ළමා අතහැරීම් සහ අපයෝජන පැමිණිලි සංඛ්යාව ශ්රී ලංකාව පුරා බියකරු ලෙස ඉහළ යාම පිළිබඳව NCPA අනතුරු අඟවයි
ශ්රී ලංකාවේ ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය (NCPA) විසින්, අඩු අවධානයෙන් හා අතහැරීමෙන් ළමයින්ට සිදුවන හානිය මෙන්ම ශාරීරික හා මානසික අපයෝජනය සම්බන්ධ පැමිණිලි සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිවී ඇති බව සනාථ කරමින් දැඩි කනස්සල්ල පළ කර ඇත.
ළමා සුභසාධනය පිළිබඳ වර්ධනය වන කනස්සල්ල
මෙම නිවේදනය සිකුරාදා (Friday) NCPA නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ අධ්යක්ෂ සහ නීතිඥ සජීවනී අබේකෝන් මහත්මිය විසින් සිදු කරන ලද අතර, රට පුරා ළමයින්ට සිදුවන අපචාර සම්බන්ධ වාර්තා ලැබෙන සංඛ්යාව ඉහළ යමින් පවතින බව ඇය තහවුරු කළාය.
NCPA විසින් ඉස්මතු කරන ලද කරුණු අතර, රැකවරණය දිය යුතු අය විසින් ළමයින් නොසලකා හැරීම හෝ අතහැරීම සම්බන්ධ සිද්ධීන් මෙන්ම, අඩු වයසේ දරුවන්ට ශාරීරික හා මානසික හානි සිදු කිරීම පිළිබඳ සිද්ධීන් ද ඇතුළත් වේ.
වැඩි සජාගභාවයක් සඳහා ඇරයුමක්
NCPA හි මෙම අනාවරණය, ශ්රී ලංකාවේ ළමයින්ගේ යහපැවැත්ම සුරක්ෂිත කිරීමේදී ජනතාවගේ දැනුවත්භාවය හා සමාජ වගකීම ජයිතව ඉහළ නැංවීමේ හදිසි අවශ්යතාව අවධාරණය කරයි. සැකසහිත ළමා අපයෝජන හෝ නොසලකා හැරීමේ සිද්ධි ප්රමාදයකින් තොරව අදාළ බලධාරීන්ට වාර්තා කරන ලෙස අධිකාරිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
ළමා ආරක්ෂණ පෙනී සිටින්නන් දිගු කලක් තිස්සේ අවධාරණය කර ඇත්තේ, සමාජ කලාපභේදය හා අවදානමට ලක් ළමයින්ට හිමි නෛතික ආරක්ෂාවන් පිළිබඳ දැනුවත්භාවයේ අඩුපාඩු හේතුවෙන් බොහෝ සිද්ධි වාර්තා නොවී යන බවයි. ශ්රී ලංකාවේ ළමා අපයෝජන පිළිබඳ පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීම හා ඒවාට ප්රතිකාර කිරීම සඳහා වගකිව යුතු ප්රාථමික සංවිධිත ආයතනය ලෙස NCPA අඛණ්ඩව සේවය කරයි.
ළමා නොසලකා හැරීම, අතහැරීම සහ ළමයින්ට සිදුවන ශාරීරික හා මානසික අපයෝජනය සම්බන්ධ පැමිණිලි ලැබෙන සංඛ්යාව ඉහළ යමින් ඇති බව NCPA නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ අධ්යක්ෂවරිය තහවුරු කළාය.
ළමා අපයෝජන හෝ නොසලකා හැරීමේ සිද්ධි වාර්තා කිරීමට කැමති මහජනතාව, බලපෑමට ලක් ළමයින්ට කාලෝචිත මැදිහත්වීම හා ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා NCPA හි නිල හෝට්ලයින් හා පැමිණිලි යාන්ත්රණ ඔස්සේ සම්බන්ධ වන ලෙස දිරිගන්වනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.