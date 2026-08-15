ගාලු ටෙස්ට් තරගයේදී කේඑල් රාහුල්ගේ ස්වීප් පහරින් පීඩාවට පත් නිශාන් මඩුෂ්ක
ගාලුදී ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර පැවැති පළමු ටෙස්ට් තරගයේදී ඉන්දීය පිතිකරු කේඑල් රාහුල් විසින් ගැසූ බලගතු ස්වීප් පහරක් ශ්රී ලාංකික ආරම්භක පිතිකරු නිශාන් මඩුෂ්කාගේ හිස් ආවරණයට වැදීමත් සමග ක්රීඩාංගනය තුළ භීතිජනක මොහොතක් උදා විය.
ක්රීඩාංගනයේ සිදු වූ දෙය
කේඑල් රාහුල් ස්වීප් පහරක් ගෑ අවස්ථාවේ ශෝට් ලෙග් ස්ථානයේ නිල් ගෙන සිටි මඩුෂ්කාට එම පහර කෙලින්ම ගැටීමෙන් මෙම සිදුවීම සිදු විය. බෝලය ඔහුගේ හිස් ආවරණයට කෙලින්ම වැදීම නිසා ක්රීඩාංගනය පුරා කම්පනයක් ඇති වූ අතර දෙපිල් ක්රීඩකයන් සහ සහාය කාර්ය මණ්ඩලය ක්ෂණිකව ඔහු වෙත කැක්කුම් දැක්වීය.
ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් ක්රීඩකයාට වෛද්ය සහාය ලබා දීමට ක්රීඩාංගනයේ වෛද්ය කාර්ය මණ්ඩලය ඉදිරිපත් වීමත් සමග ක්රීඩාව කෙටි කාලයක් නතර කෙරිණි. ඔහුට ක්රීඩාව දිගටම කරගෙන යා හැකිදැයි තීරණය කිරීමට පෙර සුදුසු වෛද්ය පරීක්ෂණ සිදු කෙරිණි.
අවදානම් සහගත ස්ථානයක් නිසා ගෙවූ මිල
ශෝට් ලෙග් ක්ෂේත්ර රක්ෂණ ස්ථානය ක්රිකට් ක්රීඩාවේ වඩාත් අනතුරුදායක ස්ථානවලින් එකක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකෙන අතර, ඒ සඳහා ක්ෂේත්ර රක්ෂකයන් පිතිකරුවාට ඉතා සමීපව නිල් ගෙන, බලගතුව ගහනු ලබන බෝල වලට ප්රතිචාර දැක්වීමට ඉතා අල්ප කාලයක් ඇතිව සිටිය යුතු වෙයි. මෙවැනි සිදුවීම් හේතුවෙන් මෙම ස්ථාන වල ක්ෂේත්ර රක්ෂකයන් සඳහා හිස් ආවරණ සහ ආරක්ෂිත උපකරණ අනිවාර්ය කොට ඇත.
මෙවැනි මොහොත් ක්රිකට් ක්රීඩකයන් ක්ෂේත්ර රක්ෂණ කාලයේදී, වේගී පන්දු හමුවේ පිතිකරණය කිරීමේදී පමණක් නොව, මුහුණ දෙන ශාරීරික අවදානම් පිළිබඳ දැඩි මතක් කිරීමක් ලෙස ක්රියා කරයි.
ටෙස්ට් තරගයේ පසුබිම
ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර පළමු ටෙස්ට් තරගය ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් ඉතිහාසයේ ඓතිහාසික වැදගත්කමක් සහ කරකැවිලි සහගත තත්ත්ව සඳහා ප්රසිද්ධ ගාලු ජාත්යන්තර ක්රීඩාංගනයේ දී පැවැත්වෙයි. ලෝකයේ ඉහළ ශ්රේණිගත ටෙස්ට් කණ්ඩායම්වලින් එකකට එරෙහිව ශක්තිමත් ක්රීඩාවක් දක්වනු කෙරෙහි ජාතික කණ්ඩායම දැඩි කැමැත්තක් දක්වමින් සිටින බැවින් දිවයිනේ ක්රිකට් රසිකයන් අතර මෙම තරගය සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.
සිදුවීම වන විට, ක්රීඩාව නැවත ආරම්භ කිරීමට පෙර මඩුෂ්කාගේ යහපැවැත්ම සඳහා අවශ්ය ප්රවේශම් සියල්ල ගන්නා ලෙස දෙපිල් කණ්ඩායම් සහ ඔවුන්ගේ වෛද්ය කාර්ය මණ්ඩල සහතික විය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.