ශ්රී ලංකාවේ පළමු කොරොනා වෛරස් රෝගියා තහවුරු වෙයි — සෞඛ්ය ආරක්ෂාව තීව්ර කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරයි
ශ්රී ලංකාවේ කොරොනා වෛරසය ආසාදනය වූ පළමු රෝගියා නිල වශයෙන් තහවුරු වී ඇති අතර, රෝගය දිවයින පුරා පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා බලධාරීන් ක්ෂණිකව පූර්වාරක්ෂක හා ආරක්ෂක පියවර මාලාවක් ක්රියාත්මක කර ඇත.
පළමු රෝගියා තහවුරු වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ කොරොනා වෛරසය හඳුනාගත් බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, එය රටේ මහජන සෞඛ්ය ඉතිහාසයේ තීරණාත්මක මොහොතක් ලෙස සැලකේ. මෙම තත්ත්වය හමුවේ දිවයින ඉහළ අවධානතා තත්ත්වයකට පත් වූ අතර, ඇතිවිය හැකි ඕනෑම රෝග පැතිරීමක් මැඩලීම සඳහා රාජ්ය ආයතන එකට එකතු ව ප්රතිචාර දැක්වීය.
ක්ෂණික ප්රතිචාර පියවර
තහවුරු වීමෙන් අනතුරුව, ශ්රී ලංකා බලධාරීන් ආරක්ෂක හා සෞඛ්ය ප්රොටෝකෝල මාලාවක් ක්රියාත්මක කිරීමට ඉක්මන් විය. මෙම පියවර සකස් කරනු ලැබුවේ සාමාන්ය මහජනතාව ආරක්ෂා කිරීමට සහ රට තුළ තවදුරටත් රෝගය පැතිරීමේ අවදානම අවම කිරීමට ය.
- ජාත්යන්තර ගුවන් තොටුපොළ හා වරාය ඇතුළු ප්රධාන ප්රවේශ ස්ථානවල තර කරන ලද පරීක්ෂා ක්රියාවලියක්
- අදාළ රාජ්ය අමාත්යාංශ හරහා හදිසි සෞඛ්ය ප්රතිචාර කණ්ඩායම් සක්රිය කිරීම
- තහවුරු රෝගියා සමඟ සම්බන්ධකම් ඇති විය හැකි පුද්ගලයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම
- හුදකලා කිරීමේ ප්රොටෝකෝල ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සෞඛ්ය හා ආරක්ෂක ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණය
මහජනතාව අවධානයෙන් සිටින ලෙස උපදෙස්
ශ්රී ලාංකික මහජනතාව සන්සුන්ව නමුත් අවධානයෙන් සිටින ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටි අතර, නිල සෞඛ්ය මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරන ලෙසත්, වෛරසයට අනුකූල ඕනෑම රෝග ලක්ෂණයක් වහාම වෛද්ය විශේෂඥයන්ට දැනුම් දෙන ලෙසත් පුරවැසියන්ට නිර්දේශ කරන ලදී.
හුදකලා කිරීමේ පියවර ක්ෂණිකව සක්රිය කිරීම, හැකි ඉක්මනින් මහජන සෞඛ්යය ආරක්ෂා කිරීමට ඇති රාජ්ය කැපවීම පිළිබිඹු කරන බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් අවධාරණය කළහ.
ශ්රී ලංකාව, කොරොනා වෛරසය පැතිරීමට ප්රතිචාර දක්වන රටවල් ගණනාවකට එක් වූ අතර, මෙම තත්ත්වය කලාපීය හා ජාත්යන්තර සෞඛ්ය ආයතන විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබීය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.