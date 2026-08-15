යුද්ධය අතරතුර අත්පත් කරගත් ඉඩම් ආපසු දීමට ශ්රී ලංකා රජය ප්රතික්ෂේප කරයි
උතුරු හා නැගෙනහිර ආරවුල් සහිත භූමි ප්රදේශ පිළිබඳව බලධාරීන් අදිටන් ගනිති
දශක ගණනාවක් පුරා පැවැති සිවිල් යුද්ධය අතරතුර හමුදාව විසින් අත්පත් කරගත් ඉඩම් ආපසු ලබා දෙන ලෙස කරන ලද ඉල්ලීම් ශ්රී ලංකා රජය තරයේ ප්රතික්ෂේප කර ඇති අතර, තම දේපළ හා ජීවනෝපාය ආපසු ලබා ගැනීම සඳහා වසර ගණනාවක් තිස්සේ අරගල කරමින් සිටින උතුරු හා නැගෙනහිර දෙමළ ප්රජාවන්ට එය නව පසු බෑමක් ලෙස අත් වී තිබේ.
2009 දී රජයේ හමුදා විසින් එළමෝ ටයිගර්ස් (LTTE) සංවිධානය පරාජය කිරීමෙන් ඇවෑමෙන්, යුද්ධය නිම වූ දා සිටම උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල විශාල ඉඩම් ප්රමාණයක් හමුදා අත්පත් කිරීම යටතේ පවතී. පීඩාවට පත් වාසිකයන්, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් ආයතනවල නොනවතින ආයාචනා ලැබුණද, බලධාරීන් මෙම ප්රදේශවල පාලනය අත් හැරීම ප්රතික්ෂේප කර ඇත.
අවතැන් වූ පවුල් අනාථ තත්ත්වයක
යුද්ධය නිසා අවතැන් වූ දෙමළ පවුල් දස දහස් ගණනකට ඔවුන්ගේ පෙළපාත් ඉඩම්වලට ආපසු යාමට නොහැකි වී ඇති අතර, හමුදා කඳවුරු, කඳවුරු ස්ථාන හා ඉහළ ආරක්ෂිත කලාප ලෙස, කලකදී ගොවිපළ, ධීවර බිම් හා ජනාවාස ලෙස ක්රියා කළ භූමිවල විශාල කොටස් තවමත් අල්ලා ගෙන පවතී.
බලපෑමට ලක් වූ බොහෝ ප්රජාවන්ට, දිගින් දිගටම පවතින හමුදා තිබීම කළමනාකරණමය අපහසුතාවක් පමණක් නොව, යුද්ධයෙන් පසු ඇති වූ පීඩනයේ ස්ථිරස්ථායී සංකේතයක් ලෙස සැලකේ. පෙළපාත් ගොවිබිම් සහ ජීවනෝපාය ආර්ථිකයේ කොඳු නාරටිය වූ වෙරළාසන්න ධීවර ප්රදේශ ලබා ගැනීමේ හැකියාව නැති වූ බව පවුල් විස්තර කරති.
අත්පත් කරගත් ඉඩම් ආපසු දීමට රජය ප්රතික්ෂේප කිරීම සංහිඳියා උත්සාහයන් කෙරෙහි අවුල් ඇති කරන බවත්, යුද්ධය අතරතුර දැඩි ලෙස දුක් විඳි දෙමළ සිවිල් වැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා ගෞරවය පිළිබඳ දිගු කාලීන නොසැලකිල්ලක් ප්රකාශ කරන බවත් අයිතිවාසිකම් පෙරළිකාරයෝ තර්ක කරති.
රජය ආරක්ෂක සැලකිලි ඉදිරිපත් කරයි
ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධ සාධක ගෙන හැර දක්වමින්, උපාය මාර්ගික ස්ථානවලින් සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් වීම රටේ ස්ථාවරත්වයට අවදානම් ඇති කළ හැකි බව තර්ක කරමින් නිලධාරීන් මෙම කලාපවල හමුදාවේ දිගු කාලීන පැවැත්ම සාධාරණීකරණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කර ඇත. කෙසේ නමුත් විවේචකයන් ප්රකාශ කරන්නේ, සන්නද්ධ ගැටුම අවසන් වී වසර දහ පහකට වැඩි කලක් ගත වී ඇති හෙයින්, මෙකී සාධාරණීකරණවලට නීත්යානුකූල පදනමක් ඉතිරිව නොමැති බවයි.
දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ හා විදේශ ගතව සිටින ප්රවාස කණ්ඩායම් මෙම ප්රශ්නය ස්ථිරව අවධානයට ලක් කරමින්, ප්රභාවිත ජනගහනයට ලබාදුන් යුද්ධෙන් පසු ගිවිස ගනු ලැබූ ප්රතිශ්රැති ඉටු කරන ලෙස කොළඹ රජය කෙරෙහි වැඩිමනත් බලපෑමක් යෙදවීමට දේශීය බලධාරීන් හා ජාත්යන්තර ප්රජාව යන දෙකෙන්ම ඉල්ලා ඇත.
සංහිඳියා ක්රියාවලිය අධීක්ෂණයට ලක්වේ
ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් සංහිඳියා ක්රියාවලිය මානව හිමිකම් සංවිධාන හා විදේශ රජයන්ගෙන් නොනවතින විවේචනයට ලක්ව ඇති අතර, ඉඩම් ප්රශ්නය දකුණේ සිංහල බහුතරය හා උතුරු නැගෙනහිරේ දෙමළ ප්රජාවන් අතර සබඳතා ගැටළු ජනිත කිරීමට හේතු වන නිරාකරණ නොලත් ගැටළු කිහිපයෙන් එකක් නියෝජනය කරයි.
ඉඩම් ප්රතිෂ්ඨාපනය, යුද්ධ කාලීන අපරාධ සඳහා වගවීම හා දේශපාලන බලය බෙදා දීම වැනි සාරභූත ගැටළු ගෙන යාමේ අර්ථවත් ප්රගතියක් නොමැතිව, සැබෑ ජාතික සංහිඳියාව සඳහා ඇති අවකාශය ගැඹුරින් අවිනිශ්චිත ලෙසම ඉතිරිව ඇති බව නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති. යුද්ධෙන් පසු පාලනය හා සුළු ජාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධව ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තු සාකච්ඡාවලට ආසන්නව රජයේ නවතම ස්ථාවරය, දෙමළ දේශපාලන නියෝජිතයන්ගෙන් එල්ල වන බලපෑම තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.