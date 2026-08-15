ශ්රී ලංකාවෙන් පැමිණි 55 හැවිරිදි මගියෙකු චෙන්නායි ගුවන්තොටුපළේදී මිය යයි
ශ්රී ලංකාවෙන් ආපසු පැමිණි 55 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු චෙන්නායි අන්නා ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී බිම ඇද වැටී මිය ගිය බව ඉන්දියානු මාධ්ය වාර්තා පවසයි.
දකුණු ඉන්දියාවේ කාර්යබහුලම ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළවලින් එකක් වන එම ස්ථානයේ සිදු වූ මෙම සිදුවීම, දිගු ගමන් සහ ගුවන්තොටුපළ සංක්රාන්තිය හරහා ගමන් කරන වැඩිහිටි මගීන්ට ඇති සෞඛ්ය අවදානම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත.
සිදු වූයේ කුමක්ද
මෙතෙක් හඳුනාගෙන නොමැති මෙම පුද්ගලයා, ශ්රී ලංකාවෙන් ආපසු ගමන් කරමින් සිටියදී චෙන්නායි ගුවන්තොටුපළේ පැමිණෙන විටම හදිසි වෛද්ය හදිසි අවස්ථාවකට ලක් විය. ප්රතිකාර ලබා දීමට ගත් උත්සාහයන් නිරර්ථක වූ අතර, ඔහු එම ස්ථානයේදීම මියගිය බව ප්රකාශ කරන ලදී.
ගුවන්තොටුපළ අධිකාරීන් සහ හදිසි වෛද්ය කණ්ඩායම් මෙම සිදුවීමට ප්රතිචාර දැක්වූ නමුත්, වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට මරණයට නිශ්චිත හේතුව නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොතිබුණි. ඔහුට හෘදයාබාධයක් ඇති වූවා විය හැකි බව විශ්වාස කෙරෙන නමුත්, නිල වෛද්ය තීරණය තවමත් අපේක්ෂිතය.
ගුවන් ගමන් අතරතුර ඇති සෞඛ්ය අවදානම් පිළිබඳ මතක් කිරීමක්
මෙම ඛේදවාචකය, විශේෂයෙන් යටින් පවතින සෞඛ්ය තත්ත්වයන් ඇති වැඩිහිටි මගීන් කෙරෙහි ගුවන් සේවය ඇති කළ හැකි ශාරීරික බරපතළකම පිළිබඳ බැරෑරුම් මතක් කිරීමක් ලෙස සැලකේ. විශේෂයෙන් වයස අවුරුදු 50 ඉක්මවූ මගීන්, ජාත්යන්තර ගමන් ආරම්භ කිරීමට පෙර නිසි සෞඛ්ය පරීක්ෂණ සිදු කර ගන්නා ලෙස වෛද්ය විශේෂඥයන් බොහෝ කලක් තිස්සේ අවවාද කර ඇත.
- පෙර සිට හෘද රෝග ඇති මගීන්, ගුවන් ගමනකට පෙර වෛද්යවරයෙකු හමු වන ලෙස දැඩිව උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
- ගුවන් ගමන් වලදී ඇති වන විජලනය සහ දිගු වේලාවක් අසුනේ සිටීම හෘදවාහිනී සිදුවීම්වල අවදානම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවයි.
- ප්රධාන සංක්රාන්ති ගුවන්තොටුපළවල ප්රවේශගම්ය සහ හොඳින් සන්නද්ධ ප්රථමාධාර මධ්යස්ථාන පවත්වාගෙන යාමට දිරිගැන්වීම් ලැබේ.
චෙන්නායි ගුවන්තොටුපළ, ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව අතර ප්රධාන දොරටුවක් ලෙස සේවය කරන අතර, කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළ සහ ඉන්දීය නගරය අතර දිනපතා ගුවන් ගමන් රාශියක් ක්රියාත්මක වේ. ශ්රී ලාංකිකයන්, ඉන්දීය සංචාරකයන් සහ දෙරටට අතර ගමන් කරන දෙමළ ප්රවාස ජනතාව ව්යාප්තව භාවිත කරන මෙම මාර්ගය ඉතා කාර්යබහුල වේ.
මෙම පුද්ගලයාගේ මරණය වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ විමර්ශනය දිගටම සිදු කෙරෙන අතර, පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සම්පූර්ණ වූ පසු වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.