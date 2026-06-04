Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රුපියල් අවප්‍රමාණය පිළිබඳව හර්ෂ ද සිල්වා බරපතල අනතුරු අඟවයි

04 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
රුපියල් අවප්‍රමාණය පිළිබඳව හර්ෂ ද සිල්වා බරපතල අනතුරු අඟවයි

විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා, එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ මෑත කාලීන අවප්‍රමාණය සම්බන්ධයෙන් බරපතල උද්වේගයක් ප්‍රකාශ කරමින්, මෙම ප්‍රවණතාව රටේ අස්ථිර ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් වීමට සැලකිය යුතු අවදානමක් ඇති කරන බවට අනතුරු අඟවා සිටී.

මුදල් අවප්‍රමාණයට හේතු පිළිබඳව මන්ත්‍රීවරයා අවධානය යොමු කරයි

මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින්, ආචාර්ය ද සිල්වා දේශීය මුදලේ අවප්‍රමාණයට හේතු වන ව්‍යුහාත්මක හා ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධ මූලික සාධක කෙරෙහි අවධානය යොමු කළේය. ආර්ථිකය කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය තවදුරටත් ඛාදනය වීමට පෙර, තත්ත්වය හැසිරවීම සඳහා ආණ්ඩුව ක්ෂණික හා විනිවිද පෙනෙන පියවර ගන්නා ලෙස විපක්ෂ නීතිඥවරයා 촉구 කළේය.

ශ්‍රී ලංකාව තම ඓතිහාසික මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු දුෂ්කර ආර්ථික පරිසරයක් තුළ ගමන් කරමින් සිටින අතර, රුපියලේ ඕනෑම අඛණ්ඩ අවප්‍රමාණයක් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල් වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක ස්ථායීකරණ උත්සාහයන්ට පසුබෑමක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.

සාමාන්‍ය පුරවැසියන්ට ඇති බලපෑම

රුපියල් අවප්‍රමාණය ශ්‍රී ලාංකික පවුල් සඳහා සෘජු ප්‍රතිඵල ගෙන දෙන අතර, විශේෂයෙන් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ, ඉන්ධන සහ ඖෂධ සඳහා ඉහළ ගිය මිල ගණන් කෙරෙහි බලපාන ආනයන පිරිවැය ඉහළ යාම හරහා එය දැනෙනු ඇත. නිවැරදි පියවර ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක නොකළහොත් සාමාන්‍ය ජනතාවට මෙම මුදල් අවප්‍රමාණයේ බරම කොටස දරාගැනීමට සිදුවනු ඇති බව ආචාර්ය ද සිල්වා අවධාරණය කළේය.

  • ආනයන පිරිවැය ඉහළ යාම නැවතත් උද්ධමනය ඉහළ නංවා ලිය හැකිය
  • විදේශ මුදල් වලින් ගෙවිය යුතු ණය ආපසු ගෙවීමේ වගකීම් වඩාත් බරදායක වේ
  • ව්‍යාපාරික විශ්වාසය සහ විදේශ ආයෝජන අපේක්ෂාවන් කෙරෙහි අහිතකර බලපෑමක් ඇති විය හැකිය

ආණ්ඩුවේ වගවීම ඉල්ලා සිටිමින්

මෙම අවප්‍රමාණයට හේතු වන්නේ කුමක්ද යන්න සහ එය ආපසු හැරවීම සඳහා ගනු ලබන සංයුක්ත පියවර මොනවාද යන්න ගැන ආණ්ඩුව ජනතාව සමඟ විනිවිද පෙනෙන ලෙස කටයුතු කළ යුතුය.

ආර්ථික යළි ගොඩනැගීමේ මෙම තීරණාත්මක කාලවකවානුව තුළ වගවීම සහ විවෘත සන්නිවේදනය අත්‍යාවශ්‍ය බව අවධාරණය කරමින්, තම විදේශ විනිමය කළමනාකරණ උපාය මාර්ගය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට සහ ජනතාවට පැහැදිලි පැහැදිලි කිරීම් ලබා දෙන ලෙස ආචාර්ය ද සිල්වා රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

මෙම වර්ධනය ආර්ථික විශ්ලේෂකයන්ගේ සහ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවේ ද අවධානයට ලක් වී ඇති අතර, ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වයේ ප්‍රධාන දර්ශකයක් ලෙස විනිමය අනුපාත චලනයන් බොහෝ දෙනා දැඩි ලෙස නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා පාසල් දරුවන් පස් දෙනෙකුගෙන් එක් දරුවෙකුට වඩා වැඩි පිරිසක් දැනට අපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිනු ලබන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හෙළිදරව් කර ඇති අතර,…

05 Jun 2026
ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට Sinhala

ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට

ශ්‍රී ලංකාවේ ජැව්ලින් ක්‍රීඩා අංශයේ සංවේදනය දනවන රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට කඹ විසි කිරීමේ සිය නම් ඉතිහාසය පිටු පත් කර ඇති අතර, ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ…

05 Jun 2026
රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ Sinhala

රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ

රැකියා ස්ථායිතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල මතු කළ සේවකයන් ඇඳුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් විසින් දොරටු වසා බැහැර කරයි රැකියා සුරක්ෂිතතාව වැඩිදියුණු කරන ලෙස ඉල්ලා සාමූහික…

05 Jun 2026

Comments (0)

Join the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.