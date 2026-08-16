Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චෙන්නායි හි ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් ආපසු කැඳවීමට නියමිත බව වාර්තා වේ

16 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චෙන්නායි හි ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් ආපසු කැඳවීමට නියමිත බව වාර්තා වේ

චෙන්නායිහි ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නියෝජිතයා ඉක්මනින් ආපසු කැඳවීමට නියමිත බව කරුණු දන්නා ආරංචි මාර්ග පවසන අතර, දකුණු ඉන්දීය නගරයේ දිවයිනේ කොන්සල් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් මාරු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න මතු වෙමින් පවතී.

චෙන්නායිහි රාජ්‍යතාන්ත්‍රික අවිනිශ්චිතතාව

ශ්‍රී ලංකාව හා දෙමළ නාඩු ප්‍රාන්තය අතර ගැඹුරු සංස්කෘතික, ආර්ථික සහ ඓතිහාසික සබඳතා හේතුවෙන් දේශය සතු වඩාත් උපාය මාර්ගිකව වැදගත් කොන්සල් තනතුරු අතරින් එකක් වන චෙන්නායිහි ශ්‍රී ලංකා දූතයාගේ තනතුර කොළඹ විසින් සමාලෝචනය කරමින් ඇති බව කියැවේ. ශ්‍රී ලංකා විදේශ අමාත්‍යාංශය විසින් නිල තහවුරු කිරීමක් සිදු කර නොමැති නමුත්, රාජ්‍යතාන්ත්‍රික කවයන් තුළ ඒ පිළිබඳ කතාබහ දිනෙන් දිනම වැඩිවෙමින් පවතී.

පාක් සමුද්‍ර සන්ධිය හරහා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ පවතින භාෂික හා වාර්ගික උරුමය මෙන්ම දීර්ඝකාලීන වෙළඳ හා ගමනාගමන සම්බන්ධතා හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව සමඟ විශේෂ ඈඳීමක් පවත්වාගෙන යන දෙමළ නාඩුවේ කොන්සල් කටයුතු සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙස චෙන්නායි සේවය කරයි.

තනතුරේ උපාය මාර්ගික වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාව සහ දෙමළ නාඩුව අතර සබඳතා කළමනාකරණය කිරීමේදී චෙන්නායිහි කොන්සල් කාර්යාලය ඉතා ප්‍රධාන භූමිකාවක් ඉටු කරයි; එයට ගමන් ලේඛන පහසු කිරීම, 県ප්‍රවාසික ජනතාව සම්බන්ධ කටයුතු හැසිරවීම සහ ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාම සහාය කිරීම ඇතුළත් වේ. එම කාර්යාලයේ නායකත්වයේ ඕනෑම වෙනසක් රජයන් දෙකෙහිම දැඩි අවධානයට ලක්වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව මෑත වසරවලදී ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ප්‍රයත්න ගෙන ඇති අතර, එහිදී දෙමළ නාඩුව වැදගත් සාධකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. එබැවින් චෙන්නායිට දූතයන් පත් කිරීම හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකව සංවේදී කරුණක් ලෙස සැලකේ.

තවම නිල ප්‍රකාශයක් නැත

වාර්තා කරන මොහොත වන විට, ශ්‍රී ලංකා විදේශ අමාත්‍යාංශය ආපසු කැඳවීමක් හෝ ප්‍රතිස්ථාපනයක් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබිණ. අනුප්‍රාප්තිකයෙකු හඳුනාගෙන ඇත්ද යන්නත්, කිසියම් වෙනස් කිරීමක් සිදු වනු ඇත්නම් එය කවදාද යන්නත් තවමත් අපැහැදිළිය.

රජය වෙනස් වීමෙන් හෝ විදේශ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රමුඛතාවන් වෙනස් වීමෙන් පසු මෙවැනි කොන්සල් කාර්යාල ප්‍රතිසංවිධාන සිදු කිරීම අසාමාන්‍ය නොවන බව දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති; තවද බලයට පත් වූ දා සිට කොළඹ පාලනාධිකාරිය තම රාජ්‍යතාන්ත්‍රික පත්වීම් පිළිබඳ පුළුල් සමාලෝචනයක් සිදු කරමින් ඇත.

නිල තොරතුරු ලැබෙනු සමඟම ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය මෙම සිදුවීම් අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරමින් යාවත්කාලීන තොරතුරු සැපයීමට කටයුතු කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්ස්-ප්‍රෙස් පර්ල් පාරිසරික ව්‍යසනය සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉටු කරන ලෙස කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති Sinhala

එක්ස්-ප්‍රෙස් පර්ල් පාරිසරික ව්‍යසනය සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉටු කරන ලෙස කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති

කොළඹ අගරදගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ, එක්ස්-ප්‍රෙස් පර්ල් නෞකා ව්‍යසනය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සමුද්‍රීය තීරයට සිදු වූ දීර්ඝකාලීන පාරිසරික…

16 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ සෘජු ආයෝජනයට ඕස්ට්‍රේලියානු ආයෝජකයින්ගේ තදබල කැපවීමක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සෘජු ආයෝජනයට ඕස්ට්‍රේලියානු ආයෝජකයින්ගේ තදබල කැපවීමක්

ශ්‍රී ලංකා-ඕස්ට්‍රේලියා ආර්ථික සබඳතාවල නව පරිච්ඡේදයක් ශ්‍රී ලංකාවේ සෘජු ආයෝජන අවස්ථා ලුහුබැඳීමට ඕස්ට්‍රේලියානු ආයෝජකයින්ගේ පිරිසක් නිල වශයෙන් කැපවීම ප්‍රකාශ කර…

16 Aug 2026 Discuss
පිව් සමීක්ෂණයෙන් හෙළිවේ — ශ්‍රී ලංකාව බංග්ලාදේශය ගැන ඉන්දියාවට වඩා හිතකාමී ආකල්පයක් දරයි Sinhala

පිව් සමීක්ෂණයෙන් හෙළිවේ — ශ්‍රී ලංකාව බංග්ලාදේශය ගැන ඉන්දියාවට වඩා හිතකාමී ආකල්පයක් දරයි

වොෂින්ටන් මූලස්ථානය කරගත් පිව් රිසර්ච් සෙන්ටරය විසින් පවත්වන ලද නව සමීක්ෂණයකින් දකුණු ආසියාතික රාජ්‍යයන් බංග්ලාදේශය පිළිබඳව දරන මතයන්හි කැපී පෙනෙන වෙනස්කම්…

16 Aug 2026 Discuss