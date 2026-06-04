සුරේෂ් සල්ලේගේ මනෝචිකිත්සක තක්සේරු ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන් කොළඹ අධිකරණය ජූනි 10 වෙනිදා තීරණය දක්වයි
හිටපු රාජ්ය ඔත්තු සේවා (SIS) අධ්යක්ෂ සුරේෂ් සල්ලේගේ මානසික සෞඛ්ය තක්සේරුවක් සිදු කරන ලෙස මනෝචිකිත්සක ආයතනයක අධ්යක්ෂවරයාට නියෝග කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන් කොළඹ කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණය ජූනි 10 දිනය තීරණය ප්රකාශ කිරීමේ දිනය ලෙස නියම කර ඇත.
අධිකරණය ඉදිරියේ බරපතල චෝදනා රාශියකට මුහුණ දෙන සල්ලේ සම්බන්ධ පවතින නීතිමය කටයුතුවල ඉදිරි ගමනට මෙම තීරණය සැලකිය යුතු転機yක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ඉල්ලීමේ පසුබිම
මහේස්ත්රාත් අධිකරණය ඉදිරිපිට ඉදිරිපත් වී ඇති අයදුම්පත මඟින් සල්ලේට විධිමත් මනෝචිකිත්සක තක්සේරුවකට ලක් වන ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර, එය නඩු කටයුතු ඉදිරියට යන ආකාරය කෙරෙහි සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය. විත්තිකරුට නඩු විභාගයකට මුහුණ දීමේ මානසික හැකියාව ඇත්දැයි තීරණය කිරීමට හෝ කෙසේ හෝ කියන ලද වැරදි සිදු වූ අවස්ථාවේ ඔවුන්ගේ මනෝභාවය අවබෝධ කර ගැනීමට 形事 නඩු කටයුතුවලදී මෙවැනි තක්සේරු සමහර විට ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.
ජූනි 10 වෙනිදා ලැබෙන අධිකරණ තීරණය, මෙම තක්සේරුව ඇණවුම් කරනු ලැබේද යන්න නිශ්චිත කරනු ඇති අතර, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නඩුවේ ගමන් මග හැඩ ගැසිය හැකිය.
නඩුවේ වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාවේ බුද්ධි අංශයේ කැපී පෙනෙන චරිතයක් වන සුරේෂ් සල්ලේ, සැලකිය යුතු මහජන හා නීතිමය පරීක්ෂණයන්ගේ කේන්ද්රයේ සිටී. රටේ ආරක්ෂක යාන්ත්රණය තුළ ඔහු දැරූ ජ්යෙෂ්ඨ ඉහළ තනතුර හේතුවෙන් ඔහුගේ නඩුව පුළුල් අවධානයක් ලබාගෙන ඇත.
නීති නිරීක්ෂකයන් මෙන්ම මහජනතාව ද නඩු කටයුතු ඉතා සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, ජූනි 10 වෙනිදා ලැබෙන තීරණය, කලින් සිට ළං ව නිරීක්ෂණය කෙරෙන මෙම නඩුවේ ඊළඟ පියවර සම්බන්ධව වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
Comments (0)