Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologyGeneralSportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

CBL සමූහයේ සභාපති රම්‍යා වික්‍රමසිංහ අභාවප්‍රාප්ත වෙයි — සමාගම තහවුරු කරයි

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
CBL සමූහයේ සභාපති රම්‍යා වික්‍රමසිංහ අභාවප්‍රාප්ත වෙයි — සමාගම තහවුරු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ආහාර හා පාන සමූහ ව්‍යාපාරයක් වන CBL සමූහය, එහි සභාපති රම්‍යා සනත් අමරවීර වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අභාවය නිවේදනය කර ඇත.

සමාගම නිල ප්‍රකාශයක් මගින් මෙම ඛේදවාචකය තහවුරු කළ අතර, CBL සමූහය අද ගෘහස්ථ නාමයක් බවට පත් කිරීමේ කේන්ද්‍රීය භූමිකාවක් ඉටු කළ රටේ著名 ව්‍යාපාරික පෞද්ගලිකත්වයකගේ喪失ය ඒ මගින් සනිටුහන් විය.

වික්‍රමසිංහ මහතා CBL සමූහයේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ අතර, එම සමූහය දශක ගණනාවක් පුරා ශ්‍රී ලාංකික ගෘහස්ථයන්ගේ නිතිපතා අවශ්‍යතාවක් බවට පත් වූ ප්‍රතිශ්‍රේෂ්ඨ පාරිභෝගික වෙළඳ නාම රැසකින් හෙබි විවිධාංගීකෘත ව්‍යවසායකි.

ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව මෙම නිවේදනයට ගැඹුරු ශෝකය ප්‍රකාශ කරමින් ශෝකාන්විත ප්‍රතිචාර දක්වා ඇති අතර, ඒ ඔස්සේ වික්‍රමසිංහ මහතා තම ගෞරවාන්විත වෘත්තීය ජීවිතය පුරා දේශීය ආයතනික ක්ෂේත්‍රය කෙරෙහි ඉටු කළ අසාමාන්‍ය දායකත්වය පිළිබිඹු වේ.

අවමඟුල් කටයුතු සහ ශ්‍රද්ධාංජලි පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දින කිහිපය තුළ CBL සමූහය විසින් දන්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

රෝමයේ පැවති ක්‍රීඩා උළෙලකදී රුමේෂ් තරංග විශිෂ්ට දස්කමක් පෙන්නුම් කරමින් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම සටහන් කර ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ 육상…

06 Jun 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර උසස් මට්ටමේ හමුදා සබඳතා ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාපතිවරයා දැනට ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක නිරත වන අතර, එම සංචාරය අරමුණු කරගෙන ඇත්තේ දෙරටේ ආරක්ෂක…

06 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට යාමට සූදානම් වන අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර සිදුවන වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික…

06 Jun 2026 Discuss