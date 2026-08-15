Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නෙකු සමඟ ගැටුමකින් පසු ජයිස්වාල්ගේ අමුතු රන්-අවුට් එකක් පේ්‍රක්ෂකයන් කම්පාවට පත් කරයි

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නෙකු සමඟ ගැටුමකින් පසු ජයිස්වාල්ගේ අමුතු රන්-අවුට් එකක් පේ්‍රක්ෂකයන් කම්පාවට පත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර පැවැත්වෙන දැනට ක්‍රියාත්මක දිගු ගැසීමේ තරගාවලිය අතරතුර, ඉන්දීය විවෘත පිතිකරු යශස්වි ජයිස්වාල් ගොඩ මැදදී ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නෙකු සමඟ ගැටී බිම ඇද වැටීමෙන් දිවීම සම්පූර්ණ කර ගත නොහැකි වූ අතර, මෑතකාලීන ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ වඩාත්ම අසාමාන්‍ය හා කතාබහට ලක් වූ රන්-අවුට් එකකට ගොදුරු විය.

කලබලකාරී මොහොතේ සිදු වූයේ කුමක්ද

ජයිස්වාල් තම පහර ගසා රන් දිවීම ආරම්භ කළ අවස්ථාවේ, ගොඩ ඔස්සේ ඉදිරියට දිව ආ ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නා සමඟ ගැටීමකට මුහුණ දීමට සිදු විය. එම ගැටුමෙන් ජයිස්වාල් බිම ඇද වැටෙද්දී, ක්ෂේත්‍ර රකින පිල විසින් දැවැන්ත ලෙස රන්-අවුට් ඉලක්කය සම්පූර්ණ කළ අතර, ඔහුට නැඟී සිටීමට කාලය නොලැබුණි. අවසානයේ තෙවැනි රදළයා ඔහු ක්ෂේත්‍රයෙන් පිටව යාමට තීන්දු කළේය.

මෙම මොහොත විකාශකයින් සහ රසිකයින් අතර ක්ෂණිකව ප්‍රතිචාර ඇති කළ අතර, තරුණ ඉන්දීය පිතිකරු සම්පූර්ණයෙන්ම නොසිතූ ලෙස මෙයට ගොදුරු වූ බව බොහෝ දෙනා විස්තර කළහ. එක් නිරීක්ෂකයෙකු සඳහන් කළේ, තීරණාත්මක මොහොතේදී ජයිස්වාල් "තමාගේම ලෝකයක ගිලී සිටි" බව වන අතර, එම ප්‍රකාශය සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල ඉතා ඉක්මනින් ව්‍යාප්ත විය.

ප්‍රතිචාර එකතු වෙයි

මෙම ඉවත්වීම ක්‍රිකට් රසිකයින් සහ විශේෂඥයින් අතර ගොඩ මත බාධා කිරීම් සහ ගමන් කිරීමේ අයිතිය පාලනය කරන නීති පිළිබඳ පුළුල් විවාදයකට තුඩු දුන් අතර, පන්දු යවන්නාගේ දිවීමේ මාර්ගය ගැටීමට තීරණාත්මක දායකත්වයක් ලබා දුන්නේ දැයි බොහෝ දෙනා ප්‍රශ්න කළහ.

  • සමාජ මාධ්‍ය හරහා රසිකයින් මෙම රන්-අවුට් එක මෑතකාලීන ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ වඩාත්ම අමුතු ඉවත්වීමක් ලෙස විස්තර කළහ
  • ක්‍රිකට් විශ්ලේෂකයින් කිහිප දෙනෙකු ක්‍රීඩාවේ නීති මගින් එවැනි ගොඩ ගැටුම් ප්‍රමාණවත් ලෙස ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ දැයි විවාද කළහ
  • මෙම සිද්ධිය ක්‍රීඩා කොරිඩෝරය තුළ පිතිකරුවන් සහ පන්දු යවන්නන් අතර ශාරීරික ගතිකතාවයන් කෙරෙහි නැවත අවධානය යොමු කළේය
මෙම ඉවත්වීම ක්‍රීඩකයින් සහ නරඹන්නන් දෙඅංශයම පැහැදිලිව කම්පා කළ අතර, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සැබවින්ම කෙතරම් අනාවැකි කිව නොහැකිද යන්න යළිත් ඔප්පු කළේය.

ජයිස්වාල්ගේ පොරොන්දු සහිත ඉනිම කෙටි කෙරේ

මෙම රන්-අවුට් එක විශේෂයෙන් කනගාටුදායක විය, මන්ද සිද්ධිය සිදු වීමට පෙර ජයිස්වාල් ගොඩ මත ඉතා හොඳ ශෛලියකින් ක්‍රීඩා කරමින් සිටි නිසාය. ඔහුගේ ඉනිම හදිසි හා ඉතා කනගාටුදායක ලෙස අවසන් විය. මුම්බායි ජන්ම ස්ථාන ලෙස ඇති මෙම තරුණ පිතිකරු, මෑත වසරවලදී ඉන්දියාවේ දීප්තිමත්ම පිතිකරු අපේක්ෂකයකු ලෙස සැලකෙන අතර, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි දිගු ගැසීමේ ශ්‍රේණියේ ඉතිරි කොටස වෙත නැවත අවධානය යොමු කිරීම සඳහා මෙම අමුතු සිදුවීම පසෙකලා ඇති බව නිසැකය.

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, මෙම ඉවත්වීම සැලකිය යුතු දිරිගැන්වීමක් ලෙස ලැබුණු අතර, ඉහළ පෙළේ භයානක තර්ජනයක් ඉවත් කිරීමට හේතු වූ මෙම හදිසි සිද්ධිය ඔවුන්ට ඉතා වාසනාවන්ත හා අද්භූත අත්දැකීමක් විය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ සංරක්ෂණ කටයුතුවල මුල් තැන ගන්නා සන් සියාම් පාසිකුඩා Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ සංරක්ෂණ කටයුතුවල මුල් තැන ගන්නා සන් සියාම් පාසිකුඩා

ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ ස්වාභාවික සුන්දරත්වයෙන් අනූන පාසිකුඩා වෙරළ ඉවුරේ අගිස්සෙහි පිහිටි සන් සියාම් පාසිකුඩා හෝටලය, සුඛෝපභෝගී නිවාඩු නිකේතනයක් ලෙස…

15 Aug 2026 Discuss
අංගුලාන වෙරළ ඉදිරිපිට මුහුදේ සිදුවූ අනතුරකට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා ඩොවෝරා යාත්‍රාවක්巻き込まれයි — නාවිකයකු තවමත් අතුරුදහන් Sinhala

අංගුලාන වෙරළ ඉදිරිපිට මුහුදේ සිදුවූ අනතුරකට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා ඩොවෝරා යාත්‍රාවක්巻き込まれයි — නාවිකයකු තවමත් අතුරුදහන්

අංගුලාන ඉදිරිපිට මුහුදු ප්‍රදේශයේදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ඩොවෝරා වේගවත් ප්‍රහාරක යාත්‍රාවක් අනතුරකට ලක්වී ඇති අතර, එම ප්‍රදේශයේ ක්ෂණික සෙවීම් හා බේරාගැනීමේ…

15 Aug 2026 Discuss
ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවති රැස්වීමේ සම්පූර්ණ, නොකැපූ වීඩියෝව මහජනතාවට නිකුත් කරන ලෙස BASL ඉල්ලීමක් කරයි Sinhala

ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවති රැස්වීමේ සම්පූර්ණ, නොකැපූ වීඩියෝව මහජනතාවට නිකුත් කරන ලෙස BASL ඉල්ලීමක් කරයි

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) මෑතකදී ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවැත්වූ රැස්වීමේ සම්පූර්ණ, නොකැපූ වීඩියෝ දර්ශන ලබා ගැනීම සඳහා විධිමත් පියවර ගෙන ඇති අතර, එම පටිගත කිරීම…

15 Aug 2026 Discuss