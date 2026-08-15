අධික උෂ්ණත්වය මානසික සෞඛ්යයට බලපායි — ශ්රී ලාංකික මනෝ චිකිත්සකයා අනතුරු අඟවයි
ශ්රී ලංකාවේ මානසික සෞඛ්යය මත අධික උෂ්ණත්වය ඇති කරන ක්රමයෙන් වර්ධනය වන බලපෑම සම්බන්ධයෙන් ප්රමුඛ මනෝ චිකිත්සකයෙකු අනතුරු ඇඟවීමක් කර ඇති අතර, එල් නිනෝ කාලගුණ සංසිද්ධිය හා සම්බන්ධ උෂ්ණත්ව ඉහළ යෑම රට පුරා මනෝවිද්යාත්මක ආතතිය වැඩිවීමට හේතු වෙමින් ඇති බව ඔහු පෙන්වා දී ඇත.
දේශගුණය හා මානසික සෞඛ්යය අතර සම්බන්ධය පිළිබඳ විශේෂඥ අනතුරු ඇඟවීමක්
ගාල්ල ජාතික රෝහලේ උපදේශක මනෝ චිකිත්සකයෙකු වන වෛද්ය රූමි රූබන්, දිගු කාලයක් පුරා පවතින අධික උෂ්ණ කාලගුණය සහ ශ්රී ලාංකිකයන් අතර දිනෙන් දින පිරිහෙන මානසික සෞඛ්ය තත්ත්වයන් අතර ඉතා ප්රකටව පෙනී සිටින සම්බන්ධය ඉස්මතු කළේය. දිවයිනට දැඩි උෂ්ණත්වයක් අත්විඳිමින් ඇති මෙම අවස්ථාවේ ඔහු මෙම අනතුරු ඇඟවීම සිදු කළ අතර, මෙම ප්රවණතාව විශාල වශයෙන් දකුණු ආසියා කලාපයට බලපාන එල් නිනෝ දේශගුණ රටාවට ආරෝපණය කෙරේ.
වෛද්ය රූබන් පවසන පරිදි, ඉහළ උෂ්ණත්වය ශාරීරික අපහසුතාවක් පමණක් ඇති නොකරයි — එය පුද්ගලයකුගේ මනෝවිද්යාත්මක යහපැවැත්මට සැලකිය යුතු ලෙස බලපෑ හැකි අතර, කාංසාව, කෝපශීලීභාවය, මානසික අවපීඩනය සහ නිදාගැනීමේ ආබාධ වැනි තත්ත්වයන් ඇති කිරීමට හෝ උග්ර කිරීමට හේතු විය හැකිය.
උෂ්ණත්වය මනසට බලපාන ආකාරය
අධික උෂ්ණත්වය මිනිස් සිරුරට ආතතියක් ඇති කරන බව වෛද්ය වෘත්තිකයන් බොහෝ කලකට පෙර සිට පිළිගෙන ඇතත්, එය මානසික සෞඛ්යයට ඇති කරන බලපෑම දැන් වැඩි අවධානයක් ලබා ගනිමින් ඇත. රාත්රී කාලයේ අධික උෂ්ණත්වය හේතුවෙන් නින්දේ රටාවන් බිඳ වැටීම, ශාරීරික තෙහෙට්ටුව සහ ජලය අඩු වීම (dehydration) සංජානන ක්රියාකාරිත්වය හා හැඟීම් පාලනය දුර්වල කළ හැකි බව වෛද්ය රූබන් සඳහන් කළේය.
- දිගු කාලීන අධික උෂ්ණ සමයන් හිදී කෝපශීලීභාවය හා ආක්රමණශීලී හැසිරීම් වැඩිවීම
- අවදානමට ලක්විය හැකි ජනතාව අතර කාංසාව හා ආතතිය ඉහළ මට්ටමකින් වාර්තා වීම
- රාත්රී කාලයේ දිගු කාලීන ඉහළ උෂ්ණත්වය හා සම්බන්ධ නින්ද අහිමිවීම
- පෙරසිටින මානසික සෞඛ්ය තත්ත්වයන් තවදුරටත් උග්ර වීම
උෂ්ණත්වය ශාරීරික අභියෝගයක් පමණක් නොවේ — මිනිසුන් සිතන, දැනෙන සහ හැසිරෙන ආකාරය මත එය සෘජු හා මැනිය හැකි බලපෑමක් ඇති කරයි. අපගේ දොර ළඟට පැමිණෙන රෝගීන් හරහා අපි මෙය ප්රත්යක්ෂව දකිමු.
අවදානමට වැඩියෙන් ලක්වන කණ්ඩායම්
වැඩිහිටි අය, එළිමහන් කම්කරුවන්, පෙරසිටින මානසික සෞඛ්ය ගැටළු ඇති පුද්ගලයන් සහ ප්රමාණවත් සිසිලන පහසුකම් නොමැතිව අඩු ආදායම්ලාභී නිවෙස්වල ජීවත්වන අය ඇතුළු විශේෂ කණ්ඩායම් ඉහළ අවදානමකට මුහුණ දෙන බව වෛද්ය රූබන් අවධාරණය කළේය. දිගු කාලීන අධික උෂ්ණත්වයට නිරාවරණය වීමේ මනෝවිද්යාත්මක බලපෑම් සඳහා ළමයින් සහ ගර්භනී කාන්තාවන් ද විශේෂයෙන් ගොදුරු විය හැකි බව හඳුනා ගන්නා ලදී.
මහජන දැනුවත්භාවය සඳහා ඉල්ලීමක්
උෂ්ණත්වය හා සම්බන්ධ මානසික සෞඛ්ය බලපෑම් ද්විතියික ප්රශ්නයක් ලෙස නොව බරපතල මහජන සෞඛ්ය සැලකිල්ලක් ලෙස සලකන ලෙස ඒ මනෝ චිකිත්සකයා මහජනතාවගෙන් සහ සෞඛ්ය බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. ප්රජා දැනුවත්භාවය ඉහළ නැංවීම, මානසික සෞඛ්ය සේවාවලට ප්රවේශය වැඩිදියුණු කිරීම, සහ අධික උෂ්ණ සමයන් හිදී මහජන සිසිලන මධ්යස්ථාන සහ මහජන සෞඛ්ය උපදෙස් වැනි ප්රායෝගික පියවර ගන්නා ලෙස වෛද්ය රූබන් ඉල්ලා සිටියේය.
දේශගුණ විපර්යාසය ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් නිතර හා දැඩි අධික උෂ්ණ සිදුවීම් ඇති කිරීමට දිගින් දිගටම හේතු වන බැවින්, පාරිසරික තත්ත්වයන් හා මානසික යහපැවැත්ම අතර ඡේදනය ප්රතිපත්ති සම්පාදකයින්ගෙන්, වෛද්ය වෘත්තිකයින්ගෙන් සහ පුළුල් මහජනතාවගෙන් සමානව නිරන්තර අවධානයක් ඉ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.