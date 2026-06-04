එක්සත් ජනපද කම්කරු තීරු බදු තර්ජනය සම්බන්ධයෙන් ඉක්මනින් ක්රියා කරන ලෙස සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් ආයතනය රජයෙන් ඉල්ලයි
එක්සත් ජනපදය විසින් නිවේදනය කරන ලද 12.5%ක කම්කරු සම්බන්ධිත තීරු බදු යෝජනාව පිළිබඳව සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් ආයතනය අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කරමින්, රටේ තීරණාත්මක අපනයන කර්මාන්ත ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා රජය වොෂින්ටනය සමඟ ඉක්මනින් සාකච්ඡා ආරම්භ කරන ලෙස බලකර සිටී.
ශ්රී ලංකාවේ අපනයන ක්ෂේත්රයට තීරණාත්මක මොහොතක්
ශ්රී ලංකාවේ ව්යාපාරික ප්රජාවේ පුළුල් නියෝජනයක් දරන චේම්බරය, යෝජිත ඇමරිකානු තීරු බදු පියවරෙහි විය හැකි ආර්ථික බලපෑම සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල පළ කර ඇත. කම්කරු ප්රමිතීන් හා සම්බන්ධ මෙම බද්ද, එක්සත් ජනපදය තම වැදගත්ම ජාත්යන්තර වෙළඳපොළවලින් එකක් ලෙස සලකන ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට සැලකිය යුතු ලෙස බලපෑ හැකිය.
තීව්ර ලෙස සකස් කරන ලද ආයාචනයක දී, චේම්බරය රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේ ඇමරිකානු බලධාරීන් සමඟ ඉහළ මට්ටමේ රාජ්ය තාන්ත්රික හා වෙළඳ සාකච්ඡා ප්රමාදයකින් තොරව ආරම්භ කරන ලෙසයි. ඉක්මන් සහභාගිත්වය රටේ අපනයන තරඟකාරිත්වය ආරක්ෂා කිරීමේ යතුර බව ද ඔවුහු අවධාරණය කළහ.
අපනයනකරුවන් ක්රමයෙන් වැඩෙන පීඩනයකට මුහුණ දෙති
ශ්රී ලංකාවේ අපනයන ක්ෂේත්රය, විශේෂයෙන් ඇඳුම් හා වස්ත්ර කර්මාන්තය, ඇමරිකානු වෙළඳපොළ ප්රවේශය මත බෙහෙවින් රඳා පවතී. ඕනෑම අමතර තීරු බදු බරක් ශ්රී ලාංකික භාණ්ඩවල මිල තරඟකාරිත්වය ක්ෂය කළ හැකි අතර, එවැනි පියවරයන්ට යටත් නොවන තරඟකාරී රටවල් දෙසට ගැනුම්කරුවන් යොමු වීමට ඉඩකඩ ඇත.
- යෝජිත තීරු බද්ද 12.5%ක් වන අතර එය එක්සත් ජනපදය විසින් නියම කරන ලද කම්කරු සම්බන්ධිත කොන්දේසිවලට සම්බන්ධ වේ.
- ශ්රී ලංකාවේ ඇඳුම් හා රෙදිපිළි ක්ෂේත්රය, මෙම තීරු බද්ද ක්රියාත්මක වුවහොත් වඩාත් ම අවදානමට ලක්වන කර්මාන්ත අතර වේ.
- වෙළඳ හා විදේශ කටයුතු අමාත්යාංශ සම්බන්ධ කරගත් සම්බන්ධීකෘත රජයේ ප්රතිචාරයක් අවශ්ය බව සිලෝන් චේම්බරය අවධාරණය කර ඇත.
චේම්බරය ක්රියාශීලී රාජ්ය තාන්ත්රිකත්වයට බල කරයි
ශ්රී ලාංකික ව්යාපාරිකයන්ට හා කම්කරුවන්ට ඇතිවිය හැකි ඕනෑම අහිතකර බලපෑමක් අවම කිරීම සඳහා කාලෝචිත හා උපායමාර්ගික ප්රතිචාරයක් අත්යවශ්ය බව අවධාරණය කරමින්, සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් ආයතනය අදාළ රජයේ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ ඔවුන්ගේ ඇමරිකානු සගයන් සමඟ ක්රියාශීලී ලෙස සම්බන්ධ වන ලෙසයි.
ශ්රී ලංකාව වගකිවයුතු හා අනුකූල වෙළඳ හවුල්කාරයෙකු ලෙස ස්ථානගත කර ගත යුතු බවත්, ඕනෑම රාජ්ය තාන්ත්රික ව්යාපෘතියක කොටසක් ලෙස කම්කරු අයිතිවාසිකම් හා ජාත්යන්තර ප්රමිතීන් සඳහා රටේ පවතින කැපවීම ඉස්මතු කළ යුතු බවත් චේම්බරය තවදුරටත් සඳහන් කළේය.
ශ්රී ලංකාව තවමත් ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ප්රකෘතිමත් වීමේ ගමනේ යෙදී සිටින බැවින්, අවදානම ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක පවතී. මෙම අවස්ථාවේ දී අපනයන ආදායම් කඩාකප්පල් වීමක් සිදු වුවහොත්, දුෂ්කර ලෙස ලබා ගත් ආර්ථික ජයග්රහණ කෙරෙහි අහිතකර ලෙස බලපෑ හැකි අතර, රටේ ගෙවුම් ශේෂය මත ද අතිරේක පීඩනයක් එල්ල විය හැකිය.
රජයේ ප්රතිචාරය අපේක්ෂාවෙන්
වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට, චේම්බරයේ ආයාචනයට රජය විසින් නිල ප්රතිචාරයක් ලබා දී නොතිබුණි. කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් හා අපනයනකරුවන් දැඩි අවධානයෙන් බලා සිටින්නේ, ගෝලීය වේදිකාවේ ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික අවශ්යතා ආරක්ෂා කරන කොන්දේසි සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වොෂින්ටනය සමඟ සංවාදයක් ඇරඹීමට බලධාරීන් තීරණාත්මක ලෙස ක්රියා කරනු ඇතැයි යන බලාපොරොත්තුවෙනි.
Comments (0)