යශස්වි ජයිස්වාල්ගේ රන් අවුට් තීරණය ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව මතභේද කුණාටුවක් ඇවිළවයි
දිගු කාලීන ආරවුලකට තුඩු දුන් නිෂ්කාශනය ක්රිකට් රසිකයන් සහ විශේෂඥයන් අතර රත් වාදයක් ඇති කරයි
ශ්රී ලංකාවට එරෙහි තරගයකදී ඉන්දීය විවෘත පිතිකරු යශස්වි ජයිස්වාල් සම්බන්ධ නාටකාකාර හා අතිශයින් මතභේදාත්මක රන් අවුට් නිෂ්කාශනයක් ක්රිකට් ලෝකය රත් කෙළේය. රසිකයන්, හිටපු ක්රීඩකයන් සහ විවරණකරුවන් මෙම තීරණය සාධාරණ වූවාද යන්න පිළිබඳ දෙකඩ වී සිටිති.
පිටියේ සිදු වූයේ කුමක්ද?
ඉන්දියාව හා ශ්රී ලංකාව අතර තරගය අතරතුර ඇති වූ මෙම සිද්ධිය, ජයිස්වාල් රන් අවුට් ක්රමයට ක්ෂේත්රයෙන් ඉවත් කිරීමත් සමඟ වහාම ප්රේක්ෂකයන් සහ විශ්ලේෂකයන්ගෙන් දැඩි ප්රතිචාර ඇති විය. නිෂ්කාශනයට හේතු වූ තත්ත්වයන් බොහෝ දෙනාට අනාදර සහගත ලෙස දර්ශනය වූ අතර, ක්රිකට් නීතිවලට දැඩිව අනුගත වීම සහ ක්රීඩා ශූරත්ව අභිලාෂය අතර නැවත වරක් ප්රශ්නය මතු විය.
පිටියේ නිලධාරීන් සහ තෙවන අම්පයර්වරයා දර්ශන සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසු ක්ෂේත්ර කණ්ඩායමට පක්ෂව තීරණය ලබා දුන් නමුත්, ක්රිකට් ප්රජාවේ සැලකිය යුතු කොටසක් මෙම තීරණය තාක්ෂණිකව නිවැරදි වූවද, පුළුල් සන්දර්භය තුළ අසතුටුදායක බව හැඟීය.
ප්රතිචාර ගලා ආයි
නිෂ්කාශනයෙන් ටික වේලාවකට පසු සමාජ මාධ්ය වේදිකා ප්රබල මතවාදවලින් ගිනිගත් අතර, තරුණ ඉන්දීය පිතිකරුගේ සහාය පල කළ රසිකයන් බලාපොරොත්තු සහගත ඉනිංස් එකක් අකාලයේ අවසන් වීම ගැන දැඩි කලකිරීම ප්රකාශ කළහ.
- හිටපු ජාත්යන්තර ක්රිකට් ක්රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක් මෙවැනි නිෂ්කාශන ක්රීඩාවේ සාම්ප්රදායික වටිනාකම් සමඟ ගැළපෙනවාද යන්න ප්රශ්න කළහ.
- ක්රිකට් විශ්ලේෂකයන් ගණනාවක් තීරණයේ නීත්යානුකූල බව පිළිගනිමින්ම ක්රීඩා ශූරත්වය පිළිබඳ පුළුල් සංවාද ඇති කිරීමට ඉල්ලා සිටියහ.
- ශ්රී ලංකාවේ රසිකයන් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ විභ කිරීමේ අයිතිය සහ නීතිරීති යටතේ ඇති සෑම නීත්යානුකූල වාසියක්ම ලබා ගැනීමේ අයිතිය ආරක්ෂා කළහ.
ක්රීඩාව ගැන පුළුල් සංවාදයක්
මෙම සිද්ධිය, නීතිපොතේ ඇති හිඩැස් සූරා ගැනීම සහ ජෙන්ටල්මන්ස් ක්රීඩාවේ ආදරණීය සාම්ප්රදායන් ආරක්ෂා කිරීම අතර සමතුලනය ගැන ක්රිකට් කවයන් තුළ දිගු කලක් පවතින වාදය නැවත ඇවිළවීය. මෙවැනි සිද්ධීන් ඉන්දියාවේ ජාත්යන්තර ක්රිකට් කවුන්සිල මට්ටමේ, ජාත්යන්තර තරගවලදී නීති අර්ථකථනය හා ස්ථිරසාර ලෙස ක්රියාත්මක කිරීම ගැන, औपचारिक සාකච්ඡාවලට ගොඩ නැඟීමට ඉහතදීත් හේතු වී ඇත.
මෙම නිෂ්කාශනය, ක්රිකට් පාලක ආයතන ක්රීඩකයන්ට සහ නිලධාරීන්ට, සදාචාරාත්මකව අද්විතීය නමුත් තාක්ෂණිකව නීත්යානුකූල තත්ත්වයන් හසුරුවා ගැනීම ගැන වඩාත් පැහැදිලි මාර්ගෝපදේශ ලබා දිය යුතුදැයි නැවත අවධානය යොමු කෙළේය.
ඔහුගේ පරම්පරාවේ ඉන්දියාවේ වඩාත්ම රසවත් පිතිකරුන් අතරට ගැනෙන ජයිස්වාල් නිසැකවම මෙම කලකිරීම ඉදිරිපිටින් ලා, ඉදිරි තරගවලදී ශක්තිමත් ක්රීඩා දක්වීමට නැවත අවධානය යොමු කරනු ඇත. ශ්රී ලංකාවට, මෙම නිෂ්කාශනය දැනට ක්රීඩා කරන වඩාත්ම භයානක විවෘත පිතිකරුවන් කෙනෙකු හොල්ලා ලීමට ගත් තරගකාරී උත්සාහයේ කොටසක් විය.
වාදය රත්ව දිගටම ගලා යද්දී, ක්රිකට් නීති සහ ක්රීඩාව ක්රීඩා කළ යුතු ආත්මය අතර රේඛාව කෙතරම් සියුම් විය හැකිද යන්නට මෙම සිද්ධිය නැවත වරක් සිහිකැඳවීමක් ලෙස සේවය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.