ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික චතුරංගය: ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීම පමණකින් රටේ미래 සුරක්ෂිත නොවන්නේ ඇයි?
මූල්ය විසඳුම් පමණකට ඔබ්බෙන් යමක් ඉල්ලා සිටින තීරණාත්මක මොහොතක්
ශ්රී ලංකාව, සිය මෑත කාලීන ආර්ථික ඉතිහාසයේ වඩාත්ම බැරෑරුම් බාධකයන්ගෙන් එකක් ඉක්මවා ගොස් ඇත්තේ ඓතිහාසික ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ ක්රියාවලියක් ඔස්සේය. එහෙත් විශ්ලේෂකයන් සහ ප්රතිපත්ති立案කරුවන් ක්රමයෙන් අවවාදාත්මක හඬක් නඟමින් සිටිති: ස්වෛරී ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීම අත්යවශ්ය වුවද, එය සැබෑ ආර්ථික පුනරුද්ධාරය කරා දිවෙන දිගු හා දුෂ්කර ගමනක ආරම්භය පමණක් බව ඔවුහු අවධාරණය කරති.
ණය සහනයේ සීමාවන්
ද්විපාර්ශ්වික හා වාණිජ ණය හිමියන් සමඟ ඇති කරගත් ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ ගිවිසුම් ශ්රී ලංකාවට තීරණාත්මක හුස්ම ගැනීමේ අවකාශයක් ලබා දී ඇති අතර, රජයේ මුදල් කටයුතු මත පැවති ක්ෂණික පීඩනය සමනය කොට රටේ විදේශ සංචිත ස්ථාවර කිරීමට දායක වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, මෙම සාපේක්ෂ සන්සුන්භාවයේ කවුළුව ඉතා පටු බවත්, එය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාව කෙටිකාලීන සහනය සඳහා පමණක් නාස්ති නොකළ යුතු බවත් විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.
සමාන්තරව ශක්තිමත් ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක නොවුනහොත්, 2022 වර්ෂයේ රට කඩාවැටීමේ අද්දරට ගෙනා ද්රව්යමය අසමතුලිතතාවය සහ බාහිර අවදානශීලතාවයේ එම චක්රයටම නැවත ලිස්සා වැටීමේ අවදානමක් රටට ඇත.
සැබෑ ආර්ථික යළි-ස්ථාපනයක් සඳහා අවශ්ය දේ
ශ්රී ලංකාව සඳහා සැබෑ හා දිගුකාලීන ආර්ථික පරිවර්තනයක් සාක්ෂාත් කරගැනීමට නම්, ණය සහනය හුදෙකලාව විසඳාගත නොහැකි ගැඹුරින් රැුදුණු දුර්වලතා රාශියකට ඍජුව මුහුණ දිය යුතුය. ඒවා අතරට ඇතුළත් වන්නේ:
- නිදන්ගත ද්රව්යමය හිඟය අඩු කිරීම සඳහා බදු පදනම පුළුල් කිරීම හා ආදායම් එකතු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම
- රාජ්ය සම්පත් අඛණ්ඩව ගිල ගන්නා රාජ්ය ව්යවසායන් ප්රතිසංස්කරණය කිරීම
- වැඩිදියුණු කළ පාලනය හා නියාමන රාමු හරහා ස්ථිර විදේශ සෘජු ආයෝජන ආකර්ෂණය කරගැනීම
- ගෝලීය කම්පනවලට ඇති අවදානශීලතාවය අඩු කිරීම සඳහා සාම්ප්රදායික ක්ෂේත්රවලින් ඔබ්බට අපනයන ආදායම් විවිධාංගීකරණය කිරීම
- ආර්ථික ප්රකෘතිය ජනගහනයේ සියලු කොටස්වලට ලැබෙන බව සහතික කිරීම සඳහා සමාජ ආරක්ෂණ ක්රමවේද ශක්තිමත් කිරීම
කාලය ශ්රී ලංකාවේ පැත්තේ නැත
ප්රතිව්යූහගත කිරීමෙන් පසු කාලය, දුෂ්කර තීරණ ජනතාවගේ වැඩි නීත්යානුකූලතාවක් රැගෙන නවතී, ඒ සඳහා සුවිශේෂ දේශපාලන හා ආර්ථික පරිසරයක් ගොඩනැඟේ. ආර්ථික කළමනාකරණයේ විනාශකාරී ප්රතිවිපාකවලට සාක්ෂීව සිටි ජනතාව, දැනට, වේදනාකාරී නමුත් අවශ්ය ප්රතිසංස්කරණ ඉදිරියේ සාපේක්ෂව ඉවසිලිවන්ත ය. කෙසේ වෙතත්, මෙම දේශපාලන ප්රාග්ධනය අනන්තකාලීනව පවතිනු නොමැත.
ජීවන තත්ත්වය ක්රමයෙන් ඉහළ යත්ම සහ ඉන්ධන පෝලිම් හා ඖෂධ හිඟකමේ උග්ර මතකය සිඳී යත්ම, ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඇති කැමැත්ත ද අඩු වීමට ඉඩ ඇත. අර්බුදයට පෙර වෙනස්කම් ප්රතිරෝධ කළ පිහිටි ශ්රේණිගත අවශ්යතා අතුරුදහන් වී නැති අතර, සාමාන්ය ජීවිතය නැවත ස්ථාපිත වනවිට ඒවා නැවත ප්රකාශ වීමට ඉඩ ඇත.
IMF වැඩසටහන: රාමුවක් මිස සහතිකයක් නොව
ශ්රී ලංකාවේ ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ (IMF) සක්රිය වැඩසටහන ප්රතිසංස්කරණය සඳහා ව්යුහාත්මක රාමුවක් සපයන අතර, ණය හිමියන්ගේ විශ්වාසය යළි ගොඩනැඟීමට නිර්ණායකව දායක වී ඇත. නමුත් IMF හි කොන්දේසි පමණකින් පරිවර්තනය ඇති කළ නොහැක. දේශීය දේශපාලන කැමැත්ත, ආයතනික ධාරිතාව සහ ස්ථිරසාර ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම ද ඒ හා සමානව ඉතා වැදගත් සාධකයන් වන අතර, ඒවා කිසිදු බාහිර වැඩසටහනකට ආදේශ කළ
Comments (0)