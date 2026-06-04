ශ්රී ලංකාවේ භාණ්ඩාගාරයට අන්තර්ජාතික මුදල් අරමුදලේ (IMF) දිගින් දිගටම ක්රියාත්මක වන ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහන යටතේ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක නැවුම් ගෙවීමක් ලැබී ඇති අතර, එය දූපත් රාජ්යයේ අස්ථිර ආර්ථික යථාතත්ත්වයට පත්වීමේ උත්සාහයන්ට සැලකිය යුතු ශක්තියක් ලබා දී තිබේ.
ආර්ථික ස්ථාවරීකරණය සඳහා තීරණාත්මක අරමුදල් එන්නතක්
මෙම නවතම කොටස, IMF සමඟ ශ්රී ලංකාවේ ව්යුහගත සහභාගිත්වයේ තවත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරන අතර, ස්වාධීනත්වයෙන් පසු රටේ ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමට රට දිගටම කටයුතු කරමින් සිටී. මෙම අරමුදල් රජයේ විදේශ සංචිත ශක්තිමත් කිරීමට සහ ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහනේ කොඳු නාරටිය වන රාජකීය ඒකාබද්ධතා පියවරයන්ට සහාය දැක්වීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
2022 වර්ෂයේ සිදු වූ ව්යසනකාරී ආර්ථික කඩා වැටීමෙන් පසු ශ්රී ලංකාව IMF හි දීර්ඝ කාලීන අරමුදල් පහසුකම් එකඟතාවයකට (Extended Fund Facility) ඇතුළු විය. එම කඩා වැටීම රට විදේශ විනිමය හිඟකමට ගොදුරු කරමින්, ඉන්ධන හා ඖෂධ හිඟකම්, දීර්ඝ විදුලි කප්පාදු සහ ජනතා ජනරෝෂය ඇති කළ අතර, අවසානයේ රජය ද වෙනස් වීමට ඉඩ ප්රස්ථාව සැලසිණි.
ගෙවීම් සමඟ බැඳුණු ප්රතිසංස්කරණ කැපවීම්
IMF වැඩසටහන යටතේ සෑම ගෙවීමක්ම රජය විසින් එකඟ වූ ප්රතිසංස්කරණ මිල්ලු මාලාවක් සපුරාලීම කොන්දේසි කර ඇති අතර, එහි ඇතුළත් වන්නේ ආදායම් එකතු කිරීමේ වැඩිදියුණු කිරීම්, රාජ්ය ව්යාපාර ප්රතිව්යුහගත කිරීම සහ විනිවිද පෙනෙන මූල්ය ප්රතිපත්තිය පවත්වා ගැනීමයි. මෙම නවතම ගෙවීම ලැබීම, බලධාරීන් අරමුදලේ සමාලෝචන නිර්ණායක සපුරාලීම දිගටම කරගෙන ගොස් ඇති බවට සංඥාවකි.
ආර්ථික විශේෂඥයින් සහ මූල්ය විශ්ලේෂකයින් පෙන්වා දී ඇත්තේ, IMF කොටස් වෙත අඛණ්ඩ ප්රවේශය, සෘජු මූල්ය සහාය සඳහා පමණක් නොව, ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිසංස්කරණ ප්රගතිය සමීපව නිරීක්ෂණය කරන අනෙකුත් ජාත්යන්තර ණය හිමියන් සහ සංවර්ධන හවුල්කරුවන්ට විශ්වාසනීයභාවය සංඥා කිරීමට ද ඉතා වැදගත් බවයි.
යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ මඟ තවමත් දිගු ය
ගෙවීම ධනාත්මක දියුණුවක් ලෙස ආදරයෙන් පිළිගත්ත ද, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යථාතත්ත්වයට පත්වීම තවමත් සියුම් අවස්ථාවක පවතින බව මූල්ය නිරීක්ෂකයින් අවවාද කරති. දිගු කාලීන ණය තිරසාරතාව යළි ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අත්යාවශ්ය ක්රියාවලියක් ලෙස සැලකෙන ද්විපාර්ශ්වික හා වාණිජ ණය හිමියන් සමඟ බාහිර ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ ක්රියාවලිය රට තවමත් අවසන් කිරීමේ මාවතේ සිටී.
IMF වැඩසටහන කෙරෙහි රජය තම කැපවීම වරින්වර අවධාරණය කර ඇති අතර, සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරතාව යළි ගොඩනැගීමට, සංචිත ප්රතිනිර්මාණය කිරීමට සහ රට තිරසාර ආර්ථික වර්ධනයේ මාවතට යොමු කිරීමට අරමුණු කරගත් පුළුල් ආර්ථික පුනර්ජීවනය කිරීමේ උපාය මාර්ගයේ ශීලාභිෂේකය ලෙස එය සලකන බව ප්රකාශ කර ඇත.
නවතම අරමුදල් දැන් අතට ලැබී ඇති හෙයින්, ශ්රී ලංකාව ඉතා ගෙවා ගත් ආර්ථික ස්ථාවරීකරණයේ ගම්යතාව පවත්වා ගනිමින්, භාණ්ඩාගාරය වැඩසටහනේ කැපවීම්වලට අනුකූලව සම්පත් කෙතරම් ඵලදායී ලෙස යෙදවීවිද යන්න කෙරෙහි අවධානය යොමු වෙයි.