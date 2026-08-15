Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පලාගිය සැකකරු ශිරාන් බාසික් බන්දේශනය කර ශ්‍රී ලංකාවට ආපසු ගෙනෙයි

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පලාගිය සැකකරු ශිරාන් බාසික් බන්දේශනය කර ශ්‍රී ලංකාවට ආපසු ගෙනෙයි

සැකකරු යුක්තිය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට ආපසු ගෙන්වේ

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ගෙන් ගැලවී සිටි සැකකරු ශිරාන් බාසික්, බදාදා (බුධ) දිනයේ වාර්තා වූ පරිදි, ශ්‍රී ලංකාවට ආපසු ගෙන එනු ලැබ ඇත. නීතිමය ක්‍රියාදාමයන්ගෙන් මිදීම සඳහා රටින් පලාගිය පුද්ගලයන් හඹායාමේ දේශීය නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රයත්නයේ සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් ලෙස මෙම සිදුවීම සැලකේ.

දිගු කලක් තිස්සේ බලාසිටි ආපසු පැමිණීමක්

බාසික්ගේ ආපසු පැමිණීම, එම නඩුව හා සම්බන්ධ පවතින විමර්ශනවලට සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සැකකරු සොයා ගෙන ආපසු රටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටි අතර, ඔහු නැවත මව් රටේ පාගයට පය ගැසීම, එම ප්‍රයත්නයන් අවසානයේ ඵලදරා ඇති බවට සාධකයකි.

ඉදිරියේදී සිදු විය යුත්තේ කුමක්ද?

ආපසු පැමිණීමෙන් අනතුරුව, බාසික් ප්‍රශ්නකිරීම සඳහාත්, ඔහු වෙත පැවරී ඇති බලාපොරොත්තු සහගත චෝදනාවලට මුහුණ දීම සඳහාත් අදාළ විමර්ශන බලධාරීන් වෙත භාර දීමට නියමිතය. ඔහුගේ ආපසු ගෙන්වීම නිළමය ක්‍රියාවලිය හරහා සිදු කෙරෙමින් ඉදිරි දිනවලදී නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නිශ්චිත චෝදනා, ඔහු ආපසු ගෙන්වූ රට සහ ගෙන්වා ගැනීම පිළිබඳ තවත් විස්තර, මේ වන විට බලධාරීන් විසින් නිළ වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත. ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය, දිගින් දිගටම ගොඩ නැගෙන මෙම ප්‍රවෘත්තිය අනුගමනය කරමින්, වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම යාවත්කාලීන වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පිව් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සොයා ගනී: ඉන්දියාව කෙරෙහි වඩාත්ම හිතකාමී ආකල්ප දැක්වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ ප්‍රථම ස්ථානයට Sinhala

පිව් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සොයා ගනී: ඉන්දියාව කෙරෙහි වඩාත්ම හිතකාමී ආකල්ප දැක්වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ ප්‍රථම ස්ථානයට

රටවල් 36ක් හරහා පිව් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය (Pew Research Centre) විසින් සිදු කරන ලද ඓතිහාසික සමීක්ෂණයකින් හෙළිදරව් වී ඇත්තේ, ඉන්දියාව කෙරෙහි ලෝකයේ ඕනෑම රටකට වඩා…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය ගැඹුරු ඩිජිටල් හා කෘත්‍රිම බුද්ධි හවුල්කාරිත්වයක් සඳහා මඟ සකසයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය ගැඹුරු ඩිජිටල් හා කෘත්‍රිම බුද්ධි හවුල්කාරිත්වයක් සඳහා මඟ සකසයි

උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡා තාක්ෂණ සහයෝගීතාවයට මඟ පාදයි දෙරට නිලධාරීන් අතර පැවැති උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවලින් පසු, ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය ඩිජිටල් පරිවර්තනය හා කෘත්‍රිම…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා වෙළඳපොළේ මිල ස්ථාවර කිරීමට සමූපකාර ජාලය නවීකරණය කරන ලෙස ජනාධිපති 촉구කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා වෙළඳපොළේ මිල ස්ථාවර කිරීමට සමූපකාර ජාලය නවීකරණය කරන ලෙස ජනාධිපති 촉구කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා ආර්ථිකයක් තුළ භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල නියාමනය සඳහා වෙළඳ තරගකාරිත්වය පමණක් විශ්වාස කළ නොහැකි බව පෙන්වා දෙමින්, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා…

15 Aug 2026 Discuss