Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රාහුල් සහ පාඩික්කල් මෙහෙයවූ ඉන්දියාව පළමු දිනය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ආධිපත්‍යය දරයි

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රාහුල් සහ පාඩික්කල් මෙහෙයවූ ඉන්දියාව පළමු දිනය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ආධිපත්‍යය දරයි

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරඟයේ පළමු දිනය ඉන්දියාව බලගතු ලෙස තම පැවැත්ම ප්‍රකාශ කළ අතර, කේ.එල්. රාහුල් සහ දේව්දත් පාඩික්කල් එක්ව ස්ටම්ප් ඇද ගැනෙන විට සංචාරක කණ්ඩායම ශක්තිමත් තත්ත්වයකට පත් කිරීමට සමත් විය.

ඉනිම් මුදුනේ ශක්තිමත් පදනමක්

ඉන්දීය ඉනිම් විවෘත කරන්නන් දෙදෙනා ශ්‍රී ලංකා පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාරයට එරෙහිව විශිෂ්ට විනයක් සහ සංයමයක් දක්වමින්, දවසේ ක්‍රීඩාවේ හැඩය තීරණය කළ ශක්තිමත් හවුල්කාරිත්වයක් ගොඩ නැංවූහ. ඉන්දියාවේ වඩාත් පළපුරුදු ටෙස්ට් පිතිකරුවන් අතර ඉදිරියෙන් සිටින රාහුල්, ලක්‍ෂණාත්මක ඉවසීමෙන් ඉනිම නොසෙල්වී ආරක්‍ෂා කළ අතර, වම් අතින් ක්‍රීඩා කරන පාඩික්කල් ඔහුගේ වයස ඉක්මවූ විශ්වාසයකින් හා ප්‍රශංසනීය ක්‍රීඩා විලාසයකින් රනිල් ක්‍රීඩා කළේය.

ජෝඩුව ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන් දිගු ක්‍රීඩා කාල පරිච්ඡේදයන් පුරා කලකිරීමට පත් කළ අතර, තරඟයේ රැඳී සිටීමට ඔවුනට හදිසියෙන් අවශ්‍ය වූ ඉක්මන් වික්කට් ලාභය ස්වාගතික කණ්ඩායමට ලබා දීම ප්‍රතික්‍ෂේප කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රවේශය ලබා ගැනීම අසීරු විය

රාහුල් සහ පාඩික්කල් තත්ත්වයන් හොඳින් කියවා ඵලදායී ලෙස ස්ට්‍රයික් ආවර්තනය කරගෙන ගිය හෙයින්, ශ්‍රී ලංකා පන්දු යැවීමේ ඒකකයට අඛණ්ඩ පීඩනයක් ඇති කර ගැනීම දුෂ්කර විය. ස්වාගතික කණ්ඩායමේ උත්සාහයන් තිබියදීත්, ඉන්දීය යුවළ අභියෝගාත්මක කාලපරිච්ඡේදයන් ඉවසා ගනිමින් ලිහිල් deliveries වලින් ප්‍රයෝජන ගත්හ.

ලංකා පන්දු යවන්නන්ට පිච් ලබා දුන් සහාය කුමක් වේ නම් ඒ ප්‍රයෝජනයට ගත නොහැකි විය, ක්‍රීඩාවේ දෙවැනි දිනයට ඉදිරිපත් වන ස්වාගතික කඳවුරට ගැඹුරින් සිතා බැලීමට බොහෝ දේ ඉතිරි කර ගියේය.

ඉන්දියාව ශක්තිමත් එකතුවකට ඇස් යොමු කරයි

අතේ වික්කට් රැකගෙන දෙදෙනාම හොඳින් ස්ථාපිත ව සිටින බැවින්, ක්‍රීඩාව නැවත ආරම්භ වූ විට ඉන්දියාව ඔවුන්ගේ ශක්තිමත් පදනම මත ගොඩ නැංවීමට බලාපොරොත්තු වනු ඇත. සැලකිය යුතු පළමු ඉනිම් එකතුවක් ශ්‍රී ලංකා පිතිකරණ පෙළට සැලකිය යුතු පීඩනයක් එල්ල කරනු ඇති අතර, තරඟයේ ප්‍රතිඵලය හැඩ ගැස්වීමේදී එය තීරණාත්මක තතු විය හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, දෙවැනි දිනයේ මුල් වික්කට් දෙකක් හෝ ලබා ගැනීම ඉතා වැදගත් වනු ඇත, ස්වාගතික කණ්ඩායමට කෙතරම් දුෂ්කර ලෙස ගත වූ ද යන පළමු දිනයෙන් ඔවුන් නැවත ඉදිරියට පැමිණිය හැකි නම්.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පිව් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සොයා ගනී: ඉන්දියාව කෙරෙහි වඩාත්ම හිතකාමී ආකල්ප දැක්වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ ප්‍රථම ස්ථානයට Sinhala

පිව් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සොයා ගනී: ඉන්දියාව කෙරෙහි වඩාත්ම හිතකාමී ආකල්ප දැක්වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ ප්‍රථම ස්ථානයට

රටවල් 36ක් හරහා පිව් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය (Pew Research Centre) විසින් සිදු කරන ලද ඓතිහාසික සමීක්ෂණයකින් හෙළිදරව් වී ඇත්තේ, ඉන්දියාව කෙරෙහි ලෝකයේ ඕනෑම රටකට වඩා…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය ගැඹුරු ඩිජිටල් හා කෘත්‍රිම බුද්ධි හවුල්කාරිත්වයක් සඳහා මඟ සකසයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය ගැඹුරු ඩිජිටල් හා කෘත්‍රිම බුද්ධි හවුල්කාරිත්වයක් සඳහා මඟ සකසයි

උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡා තාක්ෂණ සහයෝගීතාවයට මඟ පාදයි දෙරට නිලධාරීන් අතර පැවැති උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවලින් පසු, ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය ඩිජිටල් පරිවර්තනය හා කෘත්‍රිම…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා වෙළඳපොළේ මිල ස්ථාවර කිරීමට සමූපකාර ජාලය නවීකරණය කරන ලෙස ජනාධිපති 촉구කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා වෙළඳපොළේ මිල ස්ථාවර කිරීමට සමූපකාර ජාලය නවීකරණය කරන ලෙස ජනාධිපති 촉구කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා ආර්ථිකයක් තුළ භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල නියාමනය සඳහා වෙළඳ තරගකාරිත්වය පමණක් විශ්වාස කළ නොහැකි බව පෙන්වා දෙමින්, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා…

15 Aug 2026 Discuss