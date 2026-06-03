Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය අංශය ශක්තිමත් කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 200ක ණයක් ලබා දෙයි

03 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය අංශය ශක්තිමත් කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 200ක ණයක් ලබා දෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය අංශය තහවුරු කිරීමේ අරමුණින් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) විසින් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 200ක සුවිශේෂී ණයක් අනුමත කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ අඛණ්ඩ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ප්‍රයත්නයන්හි වැදගත් පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

මූල්‍ය ස්ථාවරත්වයට තීරණාත්මක ශක්තිමත් කිරීමක්

ස්වාධීනත්වයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දුන් දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව රට ආර්ථිකය යළි ගොඩනඟා ගනිමින් සිටින මෙවේලේ, බහු පාර්ශ්වීය ණය දෙන ආයතනයේ මෙම තීරණය ගනු ලැබ ඇත. ආර්ථික පසුබෑමේ උච්ඡස්ථානයේ දී දැඩි ලෙස කැළඹී ගිය රටේ බැංකු හා මූල්‍ය ක්‍රමය කෙරෙහි විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමේ දී මෙම අනුමත අරමුදල් තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නියාමන රාමු වැඩිදියුණු කිරීම, මූල්‍ය ආයතනවල ස්ථිතිස්ථාපකතාව ශක්තිමත් කිරීම සහ කර්මාන්තය පුරා සමස්ත පාලනය පිළිබඳ ප්‍රමිතීන් ඉහළ නංවාලීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය අංශය තුළ ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ ආධාරකිරීම සඳහා මෙම ණය ක්‍රමය සකස් කර ඇත.

මෙම අරමුදල් ඉලක්ක කරන්නේ කුමක් ද

  • මූල්‍ය ආයතනවල නියාමන හා අධීක්ෂණ ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීම
  • බැංකු අංශයේ ස්ථාවරත්වය හා විනිවිදභාවය වැඩිදියුණු කිරීම
  • ශ්‍රී ලංකාවේ යථා තත්ත්ව වැඩසටහනට සම්බන්ධ පුළුල් ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රයත්නයන්ට සහාය වීම
  • ව්‍යාපාර හා පුද්ගලයන් සඳහා මූල්‍ය සේවාවන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීම

පුළුල් යථා තත්ත්ව රාමුවක කොටසක්

ADB හි මෙම නවතම කැපවීම, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට ආධාර කිරීම සඳහා ගෙන යන ව්‍යාපක ජාත්‍යන්තර ප්‍රයත්නයේ කොටසක් සේ අයත් වේ. 2022 දී ස්වෛරී ණය ගෙවීමට නොහැකිතාව ප්‍රකාශ කිරීමෙන් පසු සිට, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF) සහ ද්විපාර්ශ්වික හා බහු පාර්ශ්වීය හවුල්කරුවන් රාශියක් සමඟ සමීපව කටයුතු කරමින් ශ්‍රී ලංකාව සවිස්තරාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කැපවී සිටී.

මූල්‍ය අංශය ආයෝජන යොමු කිරීමේ හා ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් ආධාරකිරීමේ කේන්ද්‍රීය කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බැවින්, ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු කාලීන යථා තත්ත්වයට පත්වීම හා වර්ධනය සඳහා එහි ස්ථාවරත්වය අත්‍යවශ්‍ය වේ.

විශ්ලේෂකයන් ADB හි පියවර ප්‍රණීතව පිළිගෙන ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවට ඉතා හදිසියෙන් අවශ්‍ය දේශීය හා විදේශීය ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමට, ආර්ථික ගතිශීලත්වය පවත්වා ගැනීමට සහ සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරාලීමට ශක්තිමත් මූල්‍ය අංශයක් මූලික වශයෙන් අවශ්‍ය බව ඔවුහු සඳහන් කරති.

මෙම ණය අනුමත කිරීම, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසංස්කරණ ගමනාන්තය කෙරෙහි අඛණ්ඩ ජාත්‍යන්තර විශ්වාසය සහ චිරස්ථායී මූලික ආර්ථික ස්ථාවරත්වයක් ළඟා කර ගැනීමේ එහි කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026