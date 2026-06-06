CBL සමූහයේ සභාපති රම්යා වික්රමසිංහ අභාවප්රාප්ත වෙයි — සමාගම තහවුරු කරයි
ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛතම ආහාර හා පාන සමූහ ව්යාපාරයක් වන CBL සමූහය, එහි සභාපති රම්යා සනත් අමරවීර වික්රමසිංහ මහතාගේ අභාවය නිවේදනය කර ඇත.
සමාගම නිල ප්රකාශයක් මගින් මෙම ඛේදවාචකය තහවුරු කළ අතර, CBL සමූහය අද ගෘහස්ථ නාමයක් බවට පත් කිරීමේ කේන්ද්රීය භූමිකාවක් ඉටු කළ රටේ著名 ව්යාපාරික පෞද්ගලිකත්වයකගේ喪失ය ඒ මගින් සනිටුහන් විය.
වික්රමසිංහ මහතා CBL සමූහයේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ අතර, එම සමූහය දශක ගණනාවක් පුරා ශ්රී ලාංකික ගෘහස්ථයන්ගේ නිතිපතා අවශ්යතාවක් බවට පත් වූ ප්රතිශ්රේෂ්ඨ පාරිභෝගික වෙළඳ නාම රැසකින් හෙබි විවිධාංගීකෘත ව්යවසායකි.
ශ්රී ලාංකික ව්යාපාරික ප්රජාව මෙම නිවේදනයට ගැඹුරු ශෝකය ප්රකාශ කරමින් ශෝකාන්විත ප්රතිචාර දක්වා ඇති අතර, ඒ ඔස්සේ වික්රමසිංහ මහතා තම ගෞරවාන්විත වෘත්තීය ජීවිතය පුරා දේශීය ආයතනික ක්ෂේත්රය කෙරෙහි ඉටු කළ අසාමාන්ය දායකත්වය පිළිබිඹු වේ.
අවමඟුල් කටයුතු සහ ශ්රද්ධාංජලි පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දින කිහිපය තුළ CBL සමූහය විසින් දන්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.