දේශසීමා හරහා සිදුවන සයිබර් වංචා සහ අන්තර්ජාල සූදුවට එරෙහිව චීනය සහ ශ්රී ලංකාව එක්සත් වෙයි
දෙරට අතර නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ සබඳතා ශක්තිමත් වෙයි
දේශසීමා හරහා සිදුවන අන්තර්ජාල සූදු සහ දුරසංනිවේදන වංචාවල වර්ධනය වන තර්ජනයට එරෙහිව කටයුතු කිරීම සඳහා චීනය සහ ශ්රී ලංකාව තම සහයෝගී නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ උත්සාහයන් තීව්ර කර ඇති අතර, මෙම අපරාධ ජාල ආසියාව පුරා සහ ලෝකයේ අනෙකුත් ප්රදේශ වෙත වේගයෙන් පැතිරෙමින් පවතින බව බලධාරීන් අනතුරු අඟවයි.
එක්සත් ක්රියාමාර්ගයක් අවශ්ය කරන පොදු තර්ජනයක්
කොළඹ චීන තානාපති කාර්යාලය තහවුරු කළේ, මෙම අපරාධ සිදු කරන සංකීර්ණ අපරාධකාර ජාල විනාශ කිරීම සඳහා දෙරට 긴密 සම්බන්ධීකරණයකින් කටයුතු කරමින් සිටින බවයි. දෙපක්ෂයේම නිලධාරීන් මෙම තර්ජනය ඉතා සංකීර්ණ ස්වරූපයක් ගනිමින් පවතින බව විස්තර කර ඇති අතර, අපරාධකාර කන්ඩායම් ජාත්යන්තර සීමාවන් හරහා වින්දිතයන් රවටා ගැනීමට ඩිජිටල් වේදිකා සහ දුරසංනිවේදන යටිතල පහසුකම් යොදා ගනිති.
අන්තර්ජාල සූදු ජාල සහ දුරසංනිවේදන වංචා ජාල, කලාපය තුළ දේශසීමා ඉක්මවා සිදුවන අපරාධවල වඩාත් බරපතල සහ ස්ථීර ස්වරූප අතර ප්රමුඛ ස්ථාන ගනිමින්, අවදානමට ලක්ව සිටින පුද්ගලයන් ඉලක්ක කර ගෙන දහස් ගණනක් වින්දිතයන්ට සැලකිය යුතු මූල්යමය හානි සිදු කරමින් ඇත.
කලාපීය ඇඟවුම්
මෙම අපරාධකාර ව්යවසායන් තවදුරටත් එක් රටකට හෝ කලාපයකට සීමා නොවන බව බලධාරීන් කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත. එවැනි මෙහෙයුම්වල දේශසීමා ඉක්මවා යන ස්වභාවය, ශක්තිමත් ද්විපාර්ශ්වික සහ බහුපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවකින් තොරව ඒවා විමර්ශනය කිරීම සහ නඩු පැවරීම විශේෂයෙන් දුෂ්කර කරයි.
- දේශසීමා හරහා ක්රියාත්මක වන අන්තර්ජාල සූදු ජාල, එකවර බහු අධිකරණ බල ප්රදේශවලින් පාලනය කෙරෙමින් ඇත
- දුරසංනිවේදන වංචා ක්රම බොහෝ විට වෙනත් රටකින් ක්රියාත්මක කරමින් එක් රටක වින්දිතයන් ඉලක්ක කර ගනිති
- අපරාධකාර ආදායම් බොහෝ විට මූල්ය පද්ධති කිහිපයක් හරහා විශුද්ධ කෙරෙන අතර, එය ප්රතිලාභ ලබා ගැනීමේ උත්සාහයන් සංකීර්ණ කරයි
ශ්රී ලංකාව උපාය මාර්ගික හවුල්කරුවෙකු ලෙස
කොළඹ සහ බීජිං අතර තීව්ර වූ හවුල්කාරිත්වය, කලාපීය ආරක්ෂක සහයෝගිතාව සඳහා පුළුල් කැපවීමක් සංඥා කරයි. ශ්රී ලංකාව සඳහා, සයිබර් සහ මූල්ය අපරාධ ක්රියාත්මක කිරීමේදී චීනය සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම, ඩිජිටල් අපරාධ දේශීයව ඉහළ යමින් පවතින මෙකල, ජාත්යන්තර නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ රාමු සමඟ ශ්රී ලංකාවේ වර්ධනය වන සම්බන්ධතාවයද පිළිබිඹු කරයි.
ඩිජිටල් ආර්ථිකයේ සෙවනැල්ල තුළ ක්රියාත්මක වන අපරාධකාර ජාලවලට පැහැදිලි පණිවිඩයක් යවමින්, ඒකාබද්ධ විමර්ශන, බුද්ධි තොරතුරු හුවමාරුව සහ සම්බන්ධීකරණය ලද නෛතික ක්රියාමාර්ග හරහා වගකිව යුත්තන් හඹා යාමේ තීරණය දෙරජයන් ප්රකාශ කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.