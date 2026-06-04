මිලියන 2.5ක ඩිජිටල් මූල්ය වංචා අවාරයෙන් පසු ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ශක්තිමත් සයිබර් ආරක්ෂාවක් පොරොන්දු වෙයි
CBSL විශාල සයිබර් ආරක්ෂණ කඩකිරීමකට ප්රතිචාර දක්වයි
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) ඩොලර් මිලියන 2.5කට ආසන්න අලාභයක් සිදු කළ සයිබර් වංචා සිද්ධියකින් පසුව, රටේ මූල්ය පද්ධතිය පුරා සැලකිය යුතු ලෙස දැඩි ආරක්ෂක පියවර ක්රියාත්මක කිරීමට අධිෂ්ඨාන කර ඇත. මෙම සිද්ධිය ශ්රී ලංකාවේ ඩිජිටල් බැංකු යටිතල පහසුකම්වල අවදානම පිළිබඳ බරපතළ සැකසුලු මතු කර ඇත.
මූල්ය අංශය සඳහා අවදිවීමේ සංඥාවක්
මෙම සිද්ධිය ශ්රී ලංකාවේ බැංකු හා මූල්ය ප්රජාව කම්පනයට පත් කරමින්, කලාපයේ මූල්ය ආයතන ඉලක්ක කරගත් දක්ෂ සයිබර් අපරාධකරුවන් ඉදිරිපත් කරන වර්ධනශීලී තර්ජනය ඉස්මතු කර ඇත. දිවයිනේ ඩිජිටල් ගනුදෙනු අඛණ්ඩව ඉහළ යත්ම, මාර්ගගත මූල්ය ක්රියාකාරකම් හා සම්බන්ධ අවදානම් ද එම වේගයෙන්ම ඉහළ යන බවට විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.
ශ්රී ලංකාවේ බලපත්රලාභී සියලුම බැංකු හා මූල්ය ආයතන අධීක්ෂණය කරන ශීර්ෂ නියාමන අධිකාරිය ලෙස කටයුතු කරන මහ බැංකුව, තත්ත්වයේ බරපතළකම පිළිගනිමින්, නිවැරදි ක්රියාමාර්ග ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මහජනතාව සනසා ලීමට ඉක්මනින් ඉදිරිපත් විය.
ප්රතිසංස්කරණ හා වගවීම පිළිබඳ පොරොන්දු
කඩකිරීමට ප්රතිචාර වශයෙන්, CBSL අනාගත සයිබර් තර්ජනවලින් ආයතන හා පාරිභෝගිකයන් යන දෙපාර්ශ්වය ම ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නිර්මාණය කළ වැඩිදියුණු කළ ආරක්ෂක පියවර මාලාවක් ක්රියාත්මක කිරීමට කැපවී ඇත. විශේෂ අවධානයක් යොමු කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂිත ප්රධාන ක්ෂේත්ර අතර:
- බලපත්රලාභී මූල්ය ආයතන පුරා සයිබර් ආරක්ෂණ ප්රොටෝකෝල ශක්තිමත් කිරීම
- සැක සහිත ගනුදෙනු හඳුනාගෙන ඒවාට ප්රතිචාර දැක්වීම සඳහා තත්යකාලීන අධීක්ෂණ පද්ධති වැඩිදියුණු කිරීම
- වංචා විමර්ශනවලදී බැංකු හා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණය ශක්තිමත් කිරීම
- ඩිජිටල් මූල්ය සේවා පාලනය කරන පවතින නියාමන රාමු සමාලෝචනය කර යාවත්කාලීන කිරීම
ඩිජිටල් අවදානම් පිළිබඳ වර්ධනශීලී කනස්සල්ල
මෑත වසරවලදී ශ්රී ලංකාව වඩාත් ඩිජිටල්කරණය වූ ආර්ථිකයක් දෙසට ආක්රමණශීලී ලෙස ඉදිරියට ගොස් ඇති අතර, ජංගම බැංකු, මාර්ගගත ගෙවීම් සහ fintech සේවාවන් ඉතා ඉක්මනින් පුළුල් වෙමින් ඇත. කෙසේ වෙතත්, මෙම පරිවර්තනය සයිබර් අපරාධකරුවන් සඳහා නව ප්රවේශ ස්ථාන ද නිර්මාණය කර ඇති අතර, නවතම වංචා සිද්ධිය තාක්ෂණික ප්රගතිය සමඟ පියවර ගැළපෙන ශක්තිමත් ආරක්ෂිත යටිතල පහසුකම්වල හදිසි අවශ්යතාව අවධාරණය කරයි.
දැඩි ආරක්ෂාවන් සඳහා මහ බැංකුවේ කැපවීම, ඩිජිටල් ආර්ථිකය සමඟ සමගාමීව නියාමන අධීක්ෂණය ද පරිණාමය විය යුතු බවත්, එසේ නොමැතිනම් ආයතන සහ සාමාන්ය පුරවැසියන් සැලකිය යුතු මූල්ය හානිකර තත්ත්වයකට නිරාවරණය වීමේ අවදානම ඇති බවත් පිළිගැනීමක් සංඥා කරයි.
මහජන විශ්වාසය අවදානමේ
මූල්ය විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දී ඇත්තේ, ක්ෂණික මූල්ය පාඩුවෙන් ඔබ්බට, මෙවැනි සිද්ධීන් ඩිජිටල් බැංකු පද්ධති කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය ඛාදනය කිරීමේ අවදානම දරන බවත් — ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික නවීකරණ ප්රයත්නයන් මන්දගාමී කළ හැකි හැඟීමක් බවත් ය. විශ්වාසය නැවත ගොඩනැගීමට ශක්තිමත් තාක්ෂණික ආරක්ෂාවන් පමණක් නොව, මහ බැංකුව සහ සම්බන්ධ ආයතන යන දෙකින්ම වැඩි විනිවිදභාවයක් ද අවශ්ය වේ.
CBSL ඉදිරි සති කිහිපය තුළ සියලු නියාමිත ආයතන වෙත වැඩිදුර මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒ මගින් අංශය පුරා සයිබර් ආරක්ෂා ප්රමිතීන් යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා නිශ්චිත අනුකූලතා අවශ්යතා හා කාල රාමු ද දක්වනු ඇත.