ය ජාවාරම් ජාලයන් ඉලක්ක කරගත් පුළුල් මෙහෙයුම්වල කොටසක් ලෙස ඊට පෙර ද තොතලංග ප්රදේශය නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ අවධානයට ලක් වී තිබේ.
දේපළ රඳවා ගැනීම් අධිකරණ හරහා හඹා යාම, සංවිධිත මත්ද්රව්ය අපරාධ මැඩලීමේ ප්රධාන උපාය මාර්ගයක් ලෙස පවතින බව පොලිසිය අවධාරණය කළ අතර, මත්ද්රව්ය ජාවාරමෙන් වක්රාකාරව ලාභ ලබන්නෝ ද ශ්රී ලංකා නීතිය ඉදිරියේ වගවිය යුතු බව එමගින් සහතික කෙරේ.
ජාවාරම් ජාලයට සම්බන්ධ අය වෙත විරුද්ධව ඔවුන්ගේ නඩුව ගොඩ නැගීම විමර්ශකයෝ අඛණ්ඩව සිදු කරන හෙයින්, නඩුව අධිකරණ ක්රියාවලිය ඔස්සේ ඉදිරියට යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.