රාහුල් සහ පාඩික්කල් මෙහෙයවූ ඉන්දියාව පළමු දිනය ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව ආධිපත්යය දරයි
ශ්රී ලංකාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරඟයේ පළමු දිනය ඉන්දියාව බලගතු ලෙස තම පැවැත්ම ප්රකාශ කළ අතර, කේ.එල්. රාහුල් සහ දේව්දත් පාඩික්කල් එක්ව ස්ටම්ප් ඇද ගැනෙන විට සංචාරක කණ්ඩායම ශක්තිමත් තත්ත්වයකට පත් කිරීමට සමත් විය.
ඉනිම් මුදුනේ ශක්තිමත් පදනමක්
ඉන්දීය ඉනිම් විවෘත කරන්නන් දෙදෙනා ශ්රී ලංකා පන්දු යැවීමේ ප්රහාරයට එරෙහිව විශිෂ්ට විනයක් සහ සංයමයක් දක්වමින්, දවසේ ක්රීඩාවේ හැඩය තීරණය කළ ශක්තිමත් හවුල්කාරිත්වයක් ගොඩ නැංවූහ. ඉන්දියාවේ වඩාත් පළපුරුදු ටෙස්ට් පිතිකරුවන් අතර ඉදිරියෙන් සිටින රාහුල්, ලක්ෂණාත්මක ඉවසීමෙන් ඉනිම නොසෙල්වී ආරක්ෂා කළ අතර, වම් අතින් ක්රීඩා කරන පාඩික්කල් ඔහුගේ වයස ඉක්මවූ විශ්වාසයකින් හා ප්රශංසනීය ක්රීඩා විලාසයකින් රනිල් ක්රීඩා කළේය.
ජෝඩුව ශ්රී ලංකා පන්දු යවන්නන් දිගු ක්රීඩා කාල පරිච්ඡේදයන් පුරා කලකිරීමට පත් කළ අතර, තරඟයේ රැඳී සිටීමට ඔවුනට හදිසියෙන් අවශ්ය වූ ඉක්මන් වික්කට් ලාභය ස්වාගතික කණ්ඩායමට ලබා දීම ප්රතික්ෂේප කළේය.
ශ්රී ලංකාවට ප්රවේශය ලබා ගැනීම අසීරු විය
රාහුල් සහ පාඩික්කල් තත්ත්වයන් හොඳින් කියවා ඵලදායී ලෙස ස්ට්රයික් ආවර්තනය කරගෙන ගිය හෙයින්, ශ්රී ලංකා පන්දු යැවීමේ ඒකකයට අඛණ්ඩ පීඩනයක් ඇති කර ගැනීම දුෂ්කර විය. ස්වාගතික කණ්ඩායමේ උත්සාහයන් තිබියදීත්, ඉන්දීය යුවළ අභියෝගාත්මක කාලපරිච්ඡේදයන් ඉවසා ගනිමින් ලිහිල් deliveries වලින් ප්රයෝජන ගත්හ.
ලංකා පන්දු යවන්නන්ට පිච් ලබා දුන් සහාය කුමක් වේ නම් ඒ ප්රයෝජනයට ගත නොහැකි විය, ක්රීඩාවේ දෙවැනි දිනයට ඉදිරිපත් වන ස්වාගතික කඳවුරට ගැඹුරින් සිතා බැලීමට බොහෝ දේ ඉතිරි කර ගියේය.
ඉන්දියාව ශක්තිමත් එකතුවකට ඇස් යොමු කරයි
අතේ වික්කට් රැකගෙන දෙදෙනාම හොඳින් ස්ථාපිත ව සිටින බැවින්, ක්රීඩාව නැවත ආරම්භ වූ විට ඉන්දියාව ඔවුන්ගේ ශක්තිමත් පදනම මත ගොඩ නැංවීමට බලාපොරොත්තු වනු ඇත. සැලකිය යුතු පළමු ඉනිම් එකතුවක් ශ්රී ලංකා පිතිකරණ පෙළට සැලකිය යුතු පීඩනයක් එල්ල කරනු ඇති අතර, තරඟයේ ප්රතිඵලය හැඩ ගැස්වීමේදී එය තීරණාත්මක තතු විය හැකිය.
ශ්රී ලංකාව සඳහා, දෙවැනි දිනයේ මුල් වික්කට් දෙකක් හෝ ලබා ගැනීම ඉතා වැදගත් වනු ඇත, ස්වාගතික කණ්ඩායමට කෙතරම් දුෂ්කර ලෙස ගත වූ ද යන පළමු දිනයෙන් ඔවුන් නැවත ඉදිරියට පැමිණිය හැකි නම්.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.