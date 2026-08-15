එන්ජින් පංකා තලයේ අක්රියාවීම කවුළු කුඩුවීමට හා මගියා අර්ධ වශයෙන් පිටවීමට හේතු වූ බව එක්සත් ජනපද ආරක්ෂක මණ්ඩලය සොයා ගනී
මාරාන්තික සවුත්වෙස්ට් ගුවන් සේවා සිද්ධිය පිටුපස ලෝහ තෙහෙට්ටුව බව NTSB නිගමනය කරයි
එක්සත් ජනපදයේ ගුවන් සේවා ආරක්ෂාyelinvestigators, වාණිජ ගුවන් ගමනක් අතරතුර කේබින් කවුළුවක් කුඩු කර මගියකු අර්ධ වශයෙන් පිටතට ඇද දැමූ ව්යසනකාරී අතරමං අකුරුවීමකට එන්ජින් පංකා තලයක ලෝහ තෙහෙට්ටුව හේතු වූ බව තහවුරු කර ඇති අතර, ජාතික ප්රවාහන ආරක්ෂා මණ්ඩලය (NTSB) විසින් නිකුත් කරන ලද සොයාගැනීම් වලට අනුව මෙය ප්රකාශ කර ඇත.
විමර්ශනයෙන් හෙළිවූ දෑ
NTSB හි විමර්ශනයෙන් හෙළි වූයේ, ලෝහ තෙහෙට්ටුව හේතුවෙන් පංකා තලයක් බිඳී ගොස් සුන්බුන් ධාවන නළය දෙසට විසිවී කවුළුවකට පහර දුන් බවයි. ඒ නිසා ඇති වූ ප්රහාරයේ බලයෙන් කවුළුව බිඳී ගිය අතර, කේබිනයේ වාතාශ්රය හදිසියේ වෙනස් වීම නිසා ආසනයේ හිඳ සිටි මගියකු විවරය හරහා අර්ධ වශයෙන් ඇදී ගියේය. මෙම සිද්ධිය දරුණු තුවාල ඇති කරන ලද අතර, ගුවන් කර්මාන්තය පුරා එන්ජින් නඩත්තු හා පරීක්ෂා ප්රමිතීන් පිළිබඳ යාන්තික ප්රශ්න මතු විය.
බිඳී ගිය තලය, දිගු කාලීන ලෝහ තෙහෙට්ටුවට අනුකූල ලක්ෂණ දරන බව විමර්ශකයින් සඳහන් කළේය. ලෝහ තෙහෙට්ටුව යනු, බාහිරව දෘශ්ය සලකුණු නොමැතිව ආතතිය හා පීඩනය හේතුවෙන් අනේකවිධ චක්ර හරහා ක්රමයෙන් දුර්වල වීමේ ක්රියාවලියකි. සෑම ගුවන් ගමනකදීම අතිශය යාන්ත්රික ආතතියකට ලක්වන පංකා තල ඇතුළු එන්ජින් කොටස් දැඩි හා නිතිපතා පරීක්ෂා කිරීමේ ඉතා වැදගත්කම මෙම අකාරිය ඉස්මතු කරයි.
ගුවන් ආරක්ෂාවට ඇති ඇඟවීම්
සිද්ධියෙන් පසුව, එක්සත් ජනපදයේ ගුවන් නියාමකයින් විසින් ගුවන් සේවා ගණනාවක් හරහා සමාන එන්ජින් වර්ග වේගවත් ලෙස පරීක්ෂා කිරීම අනිවාර්ය කරන හදිසි නිර්දේශ නිකුත් කරන ලදී. එවැනි සිදුවීම් දුර්ලභ වුවද, ඒවායේ ප්රතිවිපාක දරුණු හා මාරාන්තික පවා විය හැකි බව බලධාරීන් අවධාරණය කළේය.
- පංකා තලය බිඳීමට ප්රධාන හේතුව ලෙස ලෝහ තෙහෙට්ටුව හඳුනා ගන්නා ලදී
- තලයෙන් විසිවූ සුන්බුන් කේබින් කවුළුවකට පහර දී එය කුඩු කළේය
- මගියකු බිඳුණු කවුළු විවරය හරහා අර්ධ වශයෙන් පිටතට ඇද දමන ලදී
- ඉන් අනතුරුව සමාන එන්ජින් ආකෘති සඳහා හදිසි ගුවන් සුදුසුකම් නිර්දේශ නිකුත් කරන ලදී
නඩත්තු ක්රමවේදවල වැදගත්කම පිළිබඳ මතක් කිරීමක්
ගුවන් ආරක්ෂා විශේෂඥයින් බොහෝ කලක සිට අනතුරු අඟවා ඇත්තේ, වයස්ගත ගුවන් යානා කොටස්වල ලෝහ තෙහෙට්ටුව හඳුනා ගැනීමට ඉතාමත් අසීරු නිසා ය; මන්ද ද යත් හානිය බොහෝ විට අභ්යන්තරව වර්ධනය වන නිසාත්, සම්මත දෘශ්ය පරීක්ෂා කිරීම් අතරතුර එය ප්රත්යක්ෂ නොවිය හැකි නිසාත් ය.
විමර්ශනයේ නිගමන ලැබීමෙන් පසුව, ආරක්ෂා විශ්ලේෂකයින් සඳහන් කළේ, ශ්රාන්ත ඉරිතැලීම් තීරණාත්මක අවධියකට ළඟා වීමට පෙර හඳුනා ගැනීමට සමස්ත, ෙදෝෂ රහිත, ෙනාෙවෙනස් ෙකරෙන පරීක්ෂා ක්රමවේද අත්යාවශ්ය බවයි.
ශ්රී ලාංකික සංචාරකයින් හා ගුවන් සේවා ක්ෂේත්රයේ පාර්ශ්වකරුවන් සඳහා, ජාත්යන්තර ගුවන් සුදුසුකම් ප්රමිතීන් හා සම්පූර්ණ නඩත්තු ක්රමවේද දැඩිව පිළිපැදිය යුත්තේ ඇයිද යන්න පිළිබඳ කාලෝචිත මතක් කිරීමක් ලෙස මෙම සොයාගැනීම් සේවය කරයි. ශ්රී ලංකාව ඇතුළු ලොව පුරා සිවිල් ගුවන් සේවා බලධාරීන්, ඔවුන්ගේ බලය යටතේ ක්රියාත්මක වන ගුවන් යානා යාවත්කාලීන කරන ලද පරීක්ෂා අවශ්යතාවලට අනුකූල වන බව සහතික කිරීමට අදාළ නිර්දේශ සමාලෝචනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
NTSB හි සම්පූර්ණ වාර්තාව, අනාගතයේ සිදුවිය හැකි ඒ ආකාරයේ සිද්ධීන් වැළැක්වීම අරමුණු කරගත් තවදුරටත් නිර්දේශ ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.