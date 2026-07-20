Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් හි 60% කොටසක් අත්පත් කරගනිමින් බංග්ලාදේශයට පිවිසේ

20 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් හි 60% කොටසක් අත්පත් කරගනිමින් බංග්ලාදේශයට පිවිසේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ජීවිත රක්ෂණ සපයන්නා වන සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් සමාගම, බංග්ලාදේශයේ ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් කොම්පැනි හි 60%ක පාලන කොටසක් අත්පත් කරගනිමින් සැලකිය යුතු කලාපීය පියවරක් තබා ඇති අතර, කොළඹ මූලස්ථාන සමාගම සඳහා මෙය ඉතිහාසගත දේශසීමා හරහා ආයෝජන이정표වකි.

උපායමාර්ගික කලාපීය ව්‍යාප්තියක්

මෙම අත්පත් කිරීම, ශ්‍රී ලංකාවේ සීමාවන් ඉක්මවා දකුණු ආසියාවේ වේගයෙන් පුළුල් වන රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ ශක්තිමත් පැවැත්මක් ස්ථාපිත කිරීමට සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් සතු අභිලාෂය පිළිබිඹු කරයි. මිලියන 170 කට අධික විශාල හා තරුණ ජනගහනයක් සහිත, ඓතිහාසිකව රක්ෂණ ව්‍යාප්තිය අඩු වෙළඳපොළක් ලෙස සැලකෙන බංග්ලාදේශය, කලාපීය ක්‍රීඩකයන් සඳහා ආකර්ශනීය වර්ධන අවස්ථාවක් නිරූපණය කරයි.

ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් හි බහුතර 60%ක කොටසක් සුරක්ෂිත කිරීමෙන් සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් සමාගම පාලන කොටස් හිමිකරු ලෙස ස්ථාන ගනිමින්, බංග්ලාදේශ රක්ෂකයාගේ උපායමාර්ගික දිශාව, මෙහෙයුම් සහ අනාගත සංවර්ධනය කෙරෙහි ශ්‍රී ලාංකික සමාගමට සැලකිය යුතු බලපෑමක් ලබා දෙයි.

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් සඳහා වන වැදගත්කම

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් සමාගම දේශීයව නවෝත්පාදනය සහ ශක්තිමත් වෙළඳපොළ කාර්යසාධනය සඳහා ප්‍රසිද්ධ වූ, ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවිත රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛතම ක්‍රීඩකයන් අතරට අඛණ්ඩව ඇතුළත් වී සිටී. බංග්ලාදේශය කරා ගමන් කරන මෙම පියවර, මෑත ඉතිහාසයේ ශ්‍රී ලාංකික සමාගමක් විසින් ගනු ලැබූ වඩාත් සැලකිය යුතු විදේශ රක්ෂණ ආයෝජනයක් ලෙස සැලකේ.

දිවයිනේ පුළුල් ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමන් මග දිගටම කරගෙන යන අතරතුර, ශ්‍රී ලාංකික ආයතන විසින් ජාත්‍යන්තර අවස්ථා හඹා යෑමේ වර්ධනශීලී විශ්වාසය මෙම ගනුදෙනුව තහවුරු කරයි.

කලාපයට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

බංග්ලාදේශ රක්ෂණ වෙළඳපොළ මෑත වසරවලදී විදේශ ආයෝජකයන්ගේ වැඩෙන අවධානයට ලක්ව ඇත්තේ, ඉහළ නැඟෙමින් පවතින මධ්‍යම පාන්තික ආදායම්, වැඩි ගනිමින් ඇති මූල්‍ය දැනුවත්භාවය සහ ක්ෂේත්‍ර වර්ධනය දිරිමත් කරන නියාමන ප්‍රතිසංස්කරණ හේතුවෙනි. සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් වැනි පළපුරුදු කලාපීය ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක් ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් හට බංග්ලාදේශය තුළ ස්වකීය ව්‍යාප්ති සැලසුම් ත්වරණය කිරීමට හේතු විය හැකිය.

ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාර හා ආයෝජකයන් සඳහා, දකුණු ආසියාව පුරා පවතින අසූචාරිත විභවතාව සහ දේශීය සමාගම්වලට කලාපීය මට්ටමින් තරඟ කර නායකත්වය දැරීමේ හැකියාව, මෙම අත්පත් කිරීම ස්මරණය කරවයි.

ගනුදෙනුවේ මූල්‍ය කොන්දේසි සහ ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් හිදී සිදු කිරීමට නියමිත මෙහෙයුම් වෙනස්කම් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, සම්බන්ධිත පාර්ශ්ව විසින් නියමිත කාලයේදී ප්‍රකාශ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

යුරෝපීය සංගමයේ දැඩි හරිත ප්‍රමිතීන් සපුරාලීමට ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් කාලය සමඟ තරඟ කරති Sinhala

යුරෝපීය සංගමයේ දැඩි හරිත ප්‍රමිතීන් සපුරාලීමට ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් කාලය සමඟ තරඟ කරති

නව යුරෝපීය සංගම් තිරසාරත්ව රෙගුලාසි ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන පරිසරය නැවත හැඩගස්වයි යුරෝපීය සංගමය විසින් හඳුන්වා දුන් පුළුල් නව තිරසාරත්ව රෙගුලාසි කට්ටලයකට අනුකූල වීම…

20 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු කොරොනා වෛරස් රෝගියා තහවුරු වෙයි — සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව තීව්‍ර කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු කොරොනා වෛරස් රෝගියා තහවුරු වෙයි — සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව තීව්‍ර කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරොනා වෛරසය ආසාදනය වූ පළමු රෝගියා නිල වශයෙන් තහවුරු වී ඇති අතර, රෝගය දිවයින පුරා පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා බලධාරීන් ක්ෂණිකව පූර්වාරක්ෂක හා ආරක්ෂක…

20 Jul 2026 Discuss
ඩොලර් මිලියන 2.5ක භාණ්ඩාගාර සොරකමේ මූලිකයන් ආරක්ෂා කිරීමට COPF උත්සාහ කරන බව දිනන දකුණ චෝදනා කරයි Sinhala

ඩොලර් මිලියන 2.5ක භාණ්ඩාගාර සොරකමේ මූලිකයන් ආරක්ෂා කිරීමට COPF උත්සාහ කරන බව දිනන දකුණ චෝදනා කරයි

විපක්ෂ දේශපාලන කණ්ඩායම වන දිනන දකුණ, ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩාගාරයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5ක් සොරකම් කිරීම සඳහා වගකිව යුතු අය ආරක්ෂා කිරීමට මහජන මූල්‍ය කමිටුව…

20 Jul 2026 Discuss