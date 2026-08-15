පලාගිය සැකකරු ශිරාන් බාසික් බන්දේශනය කර ශ්රී ලංකාවට ආපසු ගෙනෙයි
සැකකරු යුක්තිය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට ආපසු ගෙන්වේ
ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ගෙන් ගැලවී සිටි සැකකරු ශිරාන් බාසික්, බදාදා (බුධ) දිනයේ වාර්තා වූ පරිදි, ශ්රී ලංකාවට ආපසු ගෙන එනු ලැබ ඇත. නීතිමය ක්රියාදාමයන්ගෙන් මිදීම සඳහා රටින් පලාගිය පුද්ගලයන් හඹායාමේ දේශීය නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ප්රයත්නයේ සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් ලෙස මෙම සිදුවීම සැලකේ.
දිගු කලක් තිස්සේ බලාසිටි ආපසු පැමිණීමක්
බාසික්ගේ ආපසු පැමිණීම, එම නඩුව හා සම්බන්ධ පවතින විමර්ශනවලට සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සැකකරු සොයා ගෙන ආපසු රටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටි අතර, ඔහු නැවත මව් රටේ පාගයට පය ගැසීම, එම ප්රයත්නයන් අවසානයේ ඵලදරා ඇති බවට සාධකයකි.
ඉදිරියේදී සිදු විය යුත්තේ කුමක්ද?
ආපසු පැමිණීමෙන් අනතුරුව, බාසික් ප්රශ්නකිරීම සඳහාත්, ඔහු වෙත පැවරී ඇති බලාපොරොත්තු සහගත චෝදනාවලට මුහුණ දීම සඳහාත් අදාළ විමර්ශන බලධාරීන් වෙත භාර දීමට නියමිතය. ඔහුගේ ආපසු ගෙන්වීම නිළමය ක්රියාවලිය හරහා සිදු කෙරෙමින් ඉදිරි දිනවලදී නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
නිශ්චිත චෝදනා, ඔහු ආපසු ගෙන්වූ රට සහ ගෙන්වා ගැනීම පිළිබඳ තවත් විස්තර, මේ වන විට බලධාරීන් විසින් නිළ වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත. ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය, දිගින් දිගටම ගොඩ නැගෙන මෙම ප්රවෘත්තිය අනුගමනය කරමින්, වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම යාවත්කාලීන වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.