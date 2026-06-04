ශ්රී ලංකා වෘද්ධාගාර ගින්නෙන් වැඩිහිටියන් දොළොස් දෙනෙකු දිවි අහිමි වෙයි
වැඩිහිටි සත්කාර මධ්යස්ථානයට ඛේදවාචකය덮쳐
ශ්රී ලංකාවේ වැඩිහිටි සත්කාර නිවාසයක ඇති වූ දරුණු ගින්නකින් අවම වශයෙන් දොළොස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, මෙය මෑත කාලයේ රටේ අසරණ වැඩිහිටි ජනතාවට බලපෑ ඛේදජනකම සිදුවීම් අතරට ගැනෙන බව බලධාරීන් පවසයි.
ගිනිදැල්වලට ජීවිත හිමිකර ගත් අය
ගින්න ඇතිවූ අවස්ථාවේ මිය ගිය දොළොස් දෙනාම එම සත්කාර මධ්යස්ථානයේ නේවාසිකයන් විය. හදිසි සේවා කණ්ඩායම් ක්ෂණිකව අවදානම් ස්ථානයට යවනු ලැබූ නමුත්, බොහෝ නේවාසිකයන් ආරක්ෂිතව ඉවත් කර ගැනීමට පෙර ගිනිදැල් ජීවිත ගිල ගත්තේය. මෙම සිදුවීම ප්රාදේශීය ජනතාව කම්පාවට පත් කළ අතර, දිවයිනේ සත්කාර නිවාසවල පවත්වාගෙන යන ආරක්ෂිතත්ව ප්රමිතීන් පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු කර ඇත.
ආරක්ෂිතත්ව ප්රමිතීන් පිළිබඳ කනස්සල්ල
මෙම ඛේදවාචකය හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාව පුරා ඇති වැඩිහිටි සත්කාර ආයතනවල ගිනි ආරක්ෂිතත්ව පියවරයන්හි ප්රමාණාත්මකභාවය සම්බන්ධයෙන් සුභසාධන ක්රියාකාරීන් සහ රජයේ නිලධාරීන් අතර පුළුල් කනස්සල්ලක් ඇති වී ඇත. මතු කරනු ලබන ප්රධාන කරුණු අතර:
- ගිනි නිවීමේ සහ එළාම් පද්ධතිවල ලබාගැනීමේ හැකියාව හා ක්රියාකාරිත්වය
- වැඩිහිටි සහ ශාරීරිකව අබල නේවාසිකයන් සඳහා හදිසි ඉවත් කිරීමේ ක්රියා පටිපාටි
- සත්කාර මධ්යස්ථාන පිළිබඳ නියාමක අධීක්ෂණය සහ නිතිපතා පරීක්ෂාව
- හදිසි ප්රතිචාර ප්රොටෝකෝල සම්බන්ධයෙන් කාර්ය මණ්ඩල පුහුණුව
ක්ෂණික පියවර ගැනීමට බලකිරීම
සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ වැඩිහිටි සුභසාධන සංවිධාන, ගින්නෙහි හේතුව සොයා බැලීම සඳහා ක්ෂණික හා සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන ලෙස ද, රට පුරා ක්රියාත්මක ලියාපදිංචි සහ ලියාපදිංචි නොවූ සියලු වැඩිහිටි සත්කාර නිවාස සඳහා හදිසි ආරක්ෂිතත්ව විගණනයක් සිදු කරන ලෙස ද රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති.
තමන් ආරක්ෂා කර රැකබලා ගැනීම සඳහා යොමු කරන ලද ස්ථානයක දී වැඩිහිටියන් දොළොස් දෙනෙකු මිය යාම, ශීඝ්ර වගවීමක් සහ ක්රමවේද ප්රතිසංස්කරණයක් ඉල්ලා සිටින ඉවසිය නොහැකි ඛේදවාචකයකි.
ගින්නෙහි නිශ්චිත හේතුව සහ ජීවිත හානියට කිසියම් නොසැලකිල්ලක් දායක වූවාද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා දැනට පරීක්ෂණ ක්රියාත්මක වන බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෑත දශකවලදී ශ්රී ලංකාවේ වර්ධනය වෙමින් පවතින වැඩිහිටි ජනගහනය, නේවාසික සත්කාර මධ්යස්ථාන කෙරෙහි වැඩි වැඩියෙන් යැපීම ඇරඹූ හෙයින්, දැඩි ආරක්ෂිතත්ව ප්රමිතීන් ක්රියාත්මක කිරීම ජාතික වශයෙන් ඉතා වැදගත් කාරණයක් බවට පත් වී ඇත.
Comments (0)