චීන ආරක්ෂක අටෑෂේ ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක ලේකම් සමඟ උසස් මට්ටමේ හමුවක් පවත්වයි
කොළඹ චීන තානාපති කාර්යාලයේ ආරක්ෂක අටෑෂේවරයා මෙරට ආරක්ෂක ලේකම්වරයා සමඟ මෙම සතියේ නිල හමුවක් පැවැත්වූ අතර, එය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා අඛණ්ඩව ශක්තිමත් වෙමින් පවතින බව තවදුරටත් අවධාරණය කරන ලදී.
ආරක්ෂක අමාත්යාංශයේ රාජතාන්ත්රික සම්බන්ධතාවය
ආරක්ෂක අමාත්යාංශයේදී පැවති මෙම හමුව, ආරක්ෂක සහයෝගිතාව සහ උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වය ඇතුළු බහුවිධ අංශයන්හි ශ්රී ලංකාව හා චීනය අතර පවත්නා අඛණ්ඩ රාජතාන්ත්රික සහභාගිත්වයේ කොටසක් ලෙස සැලකේ. ආරක්ෂක අටෑෂේවරුන් සහ අමාත්යාංශයේ ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් අතර මෙවැනි සම්බන්ධතා, දෙපාර්ශ්වයටම අන්යෝන්ය උනන්දුවක් දක්වන කරුණු සම්බන්ධයෙන් සංවාදයේ විවෘත මාර්ග පවත්වාගෙන යාමේ රාජතාන්ත්රික සබඳතාවල සම්මත අංගයකි.
ශ්රී ලංකා-චීන ආරක්ෂක සබඳතා
ශ්රී ලංකාව සහ චීනය ආරක්ෂක අංශයේ දීර්ඝකාලීන සබඳතාවක් පවත්වාගෙන ඇති අතර, චීනය විසින් වසර ගණනාව පුරා ශ්රී ලංකා සන්නද්ධ හමුදාවන්ට විවිධ ආකාරයේ හමුදා සහාය, උපකරණ සහ පුහුණු සහයෝගය ලබාදී ඇත. විශේෂයෙන් ඉන්දියාව සහ එක්සත් ජනපදය වැනි කලාපීය බලවතුන්ගේ වරින්වර ඇතිවන විමර්ශනය මධ්යයේ වුවද, ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාව සැලකිය යුතු ශක්තියකින් පවතී. දකුණු ආසියාතික රාජ්යයන් සමඟ චීනයේ ක්රමයෙන් වර්ධනය වන සම්බන්ධතාව ඔවුන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරයි.
චීනය ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම නිරන්තර ආරක්ෂක හවුල්කරුවන්ගෙන් එකෙකු වී ඇති අතර, මෙවැනි හමුවීම් නිල රාජතාන්ත්රික නාලිකා හරහා ඒ සබඳතාව පවත්වාගෙන යාමේ කොටසක් ලෙස නිතිපතා සිදු කෙරේ.
පුළුල් සන්දර්භය
ශ්රී ලංකාව බහුවිධ ගෝලීය බලවතුන් සමඟ සබඳතා තුලනය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් තම විදේශ ප්රතිපත්තිය සැකසීමේ කාර්යයේ නිරතව සිටින මෙවැනි අවස්ථාවකදී මෙම සහභාගිත්වය සිදු වේ. රජය, රටේ ජාතික අවශ්යතා සහ ආර්ථික ප්රතිසාධනය ප්රමුඛ කොට ගත් උදාසීන විදේශ ප්රතිපත්තියකට දක්වන කැපවීම නැවත නැවතත් අවධාරණය කර ඇත.
හමුවේ නිශ්චිත න්යාය පත්රය හෝ ප්රතිඵල සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ආරක්ෂක අමාත්යාංශය විසින් වහාම ප්රකාශයට පත් කරනු නොලැබීය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.