ළමා ශ්රමය අවම කිරීමට ශ්රී ලංකාව දඩ මුදල් දස ගුණයකින් වැඩි කිරීමට පියවර ගනී
ශ්රී ලංකාව ළමා ශ්රමය සම්බන්ධ වරදවල් සඳහා අය කෙරෙන දඩ මුදල රුපියල් 10,000 සිට රුපියල් 100,000 දක්වා දස ගුණයකින් වැඩි කිරීමට නව නීති යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරමින්, එම ක්ෂේත්රයේ නෛතික වැළැක්වීමේ ක්රියාවලිය තීව්ර කිරීමට සූදානම් වෙයි.
බොහෝ කලක් ප්රමාද වූ සංශෝධනයක්
යෝජිත වෙනස්කම් ඇතුළත් වන්නේ 1956 මුල් පනත යටතේ පිහිටුවා ගත් පවතින නෛතික රාමුව ඉලක්ක කරගත් කාන්තා, තරුණ පුද්ගලයන් සහ ළමුන් රැකියාවේ යෙදවීම (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පතෙහිය. දැනට ක්රියාත්මක වන දඩ ව්යුහය, සූරාකෑමේ ශ්රම ක්රියාවලීන් පෝෂණය කරන ආර්ථික දිරිගැන්වීම් හමුවේ රුපියල් 10,000 ක් කෙතරම් සුළු ප්රමාණයක්දැයි සැලකූ විට, අර්ථවත් වැළැක්වීමක් සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම ප්රමාණවත් නොවන බව විචාරකයන් සහ ළමා අයිතිවාසිකම් පෙරට දමන්නන් දිගු කලක සිට තර්ක කර ඇත.
පනත් කෙටුම්පත යෝජනා කරන්නේ කුමක්ද
- ළමා ශ්රම වරදවල් සඳහා දඩ මුදල රුපියල් 10,000 සිට රුපියල් 100,000 දක්වා ඉහළ නැංවීම
- 1956 කාන්තා, තරුණ පුද්ගලයන් සහ ළමුන් රැකියාවේ යෙදවීමේ පනත යටතේ ඇති විධිවිධාන ඉලක්ක කරගත් සංශෝධන
මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි
ශ්රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මය, ගෘහ සේවය සහ අවිධිමත් වෙළඳාම ඇතුළු අංශ කිහිපයකම ළමා ශ්රමය ස්ථිර ගැටලුවක් ලෙස පවතී. දශක ගණනාවක් තිස්සේ වෙනස් නොවූ දැනට පවතින දඬුවම්, නීතිය උල්ලංඝනය කිරීමෙන් සේවා යෝජකයන් වැළැක්වීමට ඉතා සුළු දායකත්වයක් දෙන, දඬුවම්කාරී ස්වභාවයකට වඩා සංකේතාත්මක ස්වභාවයක් ගන්නා ඒවා ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලබයි.
දඩ මුදල දස ගුණයකින් වැඩි කිරීමට යෝජිත මෙම පියවර, ළමා ශ්රමය සමානුපාතික ප්රතිවිපාක ලැබිය යුතු බරපතල වරදක් ලෙස සැලකීමට ඇති පැහැදිලි නෛතික අභිප්රාය පිළිබිඹු කරයි.
සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත, මෑත වසරවල ශ්රී ලංකාවේ ළමා රැකියා නීති රීතිවලට සිදු කෙරෙන වඩාත් සැලකිය යුතු යාවත්කාලීනකිරීම්වලින් එකක් නියෝජනය කරන අතර, එය සම්මත වීම ජාත්යන්තර ශ්රම ප්රමිතීන් ආරක්ෂා කිරීමට සහ සූරාකෑමෙන් සිය දුර්වලතම දරුවන් රැකබලා ගැනීමට ගන්නා රටේ උත්සාහයේ転換점ඇති转折点 ස転換点转折点转折点转折点转折점 転換点 හැරවුම් ලක්ෂ්යයක් ලෙස සලකුණු කළ හැකිය.
පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ගැනීමට නියමිත අතර, එහිදී එහි විධිවිධාන පක්ෂ රේඛා හරහා නීති සම්පාදකයන්ගේ විමර්ශනයට ලක් වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.