Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බ්‍රිතාන්‍ය නව යොවුන් බයිසිකල් රේසර් ෆින්ලේ ටාලිං පෘතුගාලය සංචාරය තරඟාවලියේ අනතුරකින් මරණයට

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බ්‍රිතාන්‍ය නව යොවුන් බයිසිකල් රේසර් ෆින්ලේ ටාලිං පෘතුගාලය සංචාරය තරඟාවලියේ අනතුරකින් මරණයට

වයස අවුරුදු 19ක් පමණක් වූ බ්‍රිතාන්‍ය බයිසිකල් ක්‍රීඩක ෆින්ලේ ටාලිං, පෘතුගාලය සංචාරය තරඟාවලියේ අටවන අදියරේදී සිදු වූ දරුණු අනතුරකින් පසු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, මෙම ඛේදනීය සිදුවීම ලෝක බයිසිකල් ක්‍රීඩා ප්‍රජාව කම්පනයට පත් කර ඇත.

අටවන අදියරේදී සිදු වූ මාරාන්තික සිදුවීම

මෙල්ගාසෝ සිට තරඟ මාර්ගයේ තවත් ස්ථානයක් දක්වා දිවෙන අදියරේදී මෙම අනතුර සිදු විය. යුරෝපයේ කැපී පෙනෙන බයිසිකල් ක්‍රීඩා උත්සවයක් ලෙස සැලකෙන මෙම තරඟාවලියේ තවත් සාමාන්‍ය තරඟ දිනයක් වීමට නියමිතව තිබූ මෙම අදියරේදී මෙම ඛේදවාචකය ඇති විය. තරඟ සංවිධායකයින් සිකුරාදා සමාජ මාධ්‍ය හරහා "දරුණු අනතුරක්" ලෙස හඳුන්වමින්, තරුණ ක්‍රීඩකයාගේ ජීවිතය앗ාගත් මෙම ඛේදනීය ප්‍රවෘත්තිය තහවුරු කළහ.

ඔහුගේ කණ්ඩායමෙන් ශ්‍රද්ධාංජලී

ටාලිංගේ NSN සංවර්ධන කණ්ඩායම ද වෘත්තීය බයිසිකල් ක්‍රීඩාවේ නැගී එන දක්ෂතාවයක් ලෙස සැලකූ මෙම නව යොවුන් ක්‍රීඩකයාට ගෞරව දක්වමින් මෙම හෘදය සාක්ෂි කම්පා කරන ප්‍රවෘත්තිය තහවුරු කළේය. කෙවෙනි ආරම්භ වී තිබූ ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතය ශෝකයෙන් අනුස්මරණය කරමින් කණ්ඩායම සංවිධායකයින් සමඟ ශෝකය බෙදා ගත්තේය.

කෙටිවූ තරුණ ජීවිතයක්

වයස අවුරුදු 19ක් පමණක් වූ ටාලිං, මෑත වසරවලදී ලෝකයේ හොඳම ක්‍රීඩකයින් කිහිප දෙනෙකු බිහි කළ බ්‍රිතාන්‍ය බයිසිකල් ක්‍රීඩාවේ ඊළඟ පරම්පරාව නියෝජනය කළේය. ඔහුගේ අකල් මරණය, තරඟකාරී සිදුවීම් අතරතුර වෘත්තීය බයිසිකල් ක්‍රීඩකයින්ට මාර්ගයේදී මුහුණ දෙන ආපදාවන් පිළිබඳ ඉතා වේදනාකාරී සිහිකැඳවීමක් ලෙස දැනෙයි.

සිකුරාදා නිකුත් කළ නිල නිවේදනයක, සිදුවීම "දරුණු අනතුරක්" ලෙස හඳුන්වමින් ටාලිංගේ මරණය තරඟ සංවිධායකයින් තහවුරු කළහ.

මෙම ප්‍රවෘත්තිය සමඟ ලොව පුරා කණ්ඩායම්, ක්‍රීඩකයින් සහ රසිකයින්ගෙන් ශෝකය සහ සංවේදනා ගලා ඒමත් සමඟ බයිසිකල් ක්‍රීඩා ලෝකය ශෝකයෙන් එකතු විය. අනතුරේ නිශ්චිත හේතු සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දිනවලදී තරඟ නිලධාරීන් විසින් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

සෑම වසරකම පැවැත්වෙන බහු-අදියර තරඟාවලියක් ලෙස කීර්තිමත් පෘතුගාලය සංචාරය, ලොව පුරා ක්‍රීඩකයින් ආකර්ෂණය කර ගනී. අටවන අදියරේ ඛේදනීය සිදුවීම් ඉතිරි තරඟාවලිය කෙරෙහි ගැඹුරු සෙවනැල්ලක් හෙලා ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පිව් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සොයා ගනී: ඉන්දියාව කෙරෙහි වඩාත්ම හිතකාමී ආකල්ප දැක්වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ ප්‍රථම ස්ථානයට Sinhala

පිව් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සොයා ගනී: ඉන්දියාව කෙරෙහි වඩාත්ම හිතකාමී ආකල්ප දැක්වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ ප්‍රථම ස්ථානයට

රටවල් 36ක් හරහා පිව් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය (Pew Research Centre) විසින් සිදු කරන ලද ඓතිහාසික සමීක්ෂණයකින් හෙළිදරව් වී ඇත්තේ, ඉන්දියාව කෙරෙහි ලෝකයේ ඕනෑම රටකට වඩා…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය ගැඹුරු ඩිජිටල් හා කෘත්‍රිම බුද්ධි හවුල්කාරිත්වයක් සඳහා මඟ සකසයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය ගැඹුරු ඩිජිටල් හා කෘත්‍රිම බුද්ධි හවුල්කාරිත්වයක් සඳහා මඟ සකසයි

උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡා තාක්ෂණ සහයෝගීතාවයට මඟ පාදයි දෙරට නිලධාරීන් අතර පැවැති උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවලින් පසු, ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය ඩිජිටල් පරිවර්තනය හා කෘත්‍රිම…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා වෙළඳපොළේ මිල ස්ථාවර කිරීමට සමූපකාර ජාලය නවීකරණය කරන ලෙස ජනාධිපති 촉구කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා වෙළඳපොළේ මිල ස්ථාවර කිරීමට සමූපකාර ජාලය නවීකරණය කරන ලෙස ජනාධිපති 촉구කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා ආර්ථිකයක් තුළ භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල නියාමනය සඳහා වෙළඳ තරගකාරිත්වය පමණක් විශ්වාස කළ නොහැකි බව පෙන්වා දෙමින්, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා…

15 Aug 2026 Discuss