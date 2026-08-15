Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාදිකල් ටෙස්ට් デbutයක් ලබාගනිමින් ගාල්ලේ ලංකාවට එරෙහිව ඉන්දියාව බැටිං තෝරාගනී

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පාදිකල් ටෙස්ට් デbutයක් ලබාගනිමින් ගාල්ලේ ලංකාවට එරෙහිව ඉන්දියාව බැටිං තෝරාගනී

ඉන්දියා නායක ශුබ්මාන් ගිල් ටොස් දිනාගෙන බැටිං පළමුව කිරීමට ප්‍රමාදයකින් තොරව තීරණය කළ අතර, ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර පළමු ටෙස්ට් තරඟය ගාල්ලේදී ආරම්භ වූ අතර, දෙපක්ෂයෙන්ම නව මූහුණු පහ දින ක්‍රීඩා ආකෘතියට එක් විය.

හිතකර පිච්චියක් මත ගිල් ටොස් දිනයි

ටෙස්ට් නායකයෙකු ලෙස කෙටි ධූරකාලය තුළ ටොස් හිදී සීමිත සාර්ථකත්වයක් ලබා ඇති ගිල් සඳහා ටොස් ජයග්‍රහණය සැලකිය යුතු මොහොතක් විය — බදාදා ලබාගත් ජය, නායකත්වය දරන ටෙස්ට් නවයෙන් ඔහුගේ තෙවන සාර්ථක ටොස් ජයග්‍රහණය ලෙස සටහන් විය. ගාල්ල අන්තර්ජාතික ක්‍රීඩාංගණයේ සකස් කරන ලද පිච්චියේ ස්වභාවය සැලකිල්ලට ගත් කල, ඔහු බැටිං පළමුව කිරීමට ගත් තීරණය බොහෝ දෙනා අපේක්ෂා කළ ඒකක් විය.

තරඟය ඉදිරියට යත්ම ස්පින් පන්දු යවන්නන්ට සැලකිය යුතු සහාය ලබාදෙන සාමාන්‍ය ගාල්ල පිච්චියට වඩා වෙනස්ව, මෙම පළමු ටෙස්ට් තරඟය සඳහා සකස් කළ පිච්චිය වඩාත් සමබර පෙනුමක් ඉදිරිපත් කළේය. සමාන තෘණ ආවරණයක් සහ වියළි ප්‍රදේශ නොමැතිකම, රාත්‍රී ආර්ද්‍රතාවය පිච්චියෙන් ඉවත් වෙද්දී මුල් අවස්ථාවලදී සීම් චලනයක් ලබාදෙනු ඇති බවට ඉඟි කළ අතර, එම තත්ත්වයන් හේතුවෙන් බැටිං පළමුව කිරීම ආකර්ශනීය තීරණයක් විය.

දෙපාර්ශ්වයෙන්ම නව ක්‍රීඩකයෝ

දෙපාර්ශ්වයෙන්ම නව ක්‍රීඩකයන් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වෙත පිවිසීමත් සමඟ තරඟය විශේෂ හැඟීමක් රැගෙන ආවේය. ගාල්ල අභියෝගය සඳහා තම බැටිං පෙළ ශක්තිමත් කිරීමට ප්‍රවාසී ඉන්දිය කණ්ඩායම ලෙස, දේව්දත් පාදිකල්ට ඉන්දියාව විසින් ටෙස්ට් ශ්‍රේණිය ලබාදෙමින් ක්‍රීඩා පිළිය ඇතුළේ ස්ථානයක් ලබාදෙන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාව ද, සිය ම පිටියේදී දැවැන්ත ඉන්දීය බැටිං පෙළට අභියෝග කිරීමේ ප්‍රයත්නයේ දී නව ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස නුවන්ත ටෙස්ට් ක්‍රීඩාංගණයට පළමු වතාවට ප්‍රවේශ වීමත් සමඟ තමන්ගේ ද debutයකින් එම අවස්ථාව සිහිපත් කළේය.

ගාල්ල වේදිකාව සකසයි

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වඩාත්ම ප්‍රසිද්ධ ක්‍රීඩාංගණ අතරට ගණන් කෙරෙන ගාල්ල කොටුව ක්‍රීඩාංගණය, දැඩි ලෙස තරඟ කරනු ඇතැයි අපේක්ෂිත මෙම ශ්‍රේණිය සඳහා නෙත් ගන්නාසුලු පසුබිමක් ලබාදුන්නේය. මුල් හුවමාරුවලදී බැටිං සහ පන්දු යැවීම යන දෙපාර්ශ්වයටම යමක් ලබාදෙන තත්ත්වයන් හමුවේ, ආරම්භක සැසිවාර තරඟයේ ස්වරය තීරණය කිරීමේ දී ඉතා වැදගත් ය.

ශ්‍රී ලංකාව ස්වදේශයේදී ක්ෂණික හැඟීමක් ඇති කිරීමට ඉතා 간절ව සිටින අතර, ඉන්දියාව විශ්වාසයෙන් යුතුව සහ බොහෝ කලක් බලා සිටි ටෙස්ට් debut එකක් ලබන පාදිකල්ගේ අතිරේක ශක්තිය රැගෙන පිලට බසී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පිව් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සොයා ගනී: ඉන්දියාව කෙරෙහි වඩාත්ම හිතකාමී ආකල්ප දැක්වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ ප්‍රථම ස්ථානයට Sinhala

පිව් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සොයා ගනී: ඉන්දියාව කෙරෙහි වඩාත්ම හිතකාමී ආකල්ප දැක්වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ ප්‍රථම ස්ථානයට

රටවල් 36ක් හරහා පිව් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය (Pew Research Centre) විසින් සිදු කරන ලද ඓතිහාසික සමීක්ෂණයකින් හෙළිදරව් වී ඇත්තේ, ඉන්දියාව කෙරෙහි ලෝකයේ ඕනෑම රටකට වඩා…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය ගැඹුරු ඩිජිටල් හා කෘත්‍රිම බුද්ධි හවුල්කාරිත්වයක් සඳහා මඟ සකසයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය ගැඹුරු ඩිජිටල් හා කෘත්‍රිම බුද්ධි හවුල්කාරිත්වයක් සඳහා මඟ සකසයි

උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡා තාක්ෂණ සහයෝගීතාවයට මඟ පාදයි දෙරට නිලධාරීන් අතර පැවැති උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවලින් පසු, ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය ඩිජිටල් පරිවර්තනය හා කෘත්‍රිම…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා වෙළඳපොළේ මිල ස්ථාවර කිරීමට සමූපකාර ජාලය නවීකරණය කරන ලෙස ජනාධිපති 촉구කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා වෙළඳපොළේ මිල ස්ථාවර කිරීමට සමූපකාර ජාලය නවීකරණය කරන ලෙස ජනාධිපති 촉구කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා ආර්ථිකයක් තුළ භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල නියාමනය සඳහා වෙළඳ තරගකාරිත්වය පමණක් විශ්වාස කළ නොහැකි බව පෙන්වා දෙමින්, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා…

15 Aug 2026 Discuss