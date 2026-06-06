Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologyGeneralSportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චීන ආරක්ෂක අටෑෂේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක ලේකම් සමඟ උසස් මට්ටමේ හමුවක් පවත්වයි

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චීන ආරක්ෂක අටෑෂේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක ලේකම් සමඟ උසස් මට්ටමේ හමුවක් පවත්වයි

කොළඹ චීන තානාපති කාර්යාලයේ ආරක්ෂක අටෑෂේවරයා මෙරට ආරක්ෂක ලේකම්වරයා සමඟ මෙම සතියේ නිල හමුවක් පැවැත්වූ අතර, එය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා අඛණ්ඩව ශක්තිමත් වෙමින් පවතින බව තවදුරටත් අවධාරණය කරන ලදී.

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ රාජතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාවය

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේදී පැවති මෙම හමුව, ආරක්ෂක සහයෝගිතාව සහ උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වය ඇතුළු බහුවිධ අංශයන්හි ශ්‍රී ලංකාව හා චීනය අතර පවත්නා අඛණ්ඩ රාජතාන්ත්‍රික සහභාගිත්වයේ කොටසක් ලෙස සැලකේ. ආරක්ෂක අටෑෂේවරුන් සහ අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් අතර මෙවැනි සම්බන්ධතා, දෙපාර්ශ්වයටම අන්‍යෝන්‍ය උනන්දුවක් දක්වන කරුණු සම්බන්ධයෙන් සංවාදයේ විවෘත මාර්ග පවත්වාගෙන යාමේ රාජතාන්ත්‍රික සබඳතාවල සම්මත අංගයකි.

ශ්‍රී ලංකා-චීන ආරක්ෂක සබඳතා

ශ්‍රී ලංකාව සහ චීනය ආරක්ෂක අංශයේ දීර්ඝකාලීන සබඳතාවක් පවත්වාගෙන ඇති අතර, චීනය විසින් වසර ගණනාව පුරා ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ හමුදාවන්ට විවිධ ආකාරයේ හමුදා සහාය, උපකරණ සහ පුහුණු සහයෝගය ලබාදී ඇත. විශේෂයෙන් ඉන්දියාව සහ එක්සත් ජනපදය වැනි කලාපීය බලවතුන්ගේ වරින්වර ඇතිවන විමර්ශනය මධ්‍යයේ වුවද, ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාව සැලකිය යුතු ශක්තියකින් පවතී. දකුණු ආසියාතික රාජ්‍යයන් සමඟ චීනයේ ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වන සම්බන්ධතාව ඔවුන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරයි.

චීනය ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම නිරන්තර ආරක්ෂක හවුල්කරුවන්ගෙන් එකෙකු වී ඇති අතර, මෙවැනි හමුවීම් නිල රාජතාන්ත්‍රික නාලිකා හරහා ඒ සබඳතාව පවත්වාගෙන යාමේ කොටසක් ලෙස නිතිපතා සිදු කෙරේ.

පුළුල් සන්දර්භය

ශ්‍රී ලංකාව බහුවිධ ගෝලීය බලවතුන් සමඟ සබඳතා තුලනය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් තම විදේශ ප්‍රතිපත්තිය සැකසීමේ කාර්යයේ නිරතව සිටින මෙවැනි අවස්ථාවකදී මෙම සහභාගිත්වය සිදු වේ. රජය, රටේ ජාතික අවශ්‍යතා සහ ආර්ථික ප්‍රතිසාධනය ප්‍රමුඛ කොට ගත් උදාසීන විදේශ ප්‍රතිපත්තියකට දක්වන කැපවීම නැවත නැවතත් අවධාරණය කර ඇත.

හමුවේ නිශ්චිත න්‍යාය පත්‍රය හෝ ප්‍රතිඵල සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් වහාම ප්‍රකාශයට පත් කරනු නොලැබීය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

රෝමයේ පැවති ක්‍රීඩා උළෙලකදී රුමේෂ් තරංග විශිෂ්ට දස්කමක් පෙන්නුම් කරමින් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම සටහන් කර ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ 육상…

06 Jun 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර උසස් මට්ටමේ හමුදා සබඳතා ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාපතිවරයා දැනට ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක නිරත වන අතර, එම සංචාරය අරමුණු කරගෙන ඇත්තේ දෙරටේ ආරක්ෂක…

06 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට යාමට සූදානම් වන අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර සිදුවන වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික…

06 Jun 2026 Discuss