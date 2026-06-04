කොළඹ කොටස් හුවමාරුව පහළට වැටෙද්දී ආයෝජකයෝ ස්ථාවර ආදායම් විකල්ප කරා ඇදෙති
ශ්රී ලංකාවේ විකාශනය වෙමින් පවතින ආර්ථික පරිසරය තුළ මුදල් වඩාත් ඵලදායී ලෙස ක්රියාත්මක කළ හැකි ස්ථාන පිළිබඳ පුළුල් නැවත තක්සේරුවක් පිළිබිඹු කරමින්, ආයෝජකයන්ගේ කැමැත්ත කොටස් වෙතින් ස්ථාවර ආදායම් උපකරණ දෙසට යොමු වීම හේතුවෙන් කොළඹ කොටස් හුවමාරුව තම පහළ ගමන් මග දිගටම පවත්වා ගත්තේය.
කොටස් වෙළඳාම පසුබෑමට
ස්ථාවර ආදායම් නිෂ්පාදන සඳහා කොටස් හා සසඳන කල් පැහැදිලි කැමැත්තක් දක්වමින් වෙළඳපොළ සහභාගිවන්නන් ක්රියා කිරීම හේතුවෙන් කොටස් හුවමාරුවේ වෙළඳ ක්රියාකාරකම් සීමිත මට්ටමක රැඳී තිබිණ. මෙම අඛණ්ඩ පරිහානිය, ක්රමයෙන් වැඩිවෙමින් පවතින ආයෝජකයන් පිරිසක් පොළී දෙන උපකරණ හරහා දැන් ලබාගත හැකි සාපේක්ෂව ආකර්ශනීය ප්රතිලාභවලට ප්රතිචාර දක්වමින් තම ආයෝජන කළඹ නැවත සකස් කර ගනිමින් සිටින බවට සංඥා කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ දිගුකාලීන ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු මූල්ය වෙළඳපොළ අඛණ්ඩව සකස් වෙමින් පවතින අතරතුර, බොහෝ ආයෝජකයන් කොටස් වෙළඳපොළේ අස්ථාවරත්වය මැද ගමන් කිරීමට වඩා ස්ථාවර ආදායම් ප්රතිලාභවල සුරක්ෂිතතාවය හා අනාවැකි කිව හැකි බව කැමති කරගනිමින් ඒ දෙසට යොමු වෙමින් සිටිති.
ස්ථාවර ආදායම ජය ගන්නේ ඇයි
භාණ්ඩාගාර බිල්පත්, භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සහ ස්ථාවර තැන්පතු ඇතුළු ස්ථාවර ආදායම් උපකරණ නැවත අලුත් අවධානයක් ලබාගෙන ඇත්තේ, රටේ පොළී අනුපාත කොටස් ආයෝජනයට ප්රතිදෙසෙහි තරඟකාරී විකල්ප ලෙස ඒවා සලකා ගත හැකි මට්ටමක රැඳී තිබීම හේතුවෙනි. අවදානමෙන් ඈත් ආයෝජකයන් සහ ආයතනික ක්රීඩකයන් යන දෙකටම, මෙම නිෂ්පාදනවල සහතික කළ ප්රතිලාභ ව්යුහය සැලකිය යුතු ආකර්ශනයක් ගෙන දෙයි.
- භාණ්ඩාගාර බිල්පත් හා බැඳුම්කර තරඟකාරී අස්වැන්නක් ලබා දීම දිගටම කරගෙන යයි
- වාණිජ බැංකුවල ස්ථාවර තැන්පතු සිල්ලර ආයෝජකයන් අතර ආකර්ශනීය ලෙස රැඳී ඇත
- අවදානම කෙරෙහි අඩු ඇල්ම, කොටස් වෙළඳාමෙන් ඈත්වීමේ මෙම හැරවීම තවදුරටත් ගෙන යයි
පුළුල් වෙළඳපොළ ඇඟවුම්
කොටස් මිල අඛණ්ඩව පහළ යෑම, කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ කෙටි කාලීන ගති ගැන ප්රශ්න මතු කරයි. පොළී අනුපාත පරිසරය සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වන තෙක් හෝ ආයතනික ඉපැයීම් ශක්තිමත් වර්ධන සංඥා ලබා දෙන තෙක්, ස්ථාවර ආදායමේ ගුරුත්වාකර්ශනය කොටස් වෙළඳපොළේ උද්යෝගය නිරෝධනය කර ගනු ඇති බව විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රාග්ධන වෙළඳපොළ නැවත ගතිකත්වය ලබා ගැනීම සඳහා, සැලකිය යුතු ප්රමාණයකින් කොටස් වෙළඳාම කරා අරමුදල් නැවත ආකර්ශනය කර ගැනීමට, වැඩිදියුණු වූ ආයෝජක විශ්වාසය, ශක්තිමත් සාර්ව ආර්ථික දර්ශක සහ වඩාත් හිතකර පොළී අනුපාත දැක්ම යන සාධකවල සංයෝජනයක් අවශ්ය විය හැකිය.
වත්මන් ප්රවණතාවේ ප්රතිලෝමයක් ඇති කළ හැකි ඕනෑම ප්රතිපත්ති සංඥාවක් හෝ ආර්ථික දත්ත සඳහා, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ වෙළඳපොළ නිරීක්ෂකයෝ සැලකිල්ලෙන් කන් දී සිටිනු ඇත.
Comments (0)