සත්කාර නිවාස ඛේදවාචකය: මධ්යම රාත්රී ගිනි ගැනීමකින් දිවි 12ක් හානිවීමෙන් පසු හිමිකරු අත්අඩංගුවට
ශ්රී ලංකාවේ සත්කාර නිවාසයක හිමිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, රාත්රී කාලයේ ඇති වූ දරුණු ගිනි ගැනීමකින් අවම වශයෙන් පුද්ගලයින් 12 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇති බව නිලධාරීන් පවසයි.
සත්කාර පහසුකම් ගිනි දැල්වල ගිලී යයි
මාරාන්තික ගිනිය රාත්රී කාලයේ නේවාසික සත්කාර නිවාසය තුළ ඇති වූ අතර, දැල්වෙන ගිනි දැල් පහසුකම හරහා ව්යාප්ත වීමත් සමඟ බලධාරීන් ප්රතිචාර දැක්වීමට වෙරදරන්නට සිදු විය. හදිසි ගිලන් රථ සේවා දිවා රෑ නොබලා සිදුවූ ස්ථානයට ළඟා වූ නමුත්, ගිනිය පාලනයට ගැනෙන්නට පෙර නිවාසිකයින් 12 දෙනෙකුගේ ජීවිත හානි සිදු විය.
මෙම සිදුවීම රට පුරා කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, දිවයිනේ පුරා ක්රියාත්මක වන සත්කාර නිවාසවල ආරක්ෂක ප්රමිතීන් සහ නියාමන අධීක්ෂණය පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු කර ඇත.
හිමිකරු අත්අඩංගුවට
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් ඛේදවාචකයෙන් පසු ශීඝ්රයෙන් ක්රියාත්මක වූ අතර, ගිනිය ඇති වූ හේතුව සම්බන්ධ විමර්ශන ආරම්භ වීමත් සමඟ සත්කාර නිවාසයේ හිමිකරු අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. ගිනිය ඇතිවීමට හේතු වූ නිශ්චිත තත්ත්වයන් නිලධාරීන් තවමත් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, අත්අඩංගුවට ගැනීම මගින් බලධාරීන් මෙම කරුණ ඉතා බැරෑරුම් ලෙස සලකන බව ප්රකාශ වේ.
වගවීමට ඇමතුම්
ජීවිත හානිවීමේ මෙම ව්යසනය ශ්රී ලංකාවේ සත්කාර නිවාස බලපත්ර ලබා දෙන, අධීක්ෂණය කරන සහ ආරක්ෂක ප්රමිතීන්ට වගකිව යුතු ආකාරය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක සමාලෝචනයක් සඳහා පුළුල් ඉල්ලීම් ඇති කර ඇත. උපදේශන කණ්ඩායම් සහ මහජනතාව මරණ ගැන දුක හා කෝපය ප්රකාශ කර ඇති අතර, ඔවුන් අතර බොහෝ දෙනෙකු වැඩිහිටි හෝ අවදානමට ලක්විය හැකි නිවාසිකයින් බව විශ්වාස කෙරේ.
- රාත්රී කාලීන ගිනිය හේතුවෙන් අවම වශයෙන් පුද්ගලයින් 12 දෙනෙකු මිය ගිය බව තහවුරු විය
- සත්කාර නිවාසයේ හිමිකරු බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත
- ගිනිය ඇති වූ හේතුව සම්බන්ධ විමර්ශනයක් දැනට පවතී
- රට පුරා සත්කාර නිවාස ආරක්ෂක නීති රීති පිළිබඳ සැලකිලිමත් භාවය ඉහළ ගොස් ඇත
සිදුවීම්වල සම්පූර්ණ අනුක්රමය ස්ථාපිත කිරීමට විමර්ශකයින් වැඩ කරන අතරතුර ඉවසීමෙන් සිටින ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී. නිල විමර්ශනයේ සොයාගැනීම් මත රඳා පවතිමින් තවදුරටත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් හෝ නීතිමය කටයුතු සිදුවිය හැකිය.
සමාජයේ වඩාත්ම අවදානමට ලක්විය හැකි පුද්ගලයින් රැකබලා ගන්නා පහසුකම්වල දැඩි ආරක්ෂක ප්රොටෝකෝල සඳහා ඇති තීරණාත්මක අවශ්යතාව සිහිගන්වා දෙන බැරෑරුම් මතක් කිරීමක් ලෙස මෙම ඛේදවාචකය සේවය කරයි.
Comments (0)