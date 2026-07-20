යුරෝපීය සංගමයේ දැඩි හරිත ප්රමිතීන් සපුරාලීමට ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන් කාලය සමඟ තරඟ කරති
නව යුරෝපීය සංගම් තිරසාරත්ව රෙගුලාසි ශ්රී ලංකාවේ අපනයන පරිසරය නැවත හැඩගස්වයි
යුරෝපීය සංගමය විසින් හඳුන්වා දුන් පුළුල් නව තිරසාරත්ව රෙගුලාසි කට්ටලයකට අනුකූල වීම සඳහා ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන් ක්රමයෙන් වැඩෙන පීඩනයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, අනුකූලතා අවසන් දිනයන් ළඟා වෙද්දී ව්යාපාරයන් දැඩි පරිසර හා සමාජ ප්රමිතීන්ට සරිලන පරිදි තම කටයුතු සකස් කරගැනීමට බලවත් වෙහෙසක් දරමින් සිටිති.
නව නීති රීති දේශීය අපනයනකරුවන්ට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
යුරෝපීය සංගමයේ යාවත්කාලීන තිරසාරත්ව රාමුව, ලෝකයේ වඩාත්ම ලාභදායී වෙළෙඳ කලාපයන්ගෙන් එකක් වෙත ප්රවේශය ඉල්ලා සිටින අපනයනකරුවන් කෙරෙහි ඉතා විශාල ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරයි. සමාගම් දැන් වගකිවයුතු ප්රභව ක්රමවේදයන්, අඩු කාබන් අනුපාතයන් හා ශ්රම සහ පරිසර ප්රමිතීන්ට අනුකූලතාව — අවසාන නිෂ්පාදන අවස්ථාවේදී පමණක් නොව, සිය සමස්ත සැපයුම් දාම පුරාවටම — ප්රදර්ශනය කිරීමට බැඳී සිටිති.
ඇඟලුම්, තේ, කුළු බඩු සහ රබර් ප්රධාන අපනයන අංශ ලෙස ගත් ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, මෙහි ඇඟවීම් ඉතා වැදගත් වේ. විශේෂයෙන් කුඩා හා මධ්යම ප්රමාණයේ ව්යාපාර බොහොමයකට, සම්පූර්ණ අනුකූලතාව ළඟා කරගැනීමේ පිරිවැය හා සංකීර්ණත්වය දරාගත නොහැකි අභියෝගයක් බවට පත්විය හැකිය.
අවධානයට ලක්වන ප්රධාන අංශ
- සැපයුම් දාම විනිවිදභාවය පිළිබඳ අවශ්යතාවලට මුහුණ දෙන ඇඟලුම් හා රෙදිපිළි නිෂ්පාදකයින්
- පරිසර හා සාධාරණ ශ්රම මිම්ම සපුරාලීමට බැඳී සිටින තේ අපනයනකරුවන්
- වනාන්තර විනාශය හා සම්බන්ධ නිසි කඩිසරකම් නීතිවලට යටත් කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන සැපයුම්කරුවන්
- තිරසාර ප්රභව සාධනය කිරීමට අවශ්ය රබර් හා පොල් පදනම් කරගත් නිෂ්පාදන අපනයනකරුවන්
කර්මාන්ත ක්ෂේත්රයේ කනස්සල්ල සහ රජයේ ප්රතිචාරය
ප්රමාණවත් රජයේ සහාය, තාක්ෂණික සහාය සහ ධාරිතා ගොඩනැගීමේ වැඩසටහන් නොමැතිව, ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන් ගණනාවකට යුරෝපීය වෙළෙඳපොළේ ඔවුන්ගේ පිහිටීම සම්පූර්ණයෙන්ම අහිමිවීමේ අවදානමක් ඇති බව වෙළෙඳ කර්මාන්ත නියෝජිතයින් ශ්රේෂ්ඨ කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත. යුරෝපීය සංගමය ශ්රී ලංකාවේ වැදගත්ම වෙළෙඳ හවුල්කරුවන්ගෙන් එකක් ව සිටින අතර, වෙළෙඳ ප්රවේශයේ ඕනෑම බාධාවක් රටේ අර්බුද-පසු ප්රකෘතිය ළඟා කර ගැනීමේ ගමනේ දී බරපතල ආර්ථික ප්රතිවිපාක ඇති කළ හැකිය.
නව තිරසාරත්ව මිම්ම සපුරාලීමට අසමත් වන අපනයනකරුවන්ට යුරෝපීය වෙළෙඳපොළෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම බැහැර කරනු ලැබීමේ අවදානමක් ඇති බැවින්, අනුකූලතාව රෙගුලාතෝරි බැඳීමක් පමණක් නොව ආර්ථික පැවැත්මේ ප්රශ්නයක් බවට ද පත්ව ඇත.
ව්යාපාරයන්ට — විශේෂයෙන් කුඩා ක්රියාකාරීන්ට — අවශ්ය කාරණා පිළිබඳ අවබෝධය ලබාදීමට සහ අවසන් දිනයන් ක්රියාත්මක වීමට පෙර අනුකූලතාව කරා ප්රායෝගික පියවර ගැනීමට සහාය වීම සඳහා, ඉලක්කගත උපදේශන සේවා සහ මූල්ය යාන්ත්රණ දියත් කරන ලෙස අධිකාරීන් හා වෙළෙඳ ප්රවර්ධන ආයතනවලට ශ්රේෂ්ඨ ලෙස ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.
හරිත වෙළෙඳාම කරා ගමන් කරන පුළුල් ගෝලීය වෙනසක්
යුරෝපීය සංගමයේ මෙම පියවර, වෙළෙඳ ප්රවේශය පරිසර හා සමාජ වගකීම හා සම්බන්ධ කිරීමේ පුළුල් ජාත්යන්තර ප්රවණතාවක පිළිබිඹුවකි. ප්රධාන ආර්ථිකයන් ඔවුන්ගේ හරිත වෙළෙඳ නිර්ණායකයන් දැඩි කරද්දී, ලෝක වේදිකාවේ තරඟකාරී ව සිටීමේ ශ්රී ලංකාවේ හැකියාව ඉදිරියේදී බොහෝ දුරට රඳා පවතිනු ඇත්තේ, අපනයන ක්ෂේත්රයට කෙතරම් ශීඝ්රව හා ඵලදායී ලෙස තිරසාර ක්රමවේදයන් වැළඳගත හැකිද යන්න මත
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.